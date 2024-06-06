Польза питахайи: гастроэнтеролог назвала преимущества драконьего фрукта для здоровья

И рассказала, кому нельзя есть этот экзотический плод.

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Питахайя, также известная как драконий фрукт, имеет богатый питательный состав. Это тропический плод с уникальным внешним видом, хрустящей текстурой и сладким вкусом.

Он получил своё название от огнедышащего дракона. Внешне плод имеет вид ярко-розовой или жёлтой луковицы с колючими зелёными листьями, вырывающимися вокруг него, словно пламя. Внутри находится белая мякоть, усеянная чёрными семенами.

Драконий фрукт обладает сладким вкусом, который некоторые описывают как нечто среднее между киви, грушей и арбузом. Семена имеют ореховый вкус.

Питахайя растёт на нескольких видах кактусов рода Hylocereus и Selenicereus, которые можно найти в тропических регионах.

О чём расскажем

Польза питахайи для здоровья

Эльвира Белёва врач-гастроэнтеролог, диетолог «Этот яркий экзотический плод известен не только необычным видом, но и полезными свойствами».

Среди преимуществ драконьего фрукта можно выделить следующие;

содержание антиоксидантов. Питахайя содержит беталаины, а также другие фитонутриенты, способствующие борьбе с окислительным стрессом и свободными радикалами. Таким образом, снижается риск развития хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и рака;

Драконий фрукт богат витамином С (9% рекомендуемой суточной нормы), магнием (8% дневной нормы) и фолиевой кислотой (1% суточной нормы).

Фото: istockphoto.com/Pornsawan Baipakdee

поддержка пищеварения. Благодаря высокому содержанию пищевых волокон питахайя улучшает пищеварение и предотвращает запор. Клетчатка также способствует поддержанию здоровой микрофлоры кишечника;

нормализация уровня сахара в крови. Некоторые научные работы показывают, что питахайя помогает в регуляции уровня глюкозы в крови благодаря своему высокому содержанию волокон;

Однако эти исследования ещё недостаточно обширны, и потому людям с диабетом следует консультироваться с врачом перед внесением значительных изменений в свой рацион.

поддержка иммунной системы. Высокое содержание витамина С в питахайе способствует укреплению иммунной системы, помогая организму бороться с инфекциями;

здоровье кожи. Более быстрое старение может быть вызвано стрессом, загрязнением окружающей среды и другими факторами, такими как неправильное питание. Регулярное употребление драконьего фрукта способствует улучшению состояния кожи. Всё благодаря содержанию в плодах витамина С и других антиоксидантов;

Фото: istockphoto.com/neoblues

уменьшение массы тела. Питахайя относительно малокалорийна, что полезно для людей, придерживающихся правильного питания. В среднем 100 г драконьего фрукта содержит около 50-60 калорий.

Возможный вред и противопоказания

Несмотря на множество положительных свойств, питахайя имеет свои противопоказания.

Аллергические реакции. Хотя это и редкость, но некоторые люди могут испытывать аллергические реакции на питахайю. Симптомы включают зуд, сыпь, отёк лица или затруднённое дыхание.

Содержание фруктозы. Питахайя содержит натуральные сахара, в том числе фруктозу, которая в очень больших количествах может быть вредной для людей с нарушениями обмена веществ, такими как диабет. Чрезмерное употребление может привести к повышению уровня сахара в крови.

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Проблемы с пищеварением. Высокое содержание клетчатки в продукте способно спровоцировать проблемы с пищеварением, в том числе вздутие живота, газы или диарею.

В целом драконий фрукт является безопасным и полезным продуктом при умеренном употреблении. Однако при наличии хронических заболеваний, например панкреатите, или приёме лекарственных препаратов рекомендуется проконсультироваться с врачом перед включением питахайи в рацион.

Как разрезать драконий фрукт?

Выберите спелый плод: с яркой, равномерно окрашенной кожицей, которая слегка поддаётся при лёгком нажатии — это указывает на спелость.

Вымойте и подготовьте: промойте фрукт под холодной проточной водой и аккуратно промокните полотенцем. Ножом отрежьте макушку (зелёную колючую часть) и основание, получив устойчивые плоские концы.

Разрежьте пополам: сделайте продольный разрез посередине фрукта, чтобы получить две равные половинки.

Снимите кожуру: у жёлтого драконьего фрукта можно снять кожицу пальцами или вынуть мякоть ложкой. Красный или розовый драконий фрукт лучше всего нарезать небольшими кусочками, а затем снять кожицу с каждого из них.

Как употреблять и с чем сочетать?

Лучший способ употребления драконьего фрукта для сохранения всех его питательных веществ — в свежем виде. Также питахайя станет отличным ингредиентом всевозможных смузи, коктейлей и салатов.

Фото: istockphoto.com/marhero

Кроме того, можно добавлять кубики драконьего фрукта в выпечку, например в маффины или торты. Это придаст изделиям красивый цвет и нежный вкус.

Драконий фрукт хорошо сочетается с другими экзотическими фруктами, такими как манго, папайя и киви, а также с ягодами, такими как клубника и малина. Он добавит экзотического вкуса и яркости в салаты и десерты. Также можно сочетать его с йогуртом или мюсли для питательного завтрака.

Как часто можно есть?

Питахайю рекомендуется употреблять умеренно из-за высокого содержания фруктозы и клетчатки. Оптимальное количество — это один плод в день.

Хотя драконий фрукт и считается безопасным для большинства людей, чрезмерное его потребление может привести к пищеварительным нарушениям, спровоцировав метеоризм или диарею.

Рецепты с драконьим фруктом

Питахайя богата питательными веществами, витаминами и минералами, поэтому является отличным ингредиентом для полезных блюд. Вот несколько рецептов, которые можно приготовить дома.

Коктейль из драконьего фрукта

Это отличный вариант для завтрака.

Фото: istockphoto.com/onGorr

Ингредиенты:

банан — 1 шт.;

драконий фрукт — 1 шт.;

молоко — 1 стакан;

сахар — по желанию;

измельчённый кешью — по желанию.

Приготовление. Поместите нарезанный банан и драконий фрукт в блендер, добавьте молоко и сахар. Смешайте до однородной консистенции. Если коктейль кажется густым, добавьте ещё немного молока или воды. Перелейте напиток в стакан и добавьте измельчённый кешью.

Коровье молоко не рекомендовано людям с лактазной недостаточностью и при обострении панкреатита. Его можно заменить водой или растительной альтернативой.

Салат из драконьего фрукта

Такой фруктовый салат является настоящей витаминной бомбой и особенно хорошо подходит для жарких дней.

Фото: istockphoto.com/Sarsmis

Ингредиенты:

драконий фрукт — 2 шт.;

арбуз — половина небольшого плода;

банан — 1 шт.;

виноград — 1 небольшая чашка.

Приготовление. Нарежьте ингредиенты небольшими кусочками. По желанию заправьте любимым топпингом. Для более насыщенного вкуса можно добавить в блюдо шарик мороженого.