Шоу «Титаны» на ТНТ: кто борется с искусственным интеллектом за 10 млн рублей?

Следить за тем, как спортсмены выступают, выигрывают соревнования и ставят самые невероятные рекорды – сплошное удовольствие. Можете представить шоу, где 99 лучших атлетов страны сойдутся в битве за 10 млн рублей? Новый проект телеканала ТНТ «Титаны» подвергнет спортсменов невероятным испытаниям.
О чём расскажем:
Фото: Пресс-служба ТНТ
Суть и правила
Все привычные соревнования – это противостояние людей, но эра технологий требует новых решений. Теперь спортсмены схлестнутся не только со своими коллегами, но и с нейросетями. Проверять физические способности участников будут при помощи испытаний, сгенерированных искусственным интеллектом. По их итогам будет определён один атлет, которому и достанутся звание главного «титана» России и 10 млн рублей.
ИИ вытеснил даже ведущего. Голос нейросети объясняет правила состязаний, оглашает результаты и даже выгоняет участников из проекта. Реальными остаются сами атлеты, именно их прочность, силу, ловкость и устойчивость предстоит проверить.
Фото: Пресс-служба ТНТ
Участники
На шоу попали как профессиональные спортсмены, так и звёзды шоу-бизнеса, которые просто увлекаются спортом. По заявлению организаторов, список составлен нейросетью. Именно она выбрала сильнейших людей России.
- Артур Далалоян – один из самых титулованных российских спортивных гимнастов XXI века.
- Кирилл Кошарин – двукратный чемпион Европы по регби.
- Алексей Зайцев – бобслеист, участник двух Олимпиад, серебряный призёр чемпионата Европы.
- Сергей Кузнецов – обладатель Кубка Европы по самбо.
- Дарья Нагорная (Спиридонова) – гимнастка, серебряный призёр Олимпийских игр.
- Ирина Алексеева – дзюдоистка, чемпионка мира.
- Дмитрий Жемаркин – тяжелоатлет, 40-кратный чемпион мира, сильнейший человек планеты, установил около 30 мировых, европейских и российских рекордов.
- Руслан «Ягуар» Садыков – обладатель рекорда Гиннесса, чемпион России по стритлифтингу.
- Валерий Юшкевич – мастер спорта по тяжёлой атлетике, обладатель Кубка мира по бодибилдингу.
- Артём и Корней Тарасовы – братья-близнецы, бойцы ММА.
- Анатолий «Конор» Надратовский – боец лиги Hardcore MMA, также выступающий в боксе и на голых кулаках. Кандидат в мастера спорта по рукопашному и универсальному бою.
- Ариадна Тишова – четырёхкратная чемпионка мира по спортивным бальным танцам.
- Артём Ясницкий – мастер спорта по пожарно-прикладному спорту и бодибилдингу.
- Никита Комаров – вице-чемпион мира по фитнесу.
- Никита Москвин – чемпион России по бодибилдингу.
- Анна Гуляева – фитнес-тренер.
- Алексей Чередниченко – абсолютный чемпион мира по бодибилдингу среди юниоров (IFBB Worlds), абсолютный чемпион России.
- Виссарион Лобжанидзе – хирург, каскадёр, актёр, ведущий.
- Вера Бондарева – чемпионка мира по спортивным бальным танцам.
- Максим Битаров – призёр чемпионатов мира и Европы по армрестлингу.
- Ирек Ризаев – двукратный чемпион России по BMX-фристайлу.
- Богдан Демкив – модель.
- Денис Лебедев – чемпион мира по боксу (WBA и IBF).
- Светлана Медведева – вице-чемпионка Урала по бодибилдингу.
- Андрей Гарбузов – регбист, четырёхкратный чемпион России.
- Сергей Фесиков – пловец, бронзовый призёр Олимпийских игр.
- Земфира Алиева – боец ММА, призёр чемпионата мира.
- Анна Иванова – серебряный призёр чемпионата Европы по гонкам с препятствиями (OCR).
- Михаил Терёхин – адвокат.
- Сергей «Кратос» Калинин – чемпион мира по панкратиону, боец ММА.
- Влад Соколовский – певец, автор-исполнитель, актёр, телеведущий.
- Александр Панжинский – лыжник, серебряный призёр Олимпиады.
- Евгений Коротышкин – пловец, серебряный призёр Олимпиады.
- Дмитрий Труненков – бобслеист, чемпион России и Европы, трёхкратный обладатель Кубка мира, участник Олимпийских игр.
- Кирилл Колесников – чемпион мира по паркуру.
- Антон Попов – первый чемпион России по гидрофлайту.
- Камиль Мамаев – канатоходец.
- Олег Кольвах – рекордсмен России по пилонному спорту. Единственный человек в мире, выполнивший акробатический элемент на высоте 1500 м без страховки.
- Андрей Лактанов – пилот гражданской авиации, марафонец.
- Дмитрий Сычёв – футболист, бронзовый призёр чемпионата Европы.
- Роман Павлюченко – футболист, бронзовый призёр чемпионата Европы.
- Юлия Ступак – лыжница, олимпийская чемпионка.
- Яна Костенко – четырёхкратная чемпионка мира по самбо.
- Джавид Рзаев – боец ММА.
- Алина Волконитина – модель.
- Мария Пасека – гимнастка, четырёхкратный призёр Олимпийских игр.
- Никита Клецков – самбист, четырёхкратный чемпион мира.
- Магомедрасул Рабаданов – скалолаз, каскадёр.
- Артур Крылов – блогер, воркаутер.
- Карина Асмус – каскадёр, чемпионка Европы по гимнастике.
- Семён Елистратов – конькобежец, олимпийский чемпион по шорт-треку.
- Денис Саратов – трёхкратный чемпион мира в силовом воркауте, тренер по физической подготовке, спортивный блогер.
- Роман Терский – каратист, двукратный чемпион мира и четырёхкратный чемпион Европы.
- Сеймур Рзаев – чемпион мира по кикбоксингу.
- Карина Черевань – самбистка, чемпионка России и мира.
- Аарон Вирабян – чемпион мира по воркауту, рекордсмен Гиннесса.
- Эмин Гарибов – гимнаст, многократный чемпион Европы.
- Лео – блогер.
- Шамиль Гимаев – спортивный блогер.
- Кристина Юдичева – актриса, фитнес-тренер.
- Александр Сычугов – гимнаст, рекордсмен Гиннесса.
- Александр Михайлин – дзюдоист, трёхкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы.
- Никита Бызов – мастер спорта, победитель Европейского олимпийского фестиваля, многократный победитель и призер всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ.
- Анна Логашова – гимнастка, чемпионка мира по спортивному воздушному кольцу (IPSF).
- Дмитрий Сарсембаев – сноубордист, член олимпийской сборной.
- Андрей Мельников – чемпион России по бодибилдингу.
- Милена Сарсембаева (Быкова) – сноубордистка, член олимпийской сборной.
- Иван Добрынин – мастер спорта по пауэрлифтингу и становой тяге, кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе.
- Алайн Линарес Монтес – танцор, преподаватель по сальсе и бачате.
- Никита Терсков – вейкбордист, призёр чемпионата Европы.
- Дарья Плужникова (Шуер) – российская бодибилдерша. Обладательница мирового рекорда по поднятию 450 кг в ягодичном мостике.
- Светлана Ромашина – самая титулованная спортсменка планеты в синхронном плавании.
- Анастасия Тукмачёва – спортивный блогер, триатлетка.
Фото: Пресс-служба ТНТ
Первый выпуск
Дебютный выпуск собрал уже почти 2 млн просмотров на одном из видеохостингов. И это не учитывая тех, кто смотрел эфир телеканала ТНТ! Основная часть отзывов и рецензий положительная, многие восхищены составом участников и их уровнем. Так что же произошло в первом выпуске?
После того как спортсмены познакомились и разделились на три группы по 33 человека, пришло время приступать к первому испытанию. Участникам нужно было как можно дольше провисеть на турнике, используя только руки. Атлеты с наилучшими показателями получили преимущество в следующем испытании, а те, кто сорвался первым, покинули проект.
В список лучших попали:
- Александр Сычугов – 20.28.
- Антон Попов – 19.41.
- Магомедрасул Рабаданов – 16.10.
- Аарон Вирабян – 16.09.
- Артур Далалоян – 15.58.
- Анна Логашова – 15.57.
- Анна Иванова – 14.09.
- Денис Саратов – 13.40.
- Никита Бызов – 12.31.
- Анатолий «Конор» Надратовский – 12.13.
Покинули шоу девять человек: Плужникова, Ромашина, Гуляева, Лео, Михайлин, Павлюченко, Мельников, Тишова и Тукмачёва.
Фото: Пресс-служба ТНТ
Продолжайте следить за одним из самых спортивных телепроектов страны вместе с нами. Шоу только началось, оно будет выходить каждое воскресенье в 21:00. Всего запланировано 12 выпусков.