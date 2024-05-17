Когда бег спасает жизнь: 4 истории спортсменов, от которых захватывает дух

Преодолевая километры, преодолеть себя – такой девиз идеально подходит нашим героям… У каждого из них своя борьба: травмы, онкология, врождённые болезни. Но всех их объединяют нечеловеческая сила духа, спорт и «ЗаБег.РФ».

Артём Алискеров, Тверь

Артём с детства занимался спортом: бег, футбол, тренажёрный зал. Пять лет назад у него диагностировали лейкемию. И началось: три года лечения, 31 химиотерапия… А потом: четыре мировых рекорда, 71 марафон за 71 день и огромное количество спасённых жизней! Артём бегает со смыслом: своими проектами он пропагандирует донорство костного мозга. А началась его беговая история с «ЗаБег.РФ».

Артём Алискеров мировой рекордсмен, амбассадор «ЗаБег.РФ» «Я узнал о своём заболевании в конце 2018 года. Тогда как раз готовился к IRONMAN и вдруг стал понимать, что у меня появилась какая-то постоянная слабость. На вторую половину дня сил просто не оставалось».

31 декабря я отметил Новый год, а 1 января проснулся и понял, что мне нечем дышать. У меня пошла кровь из носа, и она не останавливалась. Диагноз – лейкемия. Дальше началось лечение, которое продлилось практически три года. За это время я прошёл 31 курс химиотерапии.

Но спорт не забросил. Во время лечения, на поддерживающей терапии, стал амбассадором «ЗаБег.РФ». Тогда же пробежал свою первую «десятку». Однажды утром я прошёл химиотерапию, а потом поехал на полумарафон. Бежал с врачом, под его присмотром и практически под руку.

Фото: Личный архив Артёма Алискерова

Я принял решение участвовать в забеге сразу после терапии из-за одной простой причины. Врач мне сказал, что химия выходит с почками. Больше активности – быстрее циркулирует кровь. Это был 2020 год. Мой друг организовывал «ЗаБег.РФ» в Твери. Я к тому времени уже вёл блог и сказал ему: «Зарегистрируй меня, это будет мотивация подготовиться».

Как я себя чувствовал на этом забеге? Да классно! Я так этого хотел! Я очень медленно пробежал, но ни разу не остановился. Для меня это была победа. Прибежал на финиш, перешёл на шаг и потерял сознание.

Моя история началась именно с «ЗаБег.РФ». А в прошлом году это увлечение переросло в масштабный проект: 71 марафон, 71 день и 72 города.

Фото: Личный архив Артёма Алискерова

Каждый день в течение двух с половиной месяцев я бежал по 42,2 км. Меня вдохновил на это Дин Карназес – американский спортсмен. У него был проект: 50 штатов за 50 дней по 50 км в день. Я подумал, что после лечения хотел бы сделал что-то подобное. Стал считать города. У меня получилось по логистике 72.

Мне было важно каждый день бежать. Поэтому я выбирал такие города, между которыми расстояния не очень большие. Каждый день бежал, а восстанавливался в машине во время переездов.

Старт был в Улан-Удэ, а финиш — в Архангельске. Я пробежал всю Сибирь, Урал. После этого был север: Петрозаводск и Питер. Затем — Кавказ. После – путь до Москвы. Оттуда вылетел в Архангельск и там закончил проект. У меня за всё это время был только один перелёт.

Почему 72 города и 71 марафон? Один из отрезков моего пути связал сразу два населённых пункта: Назрань и Магас. Так и получилось, что городов на один больше.

Фото: Личный архив Артёма Алискерова

Мы организовали проект совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Никто не верил, что у меня получится сделать это, но я смог.

Конечно, было тяжело. Переломный момент случился в Петрозаводске – 36-й город, ровно середина. Я понял, что не хочу. Ещё тогда были проблемы с питанием и сном. Я проснулся утром и сказал ребятам: «Поехали домой, я устал, не хочу бегать, хочу домой».

Погода тоже была ужасная. Дул сильный ветер, потом начался ураган. Перед нами дерево с корнем вырвало. Я понял, что это знак – надо остановиться. Но меня команда очень сильно поддержала. На следующий день я приехал в Питер, где было очень солнечно. И встретили меня там так хорошо! Мы зарядились и побежали дальше по всем городам.

Фото: Личный архив Артёма Алискерова

Лечение меня поменяло. Моя цель – показать, что жизнь после онкологии существует. Она зависит от вас. Можно лежать и страдать, что жизнь закончена, или сказать: «Погнали!»

На 11-й день после выписки мы поехали на Эльбрус. Я установил мировой рекорд, став первым человеком в мире после лечения от лейкемии, который поднялся на эту вершину. Если честно, я и не собирался на восхождение.

Меня после выписки пригласили на Эльбрус отдохнуть, переключиться, подышать горным воздухом. Но как-то незаметно я прошёл с ребятами всю акклиматизацию. Однажды за ужином нас спросили: кто готов, а кто – нет? У одного члена команды случилась гипоксия, он отказался подниматься. Я согласился пойти вместо него.

Взошёл на Эльбрус последним, со слезами. Миллиард тысяч раз хотелось развернуться и уйти домой. Но там была мотивация в другом – я знал, что за мной следит огромное количество людей с таким же диагнозом, и понимал, что это для них. Просто развернуться нельзя.

Фото: Личный архив Артёма Алискерова

Я мечтал пробежать всё озеро Байкал и сделал это. За 16 дней преодолел 770 км. Бегал среди вулканов Камчатки. Было очень красиво. Сейчас хочу пробежать по марафону в каждой стране мира. Это моя мечта.

За 2,5 года я поучаствовал в 140 марафонах, а дистанции ниже и не считаю. Бегал в России и за границей. Однажды в ЮАР был смешной случай. Пингвины параллельно бежали вместе со мной.

В этом году планка поднимается. 1 июля в «Лужниках» я начну огромный проект: 20 марафонов за 10 дней. То есть по 2 забега ежедневно. А потом замахнусь на то, что никто не делал в мире. Пробегу 5000 км за 50 дней. Нужно будет преодолевать по 100 км. Так 50 дней – от Байкала до Москвы.

Фото: Личный архив Артёма Алискерова

Своими проектами я привлекаю людей к донорству костного мозга. Пока мы бежали 71 марафон, к нам присоединилось более 30 000 человек. Мы исчисляем свои проекты не в километрах, а в спасённых жизнях. У нас их уже восемь. Это люди, которые узнали о донорстве через мой проект и подошли друг другу.

На забег в Тюмень приехала женщина с сыном, чтобы обнять меня. Они живут в 170 км от города. Я понимаю, что сейчас нахожусь на своём месте. А всё началось с «ЗаБег.РФ».

Понимаете, ограничения у вас в голове: вся боль, страхи, способности и невозможное. У каждого из нас есть мечта. Если кто-то говорит вам, что она не слишком хороша или невозможна, то они правы. В их мире это нереально. А в вашем – решать только вам.

Павел Крысанов, Москва

Павел – ультрамарафонец. На его счету больше сотни забегов разной сложности, а личный счётчик километров перевалил за 4000. Бегая, Павел каждый раз преодолевает не только новую дистанцию, но и самого себя. У него тяжёлая форма ДЦП, а из-за осложнений он практически потерял слух. На «ЗаБег.РФ» Павел пробежит 10 км. Для него эта дистанция будет восстановительной между двумя полумарафонами.

Павел Крысанов ультрамарафонец, амбассадор «ЗаБег.РФ» «В школьные годы я был освобождён от физкультуры и равнодушен к спорту. В бег пришёл уже в студенчестве. Учёба для меня была сплошным стрессом. Я много сидел в читальных залах и библиотеках, немало занимался дополнительно. Бег стал для меня спасением. Но интерес к спорту долгие годы был неустойчивым»‎.

В 45 лет на просторах интернета я познакомился с тренером Ильёй Ковалёвым. Он убедил меня, что при моём физическом состоянии можно не только заниматься спортом, но и участвовать в забегах.

Я втягивался постепенно. Сначала освоил дистанцию на 5 км в Park Run (сейчас – 5 вёрст в России), потом дошёл до 10 км, полумарафонов и марафонов. Последние годы пробую себя и в ультрамарафонах. Я бегал 50, 90, 100 км. Сейчас тренируюсь регулярно. В среднем в неделю пробегаю 60-70 км. Вот совсем недавно вернулся из Пятигорска и Кисловодска, где три недели тренировался по горным дорогам и тропинкам на высоте 600–1000 м над уровнем моря.

Фото: Личный архив Павла Крысанова

По моему физическому состоянию бег – доступный вид спорта. Но для меня это ещё и способ преодоления стресса. Каждый раз, когда я выхожу на беговую тренировку, знаю, что после неё вернусь заново родившимся человеком. Бег сделал меня более уверенным в себе, ну и гораздо более счастливым!

Всего за восемь лет на забегах я суммарно пробежал около 4000 км. Однако на самом деле — гораздо больше, потому что тренировки я никогда не считал. У меня в копилке 40 полумарафонов, 30 марафонов и 10 ультрамарафонов, а ещё немало забегов на 5-10 км.

Я бегал не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Сейчас развиваю свой собственный проект «Бегу по республикам бывшего СССР». Уже поучаствовал в забегах в Беларуси, Казахстане, Киргизии, Грузии, Армении, Молдавии, на Украине, в Эстонии, Азербайджане.

Преодолел маршруты и в дальнем зарубежье: Денверский полумарафон в штате Колорадо в США, марафоны в Белграде, Париже и Афинах.

Фото: Личный архив Павла Крысанова

Год назад я пробежал «Дорогу в Лавру»: 120 км за два дня от нулевого километра Кремля до Сергиева Посада. Я преодолел эту дистанцию в рамках благотворительного проекта от фонда «БольшеЧемМожешь», который занимается развитием инклюзии в спорте.

Каждый из марафонов по-своему сложен и уникален. Самый красивый, пожалуй, был в Алма-Ате и у озера Иссык-Куль. Там трасса окружена высокими горами с белоснежными шапками. А больше всего мне запомнился ночной трейловый забег на 90 км в условиях полупустыни вокруг солёного озера Эльтон в Волгоградской области.

Моя цель – улучшать своё время на состязаниях, насколько позволяет мне собственное здоровье. Мечтаю пробежать марафон за 4 часа 30 минут. Для меня это будет большим достижением. Я в среднем бегаю марафоны за пять часов. Пока мой лучший результат был в Казани. Там несколько лет назад я пробежал марафон за 4 часа 45 минут.

Людям, которые никак не могут начать заниматься спортом, советую начать с малого. Медленный бег чередовать с ходьбой в каком-нибудь парке. Постепенно увеличивать нагрузку. Также помнить, что для здоровья вовсе необязательно участвовать в марафонах. Первое время важен не темп, а время: 30 минут – хорошо, один час – отлично. А ещё важно понять, что с возрастом приятнее бегать по тропинкам парка, чем по больницам.

Фото: Личный архив Павла Крысанова

Антон Суровцев, Красноярск

20 лет назад Антон не мог ни ходить, ни пережёвывать пищу. Он неудачно поскользнулся на льду и ударился головой. Травма спровоцировала тяжёлое заболевание – гепатоцеребральную дистрофию, с последствиями которой Антон борется и по сей день. Вернуться к полноценной жизни ему помог спорт.

Антон Суровцев полумарафонец, амбассадор «ЗаБег.РФ» «Когда я восстанавливался после травмы, у меня была большая цель: «Я ничем не хочу отличаться от здоровых людей, ведь я равный среди равных». Теперь эта цель достигнута».

До травмы в моей жизни не было вообще никакого спорта. Именно благодаря ему я сейчас живу и восстанавливаюсь. Спорт выработал во мне такую привычку, как дисциплина. Постоянное и систематическое повторение движений и привело меня к нормальной, полноценной жизни.

Свои первые 5 км я помню до сих пор. С непривычки у меня заколол бок, а после забега болели мышцы ног. Но когда мне на шею повесили медаль, я сразу забыл обо всём. Настолько был горд, что смог пробежать, несмотря на ограничения по здоровью.

За восемь лет занятий спортом я преодолел более 40 полумарафонских дистанций. Участвовал в полумарафонах в Томске, Новосибирске. Сейчас мечтаю пробежаться в Москве. Но самым сложным для меня был мой первый полумарафон, потому что не знал, к чему и как себя готовить. В то время школы бега не были так популярны.

Фото: Личный архив Антона Суровцева

На родине, в Красноярске, меня называют Сибирским Маугли. Это прозвище мне дали за мой характер, ежедневное преодоление собственных возможностей и борьбу с самим собой.

Я же не только бегом занимаюсь. У меня получилось установить три мировых и всероссийских рекорда по стоянию на досках с гвоздями — Садху в категории «команда».

Спорт – это моё физическое развитие. Гвозди я использую для медитации и духовного развития. Игнорируя боль, закаляю свой характер. Тем более что это полезно для здоровья: укрепляет иммунитет, снимает стресс и усталость.

Фото: Личный архив Антона Суровцева

Кроме того, я участвовал в установлении всероссийского рекорда по массовому обливанию холодной водой, бегаю на зимних состязаниях, а два года назад искупался в Енисее в -32°С!

Также я пробовал свои силы в бодибилдинге и фитнесе. Успешно выступил на самом большом в России мультиспортивном фестивале Siberian Power Show.

Всё, чем я занимаюсь, помогает мне в реабилитации и возвращении к жизни: бег, гвозди, закаливание. Я тренируюсь в зале, трижды в неделю хожу на пробежку, участвую в забегах. Совсем скоро преодолею мою любимую дистанцию — 5 км — на полумарафоне «ЗаБег.РФ». Это мероприятие, в котором я участвую с самого первого года его проведения!

Фото: Личный архив Антона Суровцева

Дмитрий Ющенко, Псков

В 2014 году Дмитрий потерял ногу. Он научился заново ходить и бегать. Уже на протезе. Спустя несколько лет у него появилась спортивная модель. А в прошлом году он стал первым человеком в России, который пробежал марафон на протезе. Дмитрий, амбассадор «ЗаБег.РФ», называет себя «человеком из стали» и ставит перед собой новые спортивные цели.

Дмитрий Ющенко член паралимпийской сборной Москвы по велоспорту, амбассадор «ЗаБег.РФ» «Я принимал свою травму тяжело и долго. В один прекрасный момент просто перестал себя жалеть и стал заниматься спортом. Увидел, как бегают единомышленники. Так пошло-поехало. Я решил для себя, что буду бегать. Но в обычном протезе делать это невозможно. Для бега нужна спортивная модель. Она появилась у меня не сразу, а спустя целых 3 года».



Первое, что я сделал – это преодолел 1 км. Поставил себе конкретную цель, что пробегу 5,10, 21 и 42 км, триатлон и так далее. Появилось желание преодолеть себя. Никому ничего не доказывать. Только показать самому себе, что смогу. И я до сих пор это делаю.

Я первый человек в стране, который пробежал марафон на протезе. Больше него у меня был только триатлон – 52 км. Сейчас готовлюсь к трейлу. Вообще, я профессионально занимаюсь велоспортом, а на любительском уровне – бегом. Понимаю, что это надо совмещать, поэтому стал заниматься ещё и триатлоном.

Фото: Личный архив Дмитрия Ющенко

В велоспорте выступаю за паралимпийскую сборную. Я стал за короткое время двукратным победителем Кубка России на велотреке и недавно взял золото на чемпионате Москвы.

Бегаю я для общения, мотивации и себя. На протезе соревноваться со здоровым человеком и взять первое место невозможно. Я хочу состязаться с любителями спорта, потому что с ними весело и здорово. А профессиональный спортсмен – это уже намного серьёзнее. У него есть только старт и финиш. В любительском спорте всё более душевно. Ты можешь подзарядиться, пообщаться, тебя все поддерживают.

Фото: Личный архив Дмитрия Ющенко

Я стал амбассадором «ЗаБег.РФ», потому что люблю общаться на равных и не думать, что у меня есть какие-то физические ограничения. У себя в Пскове участвую в забеге как пейсмейкер.

19 мая я собираюсь пробежать максимальную дистанцию. Это 21,1 км. Я всегда ставлю себе самую высокую планку и беру самые большие дистанции!

Фото: Личный архив Дмитрия Ющенко

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