Что такое тактильный голод и как его преодолеть? 8 рекомендаций от психотерапевта

Татьяна Коробова психотерапевт, клинический психолог «Тактильный голод проявляется в потребности чувствовать прикосновения, контакт с различными поверхностями и текстурами. Цель — удовлетворить сенсорные участки тела. Это важно, потому что наш мозг нуждается в таких ощущениях для нормального физиологического и психологического развития. Их отсутствие приводит к раздражению, стрессу, а иногда и к проблемам в общении с окружающими. Необходимость в физическом контакте играет главную роль в ментальном благополучии».

О чём расскажем

Что такое тактильный голод?

Данный феномен имеет несколько названий: кожный или тактильный голод, тактильная потребность и голод по прикосновениям.

Впервые термин был сформулирован американским психологом Гарри Харлоу. Специалист его вывел после ряда исследований на обезьянах, которые проводил в 1950-х. Он изучал влияние материнской заботы и физического контакта на развитие потомства. Эксперт пришёл к выводу, что важность тепла в раннем детстве способствует нормальному развитию личности и эмоционального благополучия.

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Тактильный голод – биологическая потребность человека в прикосновениях. Это жажда ощущений, которые способны морально наполнять, наделять уверенностью, вниманием и заботой.

Важно отметить, что норма прикосновений у всех разная. Одним они требуются на регулярной основе, а другим – время от времени.

В чём важность прикосновений?

Человек – социальное существо. Эволюционно сложилось так, что только в группе шансы на выживание увеличивались. Бессознательно касание означает, что мы не одни. Как итог – появляется чувство безопасности.

Под кожным покровом есть сенсоры. По ним отправляются сигналы к блуждающему нерву, который соединяет головной мозг с остальными органами. Повышая его тонус, замедляется работа нервной системы. Это очень полезно. В результате человек расслабляется, чаще улыбается и меньше напряжён. Он чувствует себя счастливее.

Это объясняется стимуляцией гормонов‑антидепрессантов. Касания вызывают выработку окситоцина, что приводит к появлению чувства доверия и привязанности. Также снижается уровень кортизола (гормона стресса). У людей с удовлетворённой тактильной потребностью уменьшается частота сердечных сокращений и снижается артериальное давление.

Всё это положительно сказывается на психологическом и физическом здоровье.

Причины тактильного голода

Психологические причины возникновения тактильной потребности:

Недостаток теплоты в физическом контакте с другими людьми. Чувство одиночества. Изоляция от общества. Отсутствие внимания, ласки и заботы в детстве. Стресс. Недоверие к окружающим. Негативное отношение к своему телу. Неприятные или болезненные ощущения на коже.

Физиологические причины возникновения:

Недостаточная физическая стимуляция дермы. Неприятные или болезненные ощущения на коже.

Это может привести к апатии, депрессии, тревоге, а также к нарушениям психического здоровья.

Последствия тактильного голода

Последствия из-за недостатка тактильных проявлений серьёзно влияют на эмоциональное состояние человека. Объятия, ощущение прикосновений, держание руки в руке – это не только приятные касания, но и способ выражения любви, значимости, заботы и поддержки.

Если человек не получает достаточного количества контактов, у него может появиться комплекс негативных эмоций и чувств. Речь об одиночестве, страхе, тревоге. Есть риск перехода в тяжёлую форму депрессии. Также это приводит к ухудшению самооценки и уверенности в себе. Более того, развиваются конфликты с окружением из-за повышенной раздражительности и внутренних переживаний.

Отсутствие тактильных ощущений приводит к изменениям в поведении. Это мешает развитию здоровых отношений с людьми, укреплению связи между родителями и детьми, иногда в дружбе и близких отношениях. Возникшее чувство изолированности от окружающих приводит к дальнейшим проблемам во взаимоотношениях с социальной средой.

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В общении с детьми такой дефицит может привести к нарушению теплоты в родственной связи родителя с ребёнком. Отсутствие физического контакта отдаляет людей, приводит к недоверию, а иногда и к разрыву отношений. Прикосновения мамы и папы ассоциируются с чувством защищённости, важности и нужности. Данную потребность нельзя игнорировать.

Физический контакт между мужчиной и женщиной также играет важную роль и укрепляет отношения. Это считывается как проявление любви и заботы друг о друге. Недостаток тактильности образовывает дистанцию между партнёрами, недоверие и отсутствие духовной и сексуальной близости.

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Уделять внимание прикосновениям в отношениях с детьми и партнёрами важно. Почему? Чтобы сохранить родственную связь, укрепить взаимодействие.

Кто сталкивается с тактильным голодом чаще всего?

На самом деле тактильную потребность испытывают совершенно разные категории людей. Однако есть группы, которым свойственно чаще остальных чувствовать голод по прикосновениям.

Дети. Полноценное развитие ребёнка во многом зависит от физического контакта с родителями. В большей степени – с мамой. Дефицит ласки и тепла приводит к психологическим проблемам. Кстати, дети с аутизмом испытывают более выраженный недостаток прикосновений.

Пожилые люди. В основном это относится к тем, кто пребывает в домах престарелых. Но и к тем, кто живёт с родственниками. Почему? С возрастом они имеют ограниченные социальные контакты.

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Одинокие люди. Если у человека нет постоянного партнёра, он чаще остальных склонен к тактильному голоду.

Люди с депрессией или тревожными расстройствами. В данной ситуации наблюдается ухудшение эмоционального состояния. Из-за чего обостряется потребность в прикосновениях.

Люди в изоляции. В эту категорию входят не только те, кто вынужден пребывать в изоляции (имеют физические ограничения), но и те, кто работает удалённо и релоканты (перемещённые в другую страну сотрудники).

Как преодолеть тактильный голод?

Стратегии преодоления тактильного голода позволяют уменьшить неприятное чувство и облегчить его воздействие на психическое состояние. Стоит отметить, что закрыть данную потребность можно, даже если у вас нет партнёра или близких друзей.

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Важно сосредоточить внимание на себе и понять свои эмоции, чувства и ощущения. Нужно знать, что именно вызывает тактильный голод. Например, одиночество, имеющийся стресс или скука. Выявив причины, можно найти эффективные способы их устранения. Для этого необходимо обратиться к психотерапевту. Переключить внимание на новые дела или увлечения. Это заметно уменьшит его воздействие на эмоциональное состояние. Принимать участие в социальных проектах, в спортивных или танцевальных мероприятиях, медитировать, заниматься спортом. И ещё – просто обниматься с близкими людьми. Саморегуляция прекрасно заменит недостаток тактильных прикосновений. Например, водные процедуры, массаж, поход в парикмахерскую или на маникюр. Чаще здороваться с людьми с помощью рукопожатий, похлопываний или объятий. Общаться с домашними животными. В частности, чаще обниматься с ними, гладить их. Много ходить пешком. На ступнях есть рецепторы, которые компенсируют недостаток прикосновений. Можно ногами перекатывать теннисный мяч. Будет тот же самый эффект. Окружать себя разнообразными материалами. Что это может быть? Мягкий плед, плюшевые игрушки, объёмное тёплое или утяжелённое одеяло.

Не бойтесь говорить о своей потребности партнёру. Это могут быть не только объятия, но и совместные просмотры фильма на диване рядом или танцы.

Будьте наблюдательны, открыты и честны с собой в своих чувствах и потребностях. Важно находить способы для удовлетворения желанного физического контакта и общения с другими людьми. Помните о своём физическом и эмоциональном благополучии.