Какие модели акутальны и как вписать их в свой гардероб?

Модные мужские кроссовки — 2024: обзор трендов и 35 пар — на разный вкус и бюджет

Альберт Разилов основатель бренда модных кроссовок «Месть» «Чтобы человек чувствовал себя комфортно и уверенно в выбранном образе, важен баланс красоты и удобства. Соблюдать его нужно в каждом элементе, не обходя стороной фундамент — обувь».



С начала XXI века кроссовки перестали быть просто спортивной обувью. Теперь это ключевой элемент уличной и даже высокой моды. Во многом благодаря изменению в образе жизни людей. Он всё более активен и мобилен, что делает кроссовки наиболее подходящим вариантом для повседневного использования.

То, что мы носим, позволяет быть разными. С помощью предметов гардероба люди могут слиться с общей массой, почувствовать принадлежность к определённой группе. Или выделить себя на фоне других, подчеркнуть индивидуальность. Стиль – это способ самовыражения.

Кроссовки уже долгое время – синоним и удобства, и красоты. Большой вклад в это привнесла коллекция Карла Лагерфельда на показе Chanel RTW Fall 2014. На моделях были твидовые костюмы и леггинсы с элементами гранжа, а дополняла всё это спортивная обувь.

Тогда мир понял – кроссовки укоренили свои позиции и стали универсальным элементом гардероба. Они найдут себе место и в smart-casual, и в романтическом стиле.

Фото: Bohdan Bevz/istockphoto.com

Как выбирать кроссовки?

Подбор кроссовок к образу строится на нескольких важных пунктах.

1. Особенности фигуры и выбор обуви

В зависимости от роста, полноты, физиологических особенностей выбор обуви может отличаться. На невысоких людях хорошо будут смотреться как кроссовки на платформе, так и на тонкой подошве. Высоким подходят любые.

Людям с лишним весом стоит отказаться от подошвы с EVA (этиленвинилацетат). Лучше отдать предпочтение моделям из смешанных материалов.

Кроме визуального соотношения, влияют и особенности стопы. Например, если она узкая, придётся туго шнуровать. Это может отразиться на внешнем облике.

2. Цвет, фактура и материал обуви

Классическим вариантом уже давно стали базовые белые кроссовки. Они отлично сочетаются с любым стилем и потому являются неотъемлемой частью гардероба.

Хорошим выбором остаются нейтральные тона, подходящие для делового образа или встречи в ресторане. А вот яркие оттенки уместны для летней одежды. Они легко оживят белый, хаки или пастельные тона.

Необходимо также учитывать время года и температуру. Для холодных сезонов подойдут кожаные кроссовки более тёмного цвета. Для тёплых – хлопковые, дышащие и лёгкие модели.

Кроссовки для города в базовых оттенках Xtep Street Shoes Series Sports Life / nonconform Фото: Xtep

3. Вид активности

Для каждого вида активности нужна специализированная обувь со своими особенностями. Беговые кроссовки обладают хорошей амортизацией, протектором и гортексом, необходимыми для предотвращения травм.

Для командных игр нужна обувь, обеспечивающая лучшее сцепление с поверхностью и защиту стопы. Если же вашей целью является деловая встреча, то подойдут более классические модели.

Технологичные кроссовки Demix SPEED TRAIL 2 для ежедневных пробежек, 4419 руб. Фото: Demix

Какие цветовые решения в моде?

Чем акцентнее – тем лучше. Например, уже несколько лет популярность набирают яркие цвета и самобытные детали в обуви, в том числе и в спортивной. И на это активно реагируют потребители, которые любят экспериментировать с оттенками или хотят попробовать что-то новое. Ещё в прошлом году внимание индустрии устремилось к модели Onitsuka Tiger Mexico 66 из фильма «Убить Билла».

От классических нейтральных чёрно-белых моделей мир устал. Популярность набирает глубокий коричневый цвет в сочетании с одеждой трендового красного.

Мужские кроссовки STREETBEAT Wave, 6999 руб. Фото: STREETBEAT

Какие материалы сейчас в моде?

По материалам на первом месте остаётся натуральная кожа. Она прослужит долго, безопасна для ног и в производстве экологичнее, чем искусственный заменитель.

Инновации и технологии

Сейчас активно развивается 3д-печать. Инновации в этой сфере не обходят стороной и модную индустрию кроссовок. Новые технологии позволяют смоделировать и напечатать любой необычный элемент обуви или модель целиком.

Например, adidas активно создаёт подошву для модели 4D Fusio, используя последние технологии 3д-печати.

Футуристичные кроссовки отличаются необычной промежуточной подошвой, напоминающей острый узор. Она способна максимально компенсировать энергию, потраченную на каждый шаг, и поглощает давление.

Основные тренды

1. Ретро

Они не выходят из моды уже несколько лет. Поэтому популярность кроссовок прямиком из 2000-х и 1990-х со вставками из сетчатого материала и серебристыми элементами с каждым годом лишь растёт.

Кроссовки мужские New Balance 530, 18 041 руб./lamoda Фото: New Balance

2. Футуристические модели

Ещё один тренд – футуристичный дизайн. Яркие цвета и необычные стилистические решения в обуви кажутся глотком свежего воздуха в условиях повального увлечения ретрорешениями.

Кроссовки мужские adidas Adifom CLimacool, 16 499 руб./urbanvibes Фото: adidas

3. Gorpcore

Это «долгий» тренд, любители которого выступают за практичность. Его олицетворяют многофункциональные хайкинговые кроссовки. Их можно носить и в поход, и на прогулку с друзьями. Идея в том, чтобы иметь одну технологичную пару и не бояться вписывать её в любой лук.

Кроссовки мужские REEBOK Zig Kinetica 2.5X, 13 990 руб./rendez-vous Фото: REEBOK

Александр Стрельников специалист по закупке и доставки спортивной обуви «Мода на мужские кроссовки продолжает развиваться и меняться, предлагая новые материалы, дизайны, технологии и цветовые решения. Это делает их популярным и востребованным вариантом обуви для любого стиля и образа жизни».



4. Кроссовки в стиле Ugly shoes

Это те самые «уродливые кроссовки». Тренд называют остывающим. Тем не менее массивные пары с толстыми подошвами, яркие и обильно декорированные всё еще в ходу. Сегодня их часто дополняют объёмные шнурки. Подошва может быть необычной — разноцветной, фактурной. Также встречается налёт ретро.

В любом случае подобные модели — это выбор тех, кто хочет привлечь к себе максимум внимания.

Кроссовки Puma VELOPHASIS Phased, 14 250 руб./lamoda Фото: lamoda

5. Белые кроссовки

Такой стиль остаётся популярным и актуальным. Белые кроссовки всегда смотрятся свежо. Как правило, их изготавливают из кожи или прочных синтетических материалов. Они подходят к любому стилю одежды и являются классическим аксессуаром для повседневной жизни.

Кроссовки мужские Demix Sprinter Verse, 3499 руб. Фото: Demix

6. Минималистичная классика

Универсальные умодели подходят для любого стиля одежды и возраста. Их отличительные признаки – простота и минимализм в дизайне. Это идеальный вариант для ежедневной эксплуатации. Чтобы они точно были универсальными, выбирайте базовые цвета: чёрный, коричневый, бежевый.

Кроссовки мужские TENDANCE, 10 790 руб./rendez vous Фото: TENDANCE

7. Экокроссовки

Рост интереса к защите окружающей среды привёл к появлению кроссовок из переработанных материалов. Немаловажным является и использование экологически чистых технологий производства. Чаще всего такие кроссовки выглядят расслаблено. Не имеют жёсткой формы.

Кроссовки Nike Space Hippie 01 (переработанный полиэстер), 12 990 руб./sneakerhead Фото: Nike

Помните, что основные тренды в дизайне меняются каждый сезон. Однако классические и универсальные пары всегда остаются актуальными и востребованными. Если же вы хотите примерять остротрендовые решения и выбираете самые яркие из них, то вам не обойтись без модных инструкций, которые последуют ниже.

Как выбрать и носить кроссовки?

Для правильного подбора кроссовок к различным образам и стилям необходимо учитывать несколько основных факторов.

Кроссовки мужские Xtep Retro Series (такая пара требует лаконичного гардеробного сопровождения), 7900 руб./nonconform Фото: Xtep

1. Цвет и дизайн

Выбирайте обувь, которая гармонично дополняет цвет и дизайн вашего наряда. Например, белая пара выглядит хорошо с большинством оттенков одежды, а яркие кроссовки могут добавить интереса и оригинальности в ваш образ.

Если дизайн сложный, то лучше вписать такие кроссовки в лаконичный лук. Пусть вещи будут простыми и неброскими. Тогда удастся избежать перебора, а обувь сможет выполнить роль интересного акцента.

2. Форма и стиль

Обувь может подчеркнуть или смягчить форму и стиль образа. Так, массивные кроссовки с толстой подошвой создают контраст с тонкими брюками. В свою очередь, спортивные предметы гардероба дополняют активный или уличный стиль одежды.

Кроссовки мужские Kappa Falcade (анатомическая стелька), 5809 руб./«Спортмастер» Фото: Kappa

3. Вид и материал подошвы

Подумайте, где и в каких условиях вы будете носить кроссовки. Если вы планируете проводить много времени на открытом воздухе или на траве, лучше выбрать пару с качественной подошвой с хорошим сцеплением и устойчивостью к износу.

4. Комфорт и поддержка

Важными факторами при выборе обуви являются комфорт и поддержка ног. Учитывайте ваш стиль жизни и особенности своей походки. Так вы выберете подходящую модель, которая обеспечит оптимальную амортизацию и поддержку суставов.

Кроссовки Reebok PREMIER PUMP PARIS TRAINER, 15 200 руб./lamoda Фото: Reebok

5. Сочетание с аксессуарами

Не забывайте, что обувь всегда либо дополняет, либо контрастирует с вашими аксессуарами. Речь о сумках, очках, часах и так далее.

Правильный подбор обуви к различным образам и стилям зависит от вашего вкуса, предпочтений и особенностей образа жизни. Не бойтесь экспериментировать с комбинациями и находить свой уникальный стиль.

Кроссовки мужские DIESEL PROTOTYPE, 40 910 руб./rendez vous Фото: DIESEL

Как ухаживать за кроссовками?

Уход за мужскими кроссовками включает в себя несколько этапов. Это поможет сохранить их в хорошем состоянии и продлить срок службы.

1. Очистка. Мойте обувь после каждого ношения, чтобы удалить грязь, пыль. Используйте мягкую губку, чтобы не повредить материал.

Если на обуви появились сложные пятна или загрязнения, используйте специализированные моющие средства или чистящие средства для кожи и ткани, соответствующие материалу кроссовок.

2. Сушка. После очистки необходимо просушить кроссовки на воздухе. Это поможет удалить влагу и предотвратить появление плесени. Не оставляйте обувь на прямом солнце или отопительных радиаторах. В противном случае есть риск повредить материал.

3. Уход за подошвой. Периодически очищайте и удаляйте грязь с подошвы, чтобы предотвратить износ и увеличение веса обуви. Если она изготовлена из натурального каучука, можно использовать специализированные средства для ухода за этим материалом.

Кроссовки Demix Trailish, выполненные в хайкинговом стиле, 3999 руб. Фото: Demix

4. Защита от погодных условий. При ношении кроссовок на улице необходимо защищать их от дождя, снега и солнца. Это поможет предотвратить появление пятен и повреждение материалов. Прибегайте к специализированным средствам для водонепроницаемой обработки или покупайте модели с водонепроницаемыми свойствами. Сейчас таких много.

5. Хранение. Держите обувь в сухом и проветриваемом месте. Так вы предотвратите образование плесени и неприятного запаха. Не складывайте друг на друга, чтобы избежать деформации и износа материала.

Важно помнить, что правильный уход за кроссовками зависит от материала, дизайна и особенностей конкретной модели. Читайте инструкции по уходу, предоставленные производителем, чтобы получить дополнительные рекомендации.