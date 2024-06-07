Что подарить женщине на день рождения: 100 идей, из которых какая-то её точно порадует

Выбор подарка для женщины – большая проблема. Важно подойти к этому процессу всей ответственностью. Чтобы не попасть впросак, можно спросить совета у родственников или близких подруг именинницы. Более рискованный вариант — довериться своим ощущениям и наблюдениям.

Если идей нет, ловите список возможных решений. Тут есть варианты для самых разных женщин: творческих натур, заядлых спортсменок, бизнесвумен и не только.

Подарки для любительниц рукоделия и творчества

1. Набор для создания флорариума

Для любителей садоводства и домашних растений советуем присмотреться к набору для создания флорариума. В нём можно выращивать как мох, так и разные растения. Есть возможность организовать собственный уникальный ландшафт. Процесс создания – медитативный. В комплект входят фитолампы и вентиляторы. Креативно и главное – красиво.

Фото: Ekaterina Sidorova/istockphoto.com

2. Набор для изготовления духов

Сегодня уже немодно делать бомбочки для ванны, мыла и крема. В тренде – набор для самостоятельного создания духов. Это возможность погрузиться в творческий процесс и забыть о проблемах. Он включает в себя от 10 до 12 французских компонентов для парфюмерии, которые отлично сочетаются друг с другом. Любая женщина будет рада создать нишевый парфюм, подобный тому, что продаётся в бутиках.

3. Картина из эпоксидной смолы

Сегодня любой может стать художником. Умение рисовать – необязательно. Сейчас популярно делать картины из эпоксидной смолы. Раньше к этому прибегали только специалисты из области дизайна и изготовления мебели. Но на рынке много вариантов для самостоятельного использования. Результат удивит всех. Как правило, в набор входит всё необходимое – смола, молды, красители, фартук, перчатки, блёстки.

4. Полигональная фигура

В книжных магазинах и маркетплейсах представлено большое количество наборов для создания полигональных фигур. Это могут быть животные, бюсты известных людей (от писателей до космонавтов), копии скульптур. Макеты из плотной бумаги найдут отклик у творческих натур. Не стоит пугаться, что это сложно. В комплекте есть подробная инструкция.

Фото: JNemchinova/istockphoto.com

5. Акваборд

Для тех, кто любит рисовать, отличным подарком станет акваборд. С ним можно забыть о красках и карандашах. Рисунок наносится мокрой кистью на неровную поверхность. Это не одноразовый планшет. Как только ваш рисунок высохнет, он исчезает, освобождая место новым изображениям.

6. Картина для рисования телом

Необычный презент, который позволит примерить на себя роль художника‑абстракциониста. Суть набора – создание картины без кистей. Нужно использовать разные части тела. Такой сюрприз точно останется в памяти надолго и оставит весёлые впечатления.

7. Урок гончарного мастерства

Лучший подарок – впечатления. Мастер-класс по гончарному мастерству поможет забыть о проблемах. Осваивать новые виды творчества – всегда полезно. После урока у вас будет созданная лично вами чашка, ваза или тарелка, которыми можно пользоваться в жизни.

Что ещё?

8. Набор для слепков

9. Румбокс

10. Картина по номерам

11. Панно для фотографий

12. DJ контроллер

13. Скетчбук

14. Урок вокала

15. Курс танцев

16. Масляные краски

17. Набор для шелкографии

18. Деревянный пазл

19. Виниловый проигрыватель

20. Музыкальная колонка

21. Фотоаппарат мгновенной печати

22. Книга

Фото: webphotographeer/istockphoto.com

Подарки для любительниц кулинарии

23. Кулинарная книга

В книжных магазинах представлена большая коллекция поваренных изданий. Они имеют качественную печать и фотографии. Можно выбрать классику – рецепты Джеймса Оливера. Есть более креативные варианты, рассказывающие об итальянской и французской кухне.

24. Льняной фартук

Практичный подарок для хозяек – это фартук. Лучше отдать предпочтение моделям из качественных материалов. Например, лён. Также можно подобрать к нему салфетки и вафельные полотенца.

25. Машинка для раскатки теста

Не все женщины знают о таком приборе. Однако его пользу оценят многие. Раскатывать тесто для домашней пасты вручную очень тяжело. Поэтому в ответ вы услышите много слов благодарности. В комплект к машинке входят насадки для лапши, спагетти и равиоли.

26. Мастер-класс от шеф-повара

Сертификат на мастер-класс от шеф-повара – это не только полезное, но и интересное времяпрепровождение. Воспоминания от гастрономического вечера останутся надолго. К тому же эксперты раскроют свои секреты и расскажут о тонкостях европейской или азиатской кухни.

Фото: Antonio_Diaz/istockphoto.com

Что ещё?

27. Мультиварка

28. Блендер

29. Кофемашина

30. Набор кофе или чая

31. Термокружка

32. Посуда

33. Мельница для специй

34. Бокалы для шампанского

35. Френч-пресс

36. Столик-поднос для завтрака в постель

37. Гриль

38. Тостер

39. Вафельница

40. Бутербродница

41. Электрошашлычницы

42. Хлебопечка

Подарки для спортивных и активных женщин

43. Фитнес-браслет

Такие часы имеют важные функции для спортсменов. Это шагомер, отслеживание сердечного ритма, уровня стресса и качества сна. То, что необходимо для активного образа жизни. Их преимущество – они выдерживают походы в баню и даже ныряние в прорубь. Также ими можно расплачиваться в магазине!

44. Перкуссионный массажёр

Такой подарок точно оценят те, кто регулярно тренируется. Массажёр помогает расслабить забитые мышцы. Данный пистолет глубоко прорабатывает ткани, стимулируя кровоток. Его можно использовать как после занятия, так и до. Ведь он способен быстро разогреть мышцы.

45. Рюкзак или сумка

Сумка для тренировок – необходимая вещь. Для каждого вида физической активности можно подобрать нужные модели. Например, для бассейна подойдёт рюкзак с отделениями для морского купальника. Для бокса – большая сумка, чтобы поместились перчатки. Есть варианты с отсеком для обуви, разным количеством карманов и отделений.

Фото: dragana991/istockphoto.com

46. Диагностические весы

Такой гаджет поможет не только измерить вес, но определить содержание белка, воды, жира и возраст тела. Есть модели, которые рассчитывают скорость обмена веществ и суточную норму потребления калорий.

Что ещё?

47. Коврик для йоги

48. Фитнес-резинка

49. Сертификат в спа

50. Кроссовки

51. Умная скакалка

52. Корзина с продуктами для здорового питания

53. Балансборд

54. Бесшовный костюм для занятий спортом

55. Массажный мяч

56. Бутылка для воды

57. Хулахуп

58. Умные гантели

59. Палки для скандинавской ходьбы

60. Самокат

61. Абонемент в спортзал

Бьюти-подарки

62. Набор кистей

Это то, что необходимо каждой девушке всегда. Главное правило стилистов – кистей много не бывает. Каждая предназначена для разных целей: нанесения теней, помады, тонального средства, пудры, румян и хайлайтера, и растушёвки. Есть с натуральными и синтетическими ворсом. Лучше отдавать предпочтение первым.

Фото: Coral222/istockphoto.com

63. Парфюм

Один из самых частых вариантов для подарка женщине – духи. Если вы знаете предпочтения – вам повезло. Если нет – не расстраивайтесь. Можно выбрать из классической линейки. Эти легендарные ароматы для женщин, которые прошли проверку временем. Они занимают особенное место в истории. Вы точно не прогадаете. Например, GIVENCHY Amarige, LANCÔME Magie Noire, Chanel №5, YVES SAINT LAURENT Opium, DIOR Poison.

64. Косметические наборы

Это могут быть уходовые наборы для рук, лица или тела. Без данных продуктов повседневная жизнь современной женщины представляется с трудом. Они нужны всегда. Так что, выбирая такой презент, вы точно не прогадаете.

65. Набор для губ

Он будет актуален в любое время года – как в холодное, так и в тёплое. Ведь от внешних раздражителей (низкая температура, ветер, жара, УФ-излучение) губы защищены только тонким слоем кожи. Средства по уходу помогают сохранить их в здоровом и красивом состоянии. Продукты помогают поддерживать увлажнение. Что в него входит? Скраб, масло, масло-топер, блеск, помады, ночная маска.

Фото: Igishevamaria/istockphoto.com

Что ещё?

66. Косметичка

67. Органайзер для косметики

68. Маникюрный набор

69. Гидромассажная ванночка для ног

70. Вибрационный массажёр для глаз и лица

71. Массажный валик

72. Фен

73. Плойка для волос

74. Зеркало с подсветкой

75. Бьюти-бокс

76. Звуковая зубная щетка

77. Набор для принятия ванны

78. Масляные духи

79. Мыло ручной работы

80. Холодильник для косметики

81. Нефритовый массажёр для лица

82. Расчёска

Для любительниц путешествий

83. Чемодан

Если ваша подруга – заядлая путешественница, то новый чемодан ей точно пригодится. Данный аксессуар часто ломается и становится непригодным для использования. Лучше выбирать модели из прочного износостойкого материала. Например, поликарбонат, полипропилен, полиамид или полиэстер с нейлоном. Обратите внимание, чтобы внутри было несколько отделений с дополнительной защитой. В идеале он должен иметь телескопическую и боковую ручку.

84. Скретч‑карта

Прекрасный презент для тех, кто покоряет мир – скретч-карта. С её помощью можно не только украсить интерьер, но закрепить в памяти прошлые путешествия. При взгляде на карту точно появится больше мотивации посетить новые страны.

85. Надувной фламинго

Уже несколько лет фото на отдыхе с надувным фламинго – популярный тренд в социальных сетях. И до сих пор они в моде. Если ваша подруга – любительница пляжного отдыха, то смело покупайте. Она точно будет в восторге.

Фото: swissmediavision/istockphoto.com

86. Дорожная косметичка

Во время отпуска кожа нуждается в уходе. Но взять с собой полноценную косметичку не всегда получается. На помощь приходит дорожный вариант. Это прекрасный способ хранения и транспортировки содержимого шкафчиков в ванной.

87. Термобельё

Данный предмет гардероба предназначен для защиты от низких температур. Он подойдёт для покорительниц горных вершин, любительниц трекинга и походов. Его можно использовать при высоком уровне физической активности. Термобельё шьют из эластичного материала с начёсом на внутренней стороне. За счёт чего сохраняется тепло, а также быстрее выводится влага.

Что ещё?

88. Электрический коврик для сушки обуви

89. Электронная книга

90. Компас

91. Очки с поляризацией

92. Дорожный плед

93. Мини-утюжок для волос

94. Сертификат магазина для путешественников

95. Фонарик

96. Непромокаемый чехол для телефона

97. Мини-стереосистема

98. Набор настольных игр для путешествий

99. Портативный душ

100. Портативный аккумулятор для гаджетов