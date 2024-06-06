Польза питахайи: гастроэнтеролог назвала преимущества драконьего фрукта для здоровья

Питахайя, также известная как драконий фрукт, имеет богатый питательный состав. Это тропический плод с уникальным внешним видом, хрустящей текстурой и сладким вкусом.
Он получил своё название от огнедышащего дракона. Внешне плод имеет вид ярко-розовой или жёлтой луковицы с колючими зелёными листьями, вырывающимися вокруг него, словно пламя. Внутри находится белая мякоть, усеянная чёрными семенами.
Драконий фрукт обладает сладким вкусом, который некоторые описывают как нечто среднее между киви, грушей и арбузом. Семена имеют ореховый вкус.
О чём расскажем
- Польза питахайи для здоровья
- Возможный вред и противопоказания
- Как разрезать драконий фрукт?
- Как употреблять и с чем сочетать?
- Как часто можно есть?
- Рецепты с драконьим фруктом
Польза питахайи для здоровья
«Этот яркий экзотический плод известен не только необычным видом, но и полезными свойствами».
Среди преимуществ драконьего фрукта можно выделить следующие;
содержание антиоксидантов. Питахайя содержит беталаины, а также другие фитонутриенты, способствующие борьбе с окислительным стрессом и свободными радикалами. Таким образом, снижается риск развития хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и рака;
Фото: istockphoto.com/Pornsawan Baipakdee
поддержка пищеварения. Благодаря высокому содержанию пищевых волокон питахайя улучшает пищеварение и предотвращает запор. Клетчатка также способствует поддержанию здоровой микрофлоры кишечника;
нормализация уровня сахара в крови. Некоторые научные работы показывают, что питахайя помогает в регуляции уровня глюкозы в крови благодаря своему высокому содержанию волокон;
поддержка иммунной системы. Высокое содержание витамина С в питахайе способствует укреплению иммунной системы, помогая организму бороться с инфекциями;
здоровье кожи. Более быстрое старение может быть вызвано стрессом, загрязнением окружающей среды и другими факторами, такими как неправильное питание. Регулярное употребление драконьего фрукта способствует улучшению состояния кожи. Всё благодаря содержанию в плодах витамина С и других антиоксидантов;
Фото: istockphoto.com/neoblues
уменьшение массы тела. Питахайя относительно малокалорийна, что полезно для людей, придерживающихся правильного питания. В среднем 100 г драконьего фрукта содержит около 50-60 калорий.
Возможный вред и противопоказания
Несмотря на множество положительных свойств, питахайя имеет свои противопоказания.
Аллергические реакции. Хотя это и редкость, но некоторые люди могут испытывать аллергические реакции на питахайю. Симптомы включают зуд, сыпь, отёк лица или затруднённое дыхание.
Содержание фруктозы. Питахайя содержит натуральные сахара, в том числе фруктозу, которая в очень больших количествах может быть вредной для людей с нарушениями обмена веществ, такими как диабет. Чрезмерное употребление может привести к повышению уровня сахара в крови.
Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska
Проблемы с пищеварением. Высокое содержание клетчатки в продукте способно спровоцировать проблемы с пищеварением, в том числе вздутие живота, газы или диарею.
В целом драконий фрукт является безопасным и полезным продуктом при умеренном употреблении. Однако при наличии хронических заболеваний, например панкреатите, или приёме лекарственных препаратов рекомендуется проконсультироваться с врачом перед включением питахайи в рацион.
Как разрезать драконий фрукт?
- Выберите спелый плод: с яркой, равномерно окрашенной кожицей, которая слегка поддаётся при лёгком нажатии — это указывает на спелость.
- Вымойте и подготовьте: промойте фрукт под холодной проточной водой и аккуратно промокните полотенцем. Ножом отрежьте макушку (зелёную колючую часть) и основание, получив устойчивые плоские концы.
- Разрежьте пополам: сделайте продольный разрез посередине фрукта, чтобы получить две равные половинки.
- Снимите кожуру: у жёлтого драконьего фрукта можно снять кожицу пальцами или вынуть мякоть ложкой. Красный или розовый драконий фрукт лучше всего нарезать небольшими кусочками, а затем снять кожицу с каждого из них.
Как употреблять и с чем сочетать?
Лучший способ употребления драконьего фрукта для сохранения всех его питательных веществ — в свежем виде. Также питахайя станет отличным ингредиентом всевозможных смузи, коктейлей и салатов.
Фото: istockphoto.com/marhero
Кроме того, можно добавлять кубики драконьего фрукта в выпечку, например в маффины или торты. Это придаст изделиям красивый цвет и нежный вкус.
Драконий фрукт хорошо сочетается с другими экзотическими фруктами, такими как манго, папайя и киви, а также с ягодами, такими как клубника и малина. Он добавит экзотического вкуса и яркости в салаты и десерты. Также можно сочетать его с йогуртом или мюсли для питательного завтрака.
Как часто можно есть?
Питахайю рекомендуется употреблять умеренно из-за высокого содержания фруктозы и клетчатки. Оптимальное количество — это один плод в день.
Хотя драконий фрукт и считается безопасным для большинства людей, чрезмерное его потребление может привести к пищеварительным нарушениям, спровоцировав метеоризм или диарею.
Рецепты с драконьим фруктом
Питахайя богата питательными веществами, витаминами и минералами, поэтому является отличным ингредиентом для полезных блюд. Вот несколько рецептов, которые можно приготовить дома.
Коктейль из драконьего фрукта
Это отличный вариант для завтрака.
Фото: istockphoto.com/onGorr
Ингредиенты:
- банан — 1 шт.;
- драконий фрукт — 1 шт.;
- молоко — 1 стакан;
- сахар — по желанию;
- измельчённый кешью — по желанию.
Приготовление. Поместите нарезанный банан и драконий фрукт в блендер, добавьте молоко и сахар. Смешайте до однородной консистенции. Если коктейль кажется густым, добавьте ещё немного молока или воды. Перелейте напиток в стакан и добавьте измельчённый кешью.
Салат из драконьего фрукта
Такой фруктовый салат является настоящей витаминной бомбой и особенно хорошо подходит для жарких дней.
Фото: istockphoto.com/Sarsmis
Ингредиенты:
- драконий фрукт — 2 шт.;
- арбуз — половина небольшого плода;
- банан — 1 шт.;
- виноград — 1 небольшая чашка.
Приготовление. Нарежьте ингредиенты небольшими кусочками. По желанию заправьте любимым топпингом. Для более насыщенного вкуса можно добавить в блюдо шарик мороженого.