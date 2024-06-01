Шоу «Титаны» на ТНТ: кто борется с искусственным интеллектом за 10 млн рублей?

Следить за тем, как спортсмены выступают, выигрывают соревнования и ставят самые невероятные рекорды – сплошное удовольствие. Можете представить шоу, где 99 лучших атлетов страны сойдутся в битве за 10 млн рублей? Новый проект телеканала ТНТ «Титаны» подвергнет спортсменов невероятным испытаниям.

О чём расскажем:

Фото: Пресс-служба ТНТ

Суть и правила

Все привычные соревнования – это противостояние людей, но эра технологий требует новых решений. Теперь спортсмены схлестнутся не только со своими коллегами, но и с нейросетями. Проверять физические способности участников будут при помощи испытаний, сгенерированных искусственным интеллектом. По их итогам будет определён один атлет, которому и достанутся звание главного «титана» России и 10 млн рублей.

ИИ вытеснил даже ведущего. Голос нейросети объясняет правила состязаний, оглашает результаты и даже выгоняет участников из проекта. Реальными остаются сами атлеты, именно их прочность, силу, ловкость и устойчивость предстоит проверить.

Фото: Пресс-служба ТНТ

Участники

На шоу попали как профессиональные спортсмены, так и звёзды шоу-бизнеса, которые просто увлекаются спортом. По заявлению организаторов, список составлен нейросетью. Именно она выбрала сильнейших людей России.

Артур Далалоян – один из самых титулованных российских спортивных гимнастов XXI века.

– один из самых титулованных российских спортивных гимнастов XXI века. Кирилл Кошарин – двукратный чемпион Европы по регби.

– двукратный чемпион Европы по регби. Алексей Зайцев – бобслеист, участник двух Олимпиад, серебряный призёр чемпионата Европы.

– бобслеист, участник двух Олимпиад, серебряный призёр чемпионата Европы. Сергей Кузнецов – обладатель Кубка Европы по самбо.

– обладатель Кубка Европы по самбо. Дарья Нагорная (Спиридонова ) – гимнастка, серебряный призёр Олимпийских игр.

) – гимнастка, серебряный призёр Олимпийских игр. Ирина Алексеева – дзюдоистка, чемпионка мира.

– дзюдоистка, чемпионка мира. Дмитрий Жемаркин – тяжелоатлет, 40-кратный чемпион мира, сильнейший человек планеты, установил около 30 мировых, европейских и российских рекордов.

– тяжелоатлет, 40-кратный чемпион мира, сильнейший человек планеты, установил около 30 мировых, европейских и российских рекордов. Руслан «Ягуар» Садыков – обладатель рекорда Гиннесса, чемпион России по стритлифтингу.

– обладатель рекорда Гиннесса, чемпион России по стритлифтингу. Валерий Юшкевич – мастер спорта по тяжёлой атлетике, обладатель Кубка мира по бодибилдингу.

– мастер спорта по тяжёлой атлетике, обладатель Кубка мира по бодибилдингу. Артём и Корней Тарасовы – братья-близнецы, бойцы ММА.

– братья-близнецы, бойцы ММА. Анатолий «Конор» Надратовский – боец лиги Hardcore MMA, также выступающий в боксе и на голых кулаках. Кандидат в мастера спорта по рукопашному и универсальному бою.

– боец лиги Hardcore MMA, также выступающий в боксе и на голых кулаках. Кандидат в мастера спорта по рукопашному и универсальному бою. Ариадна Тишова – четырёхкратная чемпионка мира по спортивным бальным танцам.

– четырёхкратная чемпионка мира по спортивным бальным танцам. Артём Ясницкий – мастер спорта по пожарно-прикладному спорту и бодибилдингу.

– мастер спорта по пожарно-прикладному спорту и бодибилдингу. Никита Комаров – вице-чемпион мира по фитнесу.

– вице-чемпион мира по фитнесу. Никита Москвин – чемпион России по бодибилдингу.

– чемпион России по бодибилдингу. Анна Гуляева – фитнес-тренер.

– фитнес-тренер. Алексей Чередниченко – абсолютный чемпион мира по бодибилдингу среди юниоров (IFBB Worlds), абсолютный чемпион России.

– абсолютный чемпион мира по бодибилдингу среди юниоров (IFBB Worlds), абсолютный чемпион России. Виссарион Лобжанидзе – хирург, каскадёр, актёр, ведущий.

– хирург, каскадёр, актёр, ведущий. Вера Бондарева – чемпионка мира по спортивным бальным танцам.

– чемпионка мира по спортивным бальным танцам. Максим Битаров – призёр чемпионатов мира и Европы по армрестлингу.

– призёр чемпионатов мира и Европы по армрестлингу. Ирек Ризаев – двукратный чемпион России по BMX-фристайлу.

– двукратный чемпион России по BMX-фристайлу. Богдан Демкив – модель.

– модель. Денис Лебедев – чемпион мира по боксу (WBA и IBF).

– чемпион мира по боксу (WBA и IBF). Светлана Медведева – вице-чемпионка Урала по бодибилдингу.

– вице-чемпионка Урала по бодибилдингу. Андрей Гарбузов – регбист, четырёхкратный чемпион России.

– регбист, четырёхкратный чемпион России. Сергей Фесиков – пловец, бронзовый призёр Олимпийских игр.

– пловец, бронзовый призёр Олимпийских игр. Земфира Алиева – боец ММА, призёр чемпионата мира.

– боец ММА, призёр чемпионата мира. Анна Иванова – серебряный призёр чемпионата Европы по гонкам с препятствиями (OCR).

– серебряный призёр чемпионата Европы по гонкам с препятствиями (OCR). Михаил Терёхин – адвокат.

– адвокат. Сергей «Кратос» Калинин – чемпион мира по панкратиону, боец ММА.

– чемпион мира по панкратиону, боец ММА. Влад Соколовский – певец, автор-исполнитель, актёр, телеведущий.

– певец, автор-исполнитель, актёр, телеведущий. Александр Панжинский – лыжник, серебряный призёр Олимпиады.

– лыжник, серебряный призёр Олимпиады. Евгений Коротышкин – пловец, серебряный призёр Олимпиады.

– пловец, серебряный призёр Олимпиады. Дмитрий Труненков – бобслеист, чемпион России и Европы, трёхкратный обладатель Кубка мира, участник Олимпийских игр.

– бобслеист, чемпион России и Европы, трёхкратный обладатель Кубка мира, участник Олимпийских игр. Кирилл Колесников – чемпион мира по паркуру.

– чемпион мира по паркуру. Антон Попов – первый чемпион России по гидрофлайту.

– первый чемпион России по гидрофлайту. Камиль Мамаев – канатоходец.

– канатоходец. Олег Кольвах – рекордсмен России по пилонному спорту. Единственный человек в мире, выполнивший акробатический элемент на высоте 1500 м без страховки.

– рекордсмен России по пилонному спорту. Единственный человек в мире, выполнивший акробатический элемент на высоте 1500 м без страховки. Андрей Лактанов – пилот гражданской авиации, марафонец.

– пилот гражданской авиации, марафонец. Дмитрий Сычёв – футболист, бронзовый призёр чемпионата Европы.

– футболист, бронзовый призёр чемпионата Европы. Роман Павлюченко – футболист, бронзовый призёр чемпионата Европы.

– футболист, бронзовый призёр чемпионата Европы. Юлия Ступак – лыжница, олимпийская чемпионка.

– лыжница, олимпийская чемпионка. Яна Костенко – четырёхкратная чемпионка мира по самбо.

– четырёхкратная чемпионка мира по самбо. Джавид Рзаев – боец ММА.

– боец ММА. Алина Волконитина – модель.

– модель. Мария Пасека – гимнастка, четырёхкратный призёр Олимпийских игр.

– гимнастка, четырёхкратный призёр Олимпийских игр. Никита Клецков – самбист, четырёхкратный чемпион мира.

– самбист, четырёхкратный чемпион мира. Магомедрасул Рабаданов – скалолаз, каскадёр.

– скалолаз, каскадёр. Артур Крылов – блогер, воркаутер.

– блогер, воркаутер. Карина Асмус – каскадёр, чемпионка Европы по гимнастике.

– каскадёр, чемпионка Европы по гимнастике. Семён Елистратов – конькобежец, олимпийский чемпион по шорт-треку.

– конькобежец, олимпийский чемпион по шорт-треку. Денис Саратов – трёхкратный чемпион мира в силовом воркауте, тренер по физической подготовке, спортивный блогер.

– трёхкратный чемпион мира в силовом воркауте, тренер по физической подготовке, спортивный блогер. Роман Терский – каратист, двукратный чемпион мира и четырёхкратный чемпион Европы.

– каратист, двукратный чемпион мира и четырёхкратный чемпион Европы. Сеймур Рзаев – чемпион мира по кикбоксингу.

– чемпион мира по кикбоксингу. Карина Черевань – самбистка, чемпионка России и мира.

– самбистка, чемпионка России и мира. Аарон Вирабян – чемпион мира по воркауту, рекордсмен Гиннесса.

– чемпион мира по воркауту, рекордсмен Гиннесса. Эмин Гарибов – гимнаст, многократный чемпион Европы.

– гимнаст, многократный чемпион Европы. Лео – блогер.

– блогер. Шамиль Гимаев – спортивный блогер.

– спортивный блогер. Кристина Юдичева – актриса, фитнес-тренер.

– актриса, фитнес-тренер. Александр Сычугов – гимнаст, рекордсмен Гиннесса.

– гимнаст, рекордсмен Гиннесса. Александр Михайлин – дзюдоист, трёхкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы.

– дзюдоист, трёхкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы. Никита Бызов – мастер спорта, победитель Европейского олимпийского фестиваля, многократный победитель и призер всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ.

– мастер спорта, победитель Европейского олимпийского фестиваля, многократный победитель и призер всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Анна Логашова – гимнастка, чемпионка мира по спортивному воздушному кольцу (IPSF).

– гимнастка, чемпионка мира по спортивному воздушному кольцу (IPSF). Дмитрий Сарсембаев – сноубордист, член олимпийской сборной.

– сноубордист, член олимпийской сборной. Андрей Мельников – чемпион России по бодибилдингу.

– чемпион России по бодибилдингу. Милена Сарсембаева (Быкова) – сноубордистка, член олимпийской сборной.

– сноубордистка, член олимпийской сборной. Иван Добрынин – мастер спорта по пауэрлифтингу и становой тяге, кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе.

– мастер спорта по пауэрлифтингу и становой тяге, кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе. Алайн Линарес Монтес – танцор, преподаватель по сальсе и бачате.

– танцор, преподаватель по сальсе и бачате. Никита Терсков – вейкбордист, призёр чемпионата Европы.

– вейкбордист, призёр чемпионата Европы. Дарья Плужникова (Шуер) – российская бодибилдерша. Обладательница мирового рекорда по поднятию 450 кг в ягодичном мостике.

– российская бодибилдерша. Обладательница мирового рекорда по поднятию 450 кг в ягодичном мостике. Светлана Ромашина – самая титулованная спортсменка планеты в синхронном плавании.

– самая титулованная спортсменка планеты в синхронном плавании. Анастасия Тукмачёва – спортивный блогер, триатлетка.

Фото: Пресс-служба ТНТ

Первый выпуск

Дебютный выпуск собрал уже почти 2 млн просмотров на одном из видеохостингов. И это не учитывая тех, кто смотрел эфир телеканала ТНТ! Основная часть отзывов и рецензий положительная, многие восхищены составом участников и их уровнем. Так что же произошло в первом выпуске?

После того как спортсмены познакомились и разделились на три группы по 33 человека, пришло время приступать к первому испытанию. Участникам нужно было как можно дольше провисеть на турнике, используя только руки. Атлеты с наилучшими показателями получили преимущество в следующем испытании, а те, кто сорвался первым, покинули проект.

В список лучших попали:

Александр Сычугов – 20.28.

Антон Попов – 19.41.

Магомедрасул Рабаданов – 16.10.

Аарон Вирабян – 16.09.

Артур Далалоян – 15.58.

Анна Логашова – 15.57.

Анна Иванова – 14.09.

Денис Саратов – 13.40.

Никита Бызов – 12.31.

Анатолий «Конор» Надратовский – 12.13.

Покинули шоу девять человек: Плужникова, Ромашина, Гуляева, Лео, Михайлин, Павлюченко, Мельников, Тишова и Тукмачёва.

Фото: Пресс-служба ТНТ

Продолжайте следить за одним из самых спортивных телепроектов страны вместе с нами. Шоу только началось, оно будет выходить каждое воскресенье в 21:00. Всего запланировано 12 выпусков.

Даты выхода серий ищите по ссылке: Расписание выхода реалити-шоу «Титаны» от нейросети