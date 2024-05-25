Как носить велосипедки и выглядеть круто? 12 примеров от звёздных модниц

Учимся у селебрити и ловим инструкции стилиста, чтобы повторить их образы.

Если вам надоели юбки и шорты, то присмотритесь к велосипедкам. Они станут отличной альтернативой. Почти любой образ можно интересно обыграть с велосипедками. К тому же лук будет выглядеть не просто стильно, но и необычно. Разбираемся, как комбинировать этот элемент гардероба и создавать крутые образы на примерах звёздных модниц.

Мария Сучкова стилист-имиджмейкер «Вы всё ещё думаете, что велосипедки можно носить только в спортзал? Значит, модные старания Ким Кардашьян оказались напрасны… А ведь это была маленькая фэшн-революция. Именно Ким по совету дизайнера Вирджила Абло первой начала носить велосипедки, дополняя их классическими жакетами и туфлями на каблуках. И уже вслед за ней тренд подхватили Хейли Бибер, Джиджи Хадид и Эмили Ратаковски. Если вы по-прежнему не уверены, что велосипедки — идеальный модный выбор на каждый день, ловите примеры вдохновляющих образов и инструкции, чтобы их повторить».

История велосипедок

Первые велосипедки появились примерно в 1970-х годах, когда широкое распространение получил материал лайкра. Тогда он начал использоваться для производства леггинсов.

Затем дизайнеры предложили создать облегающие шорты для занятий спортом длиной до колена или чуть выше. Это была часть экипировки для велосипедистов и разрабатывалась под их запросы: удобство, лёгкость, пропускаемость воздуха, защита от трения.

Джастин и Хейли Биберы Фото: Из личного архива Хейли Бибер

В конце 90-х их активно популяризировала принцесса Диана. Конечно, с жакетами она их не носила, но на тот момент её образы со свитшотом тоже тянули на модную революцию.

В 2000-х годах велосипедки стали активно проникать в повседневные гардеробы. Тогда их начали носить с платьями, юбками и всевозможными туниками. Сегодня в свои образы велосипедки внедрили многие звёздные модницы.

Кьяра Ферранья Фото: Из личного архива Кьяры Ферраньи

Какой материал выбрать?

Ткань должна быть плотной, качественной и создавать небольшой компрессионный эффект. Это важно, чтобы не подчёркивать возможные неровности кожи. Выбирайте материал велосипедок на основе лайкры, бифлекса, рибана, кашкорсе. Иногда может подойти и экокожа.

Как носить велосипедки?

Сейчас тренд на удобство продолжает набирать популярность. Я рекомендую носить велосипедки и в спортивных образах, и в более смелых вариантах. Например, как Ким Кардашьян.

Ким Кардашьян Фото: Charley Gallay/Getty Images

Спортивный образ

В спортивных образах велосипедки будут гармонично сочетаться с объёмными худи, бейсболками, массивными кроссовками и высокими носками. Кстати, именно такой лук и носила принцесса Диана. Сегодня и высокие носки, и массивные кроссовки также актуальны.

Повседневный образ

Для создания более повседневного образа стоит комбинировать велосипедки с рубашками и слегка широкими футболками. У вас получится расслабленный, но модный лук.

Белла Хадид Фото: Gotham/GC Images

С жакетом

Захотелось экспериментов и чего-то необычного? Тогда в качестве верха выберите кроп-топ и жакет. Если вы не любительница оверсайза, всегда можно сделать акцент на талии с помощью ремня. Этот приём можно использовать как на футболках, так и на жакетах.

С блузкой

Есть и другой интересный вариант – женственная блуза с велосипедками. Такой образ будет весьма притягательным, поэтому его не следует перегружать яркими аксессуарами.

Велосипедки – это идеальная база для создания стильных образов, подходящих для любого случая. Экспериментируйте с цветами, сочетаниями и аксессуарами. Так у вас получится создать уникальный стиль и проявить свою индивидуальность.