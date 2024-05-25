7 книг, которые помогут обзавестись полезными привычками в питании без лишних усилий

Красивое, стройное и здоровое тело – это не только про тренировки. Очень большую роль в формировании фигуры играет то, что мы едим. В этой статье мы расскажем о привычках, которые могут помочь в достижении результата. А также поделимся книгами с полезными рецептами и ответами экспертов на многие вопросы о питании.

Привычка 1: не пропускать завтрак

Нина Тарасова. «Позавтракаем? 62 яркие идеи для самого бодрого утра»

А вы тоже завтракаете кофе с печеньками или бутербродом с колбасой? Неудивительно, что вам бывает тяжело проснуться. А что если бы каждый день после пробуждения вас ждали картофельные оладушки с луком и голубым сыром, боул с яблоком, бананом и киноа или апельсиновые французские тосты? Пришло время выводить свои завтраки на новый уровень, и в этом поможет книга кондитера-художника Нины Тарасовой.

«На выходных самое большое удовольствие — проснуться пораньше и приготовить что-нибудь особенное для своей семьи, а потом сидеть всем вместе, строить планы на день и наслаждаться утренними часами с моими любимыми!»

Фото: Бомбора

Привычка 2: готовить всей семьёй

Александр и Ольга Бельковичи. «Вместе вкуснее! Секреты домашней кухни и семейного счастья»

Сэндвичи с «сырной короной» на завтрак, спагетти с песто по-лигурийски на обед и биф веллингтон на ужин — звучит, как меню изысканного ресторана. С книгой Александра и Ольги Бельковичей вы сможете приготовить всё это дома! А если привлечёте к процессу мужа или детей, то превратите готовку в увлекательное приключение для всей семьи. И книга супругов-фудблогеров станет вашим идеальным проводником.

«Это приятные моменты, когда настроение на высоте и все проблемы и невзгоды уходят на второй план».

Фото: Бомбора

Привычка 3: отказаться от покупной выпечки

Марк Биттман, Керри Конан. «Цельнозерновой хлеб и выпечка. Теория, практика, рецепты»

Покупной белый хлеб — это благо, но в основном для производителей и продавцов, а не для покупателей. Организм воспринимает его скорее как сахар, чем как молотую пшеницу. В нём мало витаминов и питательных веществ. Вот почему авторы этой книги, которые готовят домашний хлеб больше 50 лет, предлагают приготовить вашу первую булку на домашней закваске.

«Зачем […] мы призываем вас присмотреться к цельнозерновому хлебу? Мой ответ — он просто лучше. Если совместить современную версию традиционной технологии выпекания с традиционной мукой (цельнозерновой), вы сможете получить лучший хлеб, какой когда-либо пробовали».

Фото: Бомбора

Привычка 4: дать полезным продуктам второй шанс

Ольга Ивенская. «Авокадо всему голова. Всё, что вы хотели знать, и 40 рецептов, которые вы захотите приготовить»

О пользе авокадо ходят легенды: есть его можно хоть каждый день! Но что если намазки на хлеб и зелёные салаты уже надоели? Есть масса необычных вариантов: от бургера с говядиной и авокадо фри с цитрусовым дипом до холодного суфле с крабом и кекса с авокадо и бананом. Эти рецепты собраны в авокадо-бестселлере кулинара Ольги Ивенской, который переиздаётся в новом атмосферном оформлении.

«Попробуйте запечь его на завтрак, соберите свой собственный трендовый поке или супербоул, угостите гостей гуакамоле с кукурузными чипсами, испеките лёгкую версию роскошных шоколадных брауни — вам обязательно понравятся простые и «честные» рецепты с авокадо».

Фото: Бомбора

Привычка 5: добавлять щепотку специй

Йаэль Адлер. «Годен до… Распаковка секретов молодости, которые отучат тело стареть»

Увлёкшись подсчётом калорий или балансом белков, жиров и углеводов, легко забыть о важных нюансах — например, о пользе специй. В своей антиэйдж-книге доктор медицинских наук и диетолог Йаэль Адлер напоминает, что специи являются отличными антиоксидантами, а значит — борются со старением. А ещё они преодолевают гематоэнцефальный барьер и улучшают функции мозга.

«Они являются настоящим (и легальным!) допингом для мозга и обязательно должны регулярно появляться в рационе, тем более что специи волшебным образом дарят пище потрясающий вкус и служат прекрасной заменой соли».

Фото: Бомбора

Привычка 6: снижать количество углеводов

Ольга Ивенская. «Кето-кулинария. Путь к здоровью без таблеток»

В рационе современного человека слишком много углеводов, и от них нужно избавляться — об этом твердят многие диетологи. Но что делать, если не можешь представить свой рацион без каш, картофеля, хлеба и сладостей? Можно попробовать рецепты из кето-меню, которые приводит в этой книге кулинар Ольга Ивенская. Приготовьте низкоуглеводные варианты салата цезарь, маффинов со шпинатом и сыром или шоколадного мусса — это сделает ваш рацион здоровее и разнообразнее.

«Кето может стать вашим спасением и проводником в новый прекрасный мир стройности, здоровья и красоты!»

Фото: Бомбора

Привычка 7: отслеживать аппетит и голод

Сергей Бубновский. «Функциональная анатомия здоровья. 2-е издание, улучшенное и дополненное»

Звёздный врач Сергей Бубновский занимается лечением позвоночника и суставов, но постоянно сталкивается с проблемами лишнего веса у пациентов. Они мешают полноценному лечению остеохондроза. Поэтому в своей книге он даёт советы по питанию, и вот главный из них.

«Приготовив пищу, ешьте не спеша, наслаждайтесь едой, но, как только утолите голод, сразу же заканчивайте приём пищи, даже если в тарелке ещё что-то осталось! Считайте, что вы всё съели — со временем вы научитесь не перегружать свою тарелку едой. Оставьте за столом только аппетит».

Фото: Бомбора