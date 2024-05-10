Казанский марафон — 2024: даты проведения, маршрут, дистанции и награждение

Казань – величественный город с большой историей, он расположился на берегу самой длинной в Европе реки – Волги. Своё имя в историю мирового спорта столица Татарстана вписала ещё в 2013 году, когда принимала у себя XXVII Всемирную летнюю Универсиаду.

Прошло уже 11 лет, а город не перестаёт жить спортом: ежегодно здесь проходит Казанский марафон, принимающий участников из разных городов и даже стран. В этот раз старт будет иметь особую важность, ведь он станет юбилейным. Регистрация на 10-й Казанский марафон уже закрыта, мы расскажем, как он пройдёт.

О чём расскажем:

История марафона

10-й марафон – особенное число для организаторов, в такие моменты хочется вспомнить, как всё начиналось. История забегов в Казани начинается в далёком 1974 году, когда были проведены первые легкоатлетические забеги. Они успешно проходили вплоть до 4 октября 1992-го, после этой даты наступило затишье. И вот спустя долгие годы массовые пробежки по городу вернулись и приобрели огромную популярность – в 2015-м прошёл первый Казанский марафон.

В 2015 году общее число спортсменов на трёх дистанциях (42,2, 21,2 и 5 километров) достигло отметки в 2246 бегунов. За 10 лет число желающих стать частью этого спортивного события только росло. Суммарно за это время дистанции преодолели более 150 000 участников из разных стран, городов и континентов.

Фото: vk.com / kazanmarathon

Дата и время

Марафон проходит с 10 по 12 мая на Центральном стадионе Казани. Основной поток регистрации завершился 30 апреля, дополнительная будет доступна на Экспо 10 и 11 мая, но только при наличии свободных слотов. Кстати о них, участие в забеге не бесплатное, цена зависит от выбранной дистанции:

дистанция 42,2 км — 3500 руб.;

дистанция 21,1 км — 2900 руб.;

дистанция 10 км — 2300 руб.;

дистанция 3 км — 1500 руб.;

дистанция TimerKids — 900 руб.;

дистанция TimerBaby — 900 руб.;

скидка 30% предоставляется многодетным семьям, ветеранам боевых действий и пенсионерам;

скидка 100% предоставляется инвалидам.

10 мая

Почти весь день, с 7:00 до 19:00, работает Экспо. Получение стартовых номеров, так же, как и спортивная выставка, проходит в футбольно-легкоатлетическом манеже Центрального стадиона. На этот день назначены все детские старты:

9:30–10:30 забег Timerbaby (2022–2024 г.р.);

11:00–11:20 детский забег Timerkids (2021 г.р.);

11:30–11:50 детский забег Timerkids (2020 г.р.);

12:00–12:20 детский забег Timerkids (2019 г.р.);

12:30–12:50 детский забег Timerkids (2018 г.р.);

13:00–13:20 детский забег Timerkids (2017 г.р.);

13:30–13:45 детский забег Timerkids (2016 г.р.);

14:00–14:15 детский забег Timerkids (2015 г.р.);

14:30–14:45 детский забег Timerkids (2014 г.р.);

15:00–15:20 детский забег Timerkids. Особенные дети.

В этот день также пройдёт конференция беговых клубов, она начнётся в 13:30 и завершится в 18:00. Сразу после неё начинается программа Race Director для организаторов спортивных событий, которая завершится в 20:00.

Фото: vk.com/kazanmarathon

11 мая

6:00 – самым ранним утром начнёт работу стартово-финишный городок, вместе с ним откроются двери раздевалок и камер хранения, которые будут закрыты в 14:00. Это время для тех, кто выходит на старт 11-го числа.

Что касается остальных: выставка в футбольно-легкоатлетическом манеже Центрального стадиона будет работать с 10 утра до половины седьмого вечера. Регистрация новых участников и выдача пакетов участников на 21,1 км и 42,2 км проходит в это же время. Теперь расскажем про старты и финиши:

8:00 – старт забега на дистанцию 10 км;

8:40–9:00 – церемония награждения победителей и призёров на дистанции 10 км;

9:40 – финиш забега 10 км;

10:20 – старт первой волны забега 3 км с «Магнит»;

10:50 – финиш забега 3 км с «Магнит»;

11:10 – старт второй волны забега 3 км с «Магнит»;

11:40 – финиш забега 3 км с «Магнит».

Этот день также запомнится не только бегом:

16:00–18:30 – Pasta Party для участников дистанций 21,1 км и 42,2 км;

19:00 – парад наций, розыгрыш и концерт.

Фото: vk.com / kazanmarathon

12 мая

Работа на Центральном стадионе будет кипеть с раннего утра: уже в 6 часов откроется стартово-финишный городок, а раздевалки и камеры хранения начнут принимать атлетов, закроются они в 15:00.

7:43 – старт чемпионата России по марафону. Женщины;

8:00 – старт чемпионата России по марафону. Мужчины, забеги на 21,1 км и 42,2 км;

9:30–9:50 – церемония награждения победителей и призёров на дистанции 21,1 км;

10:40–11:10 – церемония награждения победителей и призёров на дистанции 42,2 км;

14:00 – закрытие финиша;

14:00–14:30 – церемония награждения победителей и призёров в возрастных категориях на дистанции 42,2 км и участников Корпоративной лиги.

Фото: vk.com / kazanmarathon

Дистанции и маршруты

Помимо детских забегов, на выбор спортсменам предоставлены четыре основные дистанции:

3 км – для участников от 11 лет и старше;

10 км – для участников от 16 лет и старше;

полумарафон 21,1 км – для участников от 18 лет и старше;

марафон 42,2 км – для участников от 18 лет и старше.

Увидеть город во всей красе, сделать невероятные фото и при этом пробежать большую дистанцию – такой план наметили себе атлеты. Конечно, наибольшее количество локаций соберут участники, выбравшие самый большой отрезок пути – 42,2 км. По пути встретятся Кремль, Кул-Шариф, башня Сююмбике, центр семьи «Казан», мост через реку Казанка и многие другие, не менее интересные и запоминающиеся достопримечательности города.

Фото: vk.com / kazanmarathon

Как проходит забег

О начале стартов мы уже писали, но как будут считаться время и дистанция? Где посмотреть свои результаты? Есть ли какие-то лимиты, в которые нужно уложиться? Если у вас возникли такие вопросы, то не переживайте, у нас тоже. Мы разыскали ответы и уже готовы поделиться всей необходимой информацией.

Начнём с подсчёта времени, он осуществляется благодаря судьям, видеорегистрации и системе хронометража. Так что не стоит даже пытаться обмануть систему, преодолевайте дистанцию честно. Важный момент в этом пункте: если вы хотите, чтобы все результаты были точны, то к стартовому номеру следует отнестись бережно. Для избегания поломки чипа, который вшит в номер, не следует сгибать листок, хранить его рядом с магнитами и мочить водой. Перед стартом надёжно закрепите номер у себя на груди.

Сами результаты будут отправлены вам в течение 10 часов при помощи СМС, поэтому важно указать верный номер телефона в анкете. Также все данные появятся на сайте забега не позднее 4 июня 2024 года.

Что касается лимитов, то они, конечно есть, но бояться не стоит. Все временные рамки установлены с расчётом не только на профессионалов, но и на любителей и новичков:

для дистанции 42,2 км – 6 часов;

для дистанции 21,1 км – 3 часа;

для дистанции 10 км – 1,5 часа;

для дистанции 3 км – 30 минут.

Вам не стоит переживать и за обезвоживание и голод. Не берите ничего лишнего с собой, организаторы уже позаботились обо всём необходимом. Вся дистанция оборудована пунктами с водой и перекусами.

Фото: vk.com / kazanmarathon

Награждение

Памятные медали после финиша получат все участники, преодолевшие дистанцию в установленный лимит времени. Особые награды на главной сцене получат самые быстрые: победителям и призёрам достанутся дипломы, кубки и денежные вознаграждения.

Для дистанции 42,2 км предусмотрены:

шесть призовых мест у мужчин в каждой возрастной группе;

шесть призовых мест у женщин только среди спортсменов категории «Элита» в каждой возрастной группе.

Для дистанции 10 км и 21,1 км предусмотрены:

три призовых места в абсолютном первенстве. Награждения по возрастным категориям нет.

Фото: vk.com / kazanmarathon

Преодолевая большие дистанции, вы превосходите самого себя, открываете новое, становитесь лучше. Бег – это не просто вид физической активности, это способ разгрузиться, уделить время себе, подумать о важном. Так, может, Казанский марафон – это то, что вы так давно искали?