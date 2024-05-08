Как носить коричневый пиджак, чтобы выглядеть стильно: 6 примеров от звёзд

Ольга Денега fashion-эксперт Shopping Live «В последние годы коричневый пиджак стал важной частью мужской моды, заслужив признание как дизайнеров, так и потребителей. Универсальность этой вещи и способность сочетаться с разными стилями делают её незаменимым атрибутом гардероба стильного мужчины. Какой оттенок и фасон стоит выбрать? Как составить с ним актуальный образ? Разбираемся по порядку».

Актуальные фасоны

Однобортный пиджак давно стал классикой, уместной почти в любых образах — от официальных до полуспортивных. Он придаёт статусности и элегантности даже в сочетании с простыми джинсами или чиносами.

Для торжественных мероприятий и особых случаев стоит запастись более формальной вещью — двубортным пиджаком. Он почти всегда должен быть застёгнутым и зачастую даже стройнит за счёт жёсткой формы и чётких вертикальных линий.

Для тех, кто предпочитает непринуждённые луки, подойдёт укороченный пиджак. Эта вещь обычно имеет полуприталенную посадку и сочетается с расслабленными луками. Например, джинсами и футболкой.

Король Испании Филипп VI в песочном пиджаке Фото: Carlos Alvarez/Getty Images

Стильные цветовые решения

Бежевый пиджак — беспроигрышный вариант, который подходит для любого времени года и повода. Нейтральный оттенок легко сочетается как с яркими, так и со спокойными цветами, добавляя образу элегантности.

Песочный пиджак идеален для летних луков. Он делает образ более лёгким и свежим, демонстрируя ваше чувство стиля.

Актёр Майкл Ангарано в шоколадном пиджаке Фото: Alberto E. Rodriguez/Getty Images

Для тех, кто любит выделяться из толпы, подойдёт пиджак кирпичного цвета. Его насыщенный цвет позволяет собрать запоминающийся лук, привлекающий внимание.

А любителям классики и изысканности стоит присмотреться к шоколадным расцветкам. Благородный тёмный цвет придаёт образу строгости, делая его идеальным вариантом для деловых встреч или вечерних мероприятий.

На подиумах мы часто видим женские стильные образы с коричневым пиджаком, и у них можно кое-что почерпнуть. Например, многие носят пиджак кофейного оттенка в клетку с джинсами или кожаными брюками. Для мужского гардероба такой образ тоже будет уместен, особенно в casual-аутфите.

С чем носить коричневый пиджак?

Эта вещь чрезвычайно гибкая в плане сочетаемости. Наиболее стильные образы с пиджаком такого цвета получаются в тандеме с белой или голубой рубашкой. Эти нейтральные оттенки гармонируют с коричневым, делая образ легче и элегантнее. Уместны также будут и другие пастельные тона. Например, мятный и бежевый.

Актёр Арми Хаммер в сочетании пиджака с белой рубашкой Фото: Frazer Harrison/Getty Images

Возможных комбинаций с нижней частью аутфита тоже немало. Брюки того же оттенка, что и пиджак, создадут элегантный и сдержанный образ. Если вы предпочитаете более сложные сочетания, подберите низ на тон светлее или темнее. Это добавит луку динамики и глубины. Для расслабленных аутфитов подойдут синие брюки или джинсы. Для более строгого образа — чёрные.

Комплект из серых брюк с коричневым пиджаком подойдёт как для офиса, так и для повседневных выходов. А ещё можно создавать более лёгкие аутфиты в светлых оттенках. Например, сочетая песочный пиджак и белые чиносы. Универсальными будут контрастные аутфиты — тёмный верх и светлый низ или наоборот.

Дэвид Бекхэм показывает, как разнообразить образ при помощи аксессуаров (галстук в горошек) Фото: Karwai Tang/WireImage

Если вы любите экспериментировать с образами и быть в тренде, добавьте к коричневому оверсайз-пиджаку бежевые брюки палаццо с лоферами. Образ для премьеры фильма или похода в ресторан готов! Дополнить его можно галстуком или шарфом чуть светлее цвета жакета.

Другой вариант — выбрать акцентные аксессуары. Например, с интересным принтом или классической клеткой. Если пиджак единственная коричневая вещь в аутфите, можно взять портфель в тон. Если же этот оттенок есть в нескольких элементах одежды, сумку лучше выбрать контрастную.

Из обуви стоит отдавать предпочтение вариантам такого же оттенка, как и пиджак, или на несколько тонов темнее. Уместно будут выглядеть также чёрные модели. Лучше всего подходят к таким образам лоферы, оксфорды, классические ботинки и трендовые челси.

А здесь Бекхэм показывает выбор обуви в тон костюма Фото: Dave J Hogan/Getty Images

Куда носить коричневый пиджак?

Этот элемент гардероба будет уместно выглядеть почти в любых ситуациях. Формальные образы с коричневым пиджаком получатся, если сочетать его с базовыми рубашками светлых оттенков и слаксами. Нейтральные тона и сдержанные фасоны позволят носить такой комплект даже в офис с нестрогим дресс-кодом.

Для прогулок в городе такой пиджак можно комбинировать с джинсами или светлыми чиносами, а также с футболкой или водолазкой. Для завершения образа добавьте кожаную сумку или рюкзак и стильные кеды или ботинки.

Торжественный образ получится, если выбрать тёмный коричневый пиджак, белую рубашку, жилет и классические брюки. Дополните образ галстуком или бабочкой и стильными лоферами.