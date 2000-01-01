В этом салате все ингредиенты — сплошная польза! Быстрый видеорецепт
Ингредиенты: спаржа, кукуруза, киноа, руккола, авокадо, огурец, фасоль, поджаренные орешки, грейпфрут, лук-шалот, мята, оливковое масло, соль, копчёная паприка. @_plantbaes_
В этом салате все ингредиенты — сплошная польза! Быстрый видеорецепт
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