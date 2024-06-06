Какая стрижка подходит всем мужчинам? 5 модных видов «канадки»

Фасоны, оттенки и удачные сочетания. «Канадка» — отличный вариант для тех, кому хочется сменить имидж, но страх останавливает. Эта стрижка считается одной из самых популярных в мире. Её носили Криштиану Роналду, Дэвид Бекхэм, Энрике Иглесиас и Джастин Бибер. Неудивительно, ведь «канадка» неприхотлива в уходе, укладке и подходит любому мужчине. Разбираемся вместе с барбером, какие виды данной стрижки сегодня в моде.

Валерий Безлюдный барбер, предприниматель, основатель барбершопа BRITVA «Простота и универсальность — две причины популярности «канадки». Она подойдёт мужчинам любого возраста и типа внешности. С «канадкой» не стыдно пойти в спортивный зал, ресторан или на деловую встречу. Кроме того, стрижка не требует дополнительного ухода, её легко укладывать и стричь».

О чём расскажем

История стрижки

«Канадка» появилась в Канаде в середине XX века. Первоначально она была популярна среди спортсменов и военных. Это и неудивительно, так как стрижка сохраняет аккуратный вид даже при активном образе жизни. В 1970-х годах «канадка» оказалась на пике моды. Тогда её начали носить канадские хоккеисты.

Собственно, именно советские спортсмены, увидев новый имидж у своих коллег на матчах, дали ей название «канадка». В СССР эта стрижка быстро завоевала популярность. Она стала одной из самых востребованных среди мужчин.

Со временем универсальность и простота в уходе сделали «канадку» популярной во всём мире. Многие мужчины продолжают носить её с тех пор, как она вошла в моду. Несмотря на то что современные стрижки, такие как «мот» и «кроп», несколько потеснили «канадку», она по-прежнему остаётся одной из самых универсальных и популярных.

Удлинённая «канадка» Фото: Nastasic / istockphoto.com

Техника «канадки»

Основная особенность стрижки заключается в том, что волосы на макушке остаются достаточно длинными – до 5 см. Височные зоны и затылок стригутся коротко с помощью машинки. Это создаёт характерный контраст между верхней и боковой частями головы.

В классическом варианте «канадки» длина волос в височных зонах составляет около 6 мм. Но современные интерпретации часто предусматривают начало стрижки с нулевой длины на висках. В «канадке» важно лишь соблюдать единственное условие. Нужно создать плавный переход между длиной волос, чтобы избежать резких линий и создать гармоничный образ.

Виды стрижки

«Канадка» претерпела множество изменений и адаптаций. Сегодня есть разнообразные её вариации, подходящие под любой тип волос и предпочтения. Но выделяются и наиболее популярные виды «канадки». У каждого из них – свои уникальные характеристики и особенности. Рассказываю про пять самых модных версий «канадки».

Классическая

Классическая «канадка» — универсальный выбор для мужчин разного возраста. Этот вид стрижки подходит под любой тип волос и форму лица. Как выглядит классическая «канадка»?

Волосы на макушке остаются относительно длинными, обычно до 5 см. В классической «канадке» чёлка обычно укладывается набок без пробора.

Стрижка добавит образу элегантности. Такой вариант отлично подойдёт мужчинам, которые предпочитают деловой стиль.

Классическая «канадка» Фото: Jun / istockphoto.com

Спортивная

Не любите заморачиваться с укладкой? Тогда такой вариант точно вас устроит!

Здесь длина на висках может начинаться с «нуля». На макушке и чёлке же – не превышать 4 см. В спортивной «канадке» переход более резкий – от коротких волос на боках и затылке к длинным на макушке. Такая стрижка создаёт динамичный и современный вид, подчёркивающий активный образ жизни мужчины.

Одно из главных преимуществ спортивной «канадки» – её практичность и удобство. Такой вариант комфортно носить в повседневной жизни, так как короткие волосы не требуют частого мытья и укладки. Регулярные посещения барбера для коррекции формы, использование минимального количества уходовых и укладочных средств – всё, что нужно для поддержания опрятного вида.

Криштиану Роналду со спортивной «канадкой» Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Удлинённая

В последние годы в тренде остаются длинные стрижки. Если вас заинтересовал такой вариант, но решиться на каре тяжело, предлагаю присмотреться к удлинённой «канадке». Это очень стильная и интересная стрижка.

Основная характеристика – значительная длина волос на макушке. Обычно она составляет от 5 до 10 см. Это позволяет создавать разнообразные укладки, начиная от гладких, зачёсанных назад прядей до более свободных и волнистых волос.

Дэвид Бекхэм с удлинённой «канадкой» Фото: Edmund So/Getty Images

Височные зоны и затылок также остаются длиннее, чем в классическом варианте. Переход – плавный. Это помогает сделать аккуратный и непринуждённый образ.

Удлинённая «канадка» требует регулярного ухода и укладки. Для поддержания формы рекомендуется посещать барбера каждые 4-6 недель. Также важно использовать качественные укладочные средства. Например, гель для волос или матовую пасту. Они помогут придать стрижке желаемую форму и текстуру.

Удлинённая «канадка» Фото: Kiuikson / istockphoto.com

С пробором посередине

Если хочется чего-то нового, можно попробовать «канадку» с пробором посередине. Такой вариант выглядит необычно и стильно. Волосы на макушке остаются средней длины, обычно от 5 до 7 см. Ключевой элемент – пробор ровно посередине. Он придаёт стрижке интересный вид и подчёркивает черты лица.

Такой вариант подходит под различный тип волос и формы лица. Стрижка также может быть адаптирована под индивидуальные особенности мужчины. Средняя длина волос на макушке позволяет экспериментировать с укладкой. Их можно убрать назад. У вас получится более формальный стиль. Придайте волосам текстуру и объём, если хочется непринуждённости.

«Канадка» с пробором посередине Фото: PeopleImages / istockphoto.com

С зачёсом

Другой интересный вид «канадки» — с зачёсом. Длина волос на макушке – средняя. Обычно барберы оставляют от 5 до 10 см. Такой вариант позволяет зачёсывать волосы назад, создавая хороший объём. Виски и затылок стригутся коротко, но плавный переход от боков к макушке делает образ гармоничным.

«Канадка» с зачёсом Фото: izusek / istockphoto.com

Однако такая стрижка требует тщательного ухода. Для поддержания формы рекомендуется посещать барбера каждые 4-6 недель. Дома же важно использовать специальные шампуни, бальзамы и маски. Они помогут сохранить волосы здоровыми и блестящими.

Стрижка может быть зачёсана назад при помощи укладочных средств. Отлично подойдёт гель для волос. Он придаст «канадке» ещё больше объёма и зафиксирует её на весь день. Если же хочется более естественный вид, можно использовать расчёску, чтобы слегка взъерошить волосы и придать им текстуру.

«Канадка» с зачёсом Фото: Angelo Cordeschi / istockphoto.com

Как укладывать «канадку»?

Стрижка «канадка» не требует особого ухода. Однако для придания ей более ухоженного вида рекомендуется использовать фен. Для укладки лучше всего подходит матовая паста. «Канадка» не требует сильной фиксации, поэтому не стоит использовать глину, помаду или лак для волос. Высушив волосы феном, равномерно распределите небольшое количество пасты на руках. Нанесите укладочное средство на всю поверхность волос на макушке.

Универсальность и простота «канадки» делают её одной из самых популярных стрижек сегодня. Она подойдёт абсолютно любому мужчине, независимо от возраста и образа жизни. Самое главное — не бояться меняться и экспериментировать. «Канадка» точно поможет создать стильный имидж.