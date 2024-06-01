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Шоу Титаны (2024) на ТНТ: список участников, ведущий

Шоу «Титаны» на ТНТ: кто борется с искусственным интеллектом за 10 млн рублей?
Светлана Ибрагимова
Шоу «Титаны» (2024) на ТНТ
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Рассказываем про участников шоу.

Следить за тем, как спортсмены выступают, выигрывают соревнования и ставят самые невероятные рекорды – сплошное удовольствие. Можете представить шоу, где 99 лучших атлетов страны сойдутся в битве за 10 млн рублей? Новый проект телеканала ТНТ «Титаны» подвергнет спортсменов невероятным испытаниям.

О чём расскажем:

Фото: Пресс-служба ТНТ

Суть и правила

Все привычные соревнования – это противостояние людей, но эра технологий требует новых решений. Теперь спортсмены схлестнутся не только со своими коллегами, но и с нейросетями. Проверять физические способности участников будут при помощи испытаний, сгенерированных искусственным интеллектом. По их итогам будет определён один атлет, которому и достанутся звание главного «титана» России и 10 млн рублей.

ИИ вытеснил даже ведущего. Голос нейросети объясняет правила состязаний, оглашает результаты и даже выгоняет участников из проекта. Реальными остаются сами атлеты, именно их прочность, силу, ловкость и устойчивость предстоит проверить.

Фото: Пресс-служба ТНТ

Участники

На шоу попали как профессиональные спортсмены, так и звёзды шоу-бизнеса, которые просто увлекаются спортом. По заявлению организаторов, список составлен нейросетью. Именно она выбрала сильнейших людей России.

  • Артур Далалоян – один из самых титулованных российских спортивных гимнастов XXI века.
  • Кирилл Кошарин – двукратный чемпион Европы по регби.
  • Алексей Зайцев – бобслеист, участник двух Олимпиад, серебряный призёр чемпионата Европы.
  • Сергей Кузнецов – обладатель Кубка Европы по самбо.
  • Дарья Нагорная (Спиридонова) – гимнастка, серебряный призёр Олимпийских игр.
  • Ирина Алексеева – дзюдоистка, чемпионка мира.
  • Дмитрий Жемаркин – тяжелоатлет, 40-кратный чемпион мира, сильнейший человек планеты, установил около 30 мировых, европейских и российских рекордов.
  • Руслан «Ягуар» Садыков – обладатель рекорда Гиннесса, чемпион России по стритлифтингу.
  • Валерий Юшкевич – мастер спорта по тяжёлой атлетике, обладатель Кубка мира по бодибилдингу.
  • Артём и Корней Тарасовы – братья-близнецы, бойцы ММА.
  • Анатолий «Конор» Надратовский – боец лиги Hardcore MMA, также выступающий в боксе и на голых кулаках. Кандидат в мастера спорта по рукопашному и универсальному бою.
  • Ариадна Тишова – четырёхкратная чемпионка мира по спортивным бальным танцам.
  • Артём Ясницкий – мастер спорта по пожарно-прикладному спорту и бодибилдингу.
  • Никита Комаров – вице-чемпион мира по фитнесу.
  • Никита Москвин – чемпион России по бодибилдингу.
  • Анна Гуляева – фитнес-тренер.
  • Алексей Чередниченко – абсолютный чемпион мира по бодибилдингу среди юниоров (IFBB Worlds), абсолютный чемпион России.
  • Виссарион Лобжанидзе – хирург, каскадёр, актёр, ведущий.
  • Вера Бондарева – чемпионка мира по спортивным бальным танцам.
  • Максим Битаров – призёр чемпионатов мира и Европы по армрестлингу.
  • Ирек Ризаев – двукратный чемпион России по BMX-фристайлу.
  • Богдан Демкив – модель.
  • Денис Лебедев – чемпион мира по боксу (WBA и IBF).
  • Светлана Медведева – вице-чемпионка Урала по бодибилдингу.
  • Андрей Гарбузов – регбист, четырёхкратный чемпион России.
  • Сергей Фесиков – пловец, бронзовый призёр Олимпийских игр.
  • Земфира Алиева – боец ММА, призёр чемпионата мира.
  • Анна Иванова – серебряный призёр чемпионата Европы по гонкам с препятствиями (OCR).
  • Михаил Терёхин – адвокат.
  • Сергей «Кратос» Калинин – чемпион мира по панкратиону, боец ММА.
  • Влад Соколовский – певец, автор-исполнитель, актёр, телеведущий.
  • Александр Панжинский – лыжник, серебряный призёр Олимпиады.
  • Евгений Коротышкин – пловец, серебряный призёр Олимпиады.
  • Дмитрий Труненков – бобслеист, чемпион России и Европы, трёхкратный обладатель Кубка мира, участник Олимпийских игр.
  • Кирилл Колесников – чемпион мира по паркуру.
  • Антон Попов – первый чемпион России по гидрофлайту.
  • Камиль Мамаев – канатоходец.
  • Олег Кольвах – рекордсмен России по пилонному спорту. Единственный человек в мире, выполнивший акробатический элемент на высоте 1500 м без страховки.
  • Андрей Лактанов – пилот гражданской авиации, марафонец.
  • Дмитрий Сычёв – футболист, бронзовый призёр чемпионата Европы.
  • Роман Павлюченко – футболист, бронзовый призёр чемпионата Европы.
  • Юлия Ступак – лыжница, олимпийская чемпионка.
  • Яна Костенко – четырёхкратная чемпионка мира по самбо.
  • Джавид Рзаев – боец ММА.
  • Алина Волконитина – модель.
  • Мария Пасека – гимнастка, четырёхкратный призёр Олимпийских игр.
  • Никита Клецков – самбист, четырёхкратный чемпион мира.
  • Магомедрасул Рабаданов – скалолаз, каскадёр.
  • Артур Крылов – блогер, воркаутер.
  • Карина Асмус – каскадёр, чемпионка Европы по гимнастике.
  • Семён Елистратов – конькобежец, олимпийский чемпион по шорт-треку.
  • Денис Саратов – трёхкратный чемпион мира в силовом воркауте, тренер по физической подготовке, спортивный блогер.
  • Роман Терский – каратист, двукратный чемпион мира и четырёхкратный чемпион Европы.
  • Сеймур Рзаев – чемпион мира по кикбоксингу.
  • Карина Черевань – самбистка, чемпионка России и мира.
  • Аарон Вирабян – чемпион мира по воркауту, рекордсмен Гиннесса.
  • Эмин Гарибов – гимнаст, многократный чемпион Европы.
  • Лео – блогер.
  • Шамиль Гимаев – спортивный блогер.
  • Кристина Юдичева – актриса, фитнес-тренер.
  • Александр Сычугов – гимнаст, рекордсмен Гиннесса.
  • Александр Михайлин – дзюдоист, трёхкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы.
  • Никита Бызов – мастер спорта, победитель Европейского олимпийского фестиваля, многократный победитель и призер всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ.
  • Анна Логашова – гимнастка, чемпионка мира по спортивному воздушному кольцу (IPSF).
  • Дмитрий Сарсембаев – сноубордист, член олимпийской сборной.
  • Андрей Мельников – чемпион России по бодибилдингу.
  • Милена Сарсембаева (Быкова) – сноубордистка, член олимпийской сборной.
  • Иван Добрынин – мастер спорта по пауэрлифтингу и становой тяге, кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе.
  • Алайн Линарес Монтес – танцор, преподаватель по сальсе и бачате.
  • Никита Терсков – вейкбордист, призёр чемпионата Европы.
  • Дарья Плужникова (Шуер) – российская бодибилдерша. Обладательница мирового рекорда по поднятию 450 кг в ягодичном мостике.
  • Светлана Ромашина – самая титулованная спортсменка планеты в синхронном плавании.
  • Анастасия Тукмачёва – спортивный блогер, триатлетка.

Фото: Пресс-служба ТНТ

Первый выпуск

Дебютный выпуск собрал уже почти 2 млн просмотров на одном из видеохостингов. И это не учитывая тех, кто смотрел эфир телеканала ТНТ! Основная часть отзывов и рецензий положительная, многие восхищены составом участников и их уровнем. Так что же произошло в первом выпуске?

После того как спортсмены познакомились и разделились на три группы по 33 человека, пришло время приступать к первому испытанию. Участникам нужно было как можно дольше провисеть на турнике, используя только руки. Атлеты с наилучшими показателями получили преимущество в следующем испытании, а те, кто сорвался первым, покинули проект.

В список лучших попали:

  • Александр Сычугов – 20.28.
  • Антон Попов – 19.41.
  • Магомедрасул Рабаданов – 16.10.
  • Аарон Вирабян – 16.09.
  • Артур Далалоян – 15.58.
  • Анна Логашова – 15.57.
  • Анна Иванова – 14.09.
  • Денис Саратов – 13.40.
  • Никита Бызов – 12.31.
  • Анатолий «Конор» Надратовский – 12.13.

Покинули шоу девять человек: Плужникова, Ромашина, Гуляева, Лео, Михайлин, Павлюченко, Мельников, Тишова и Тукмачёва.

Фото: Пресс-служба ТНТ

Продолжайте следить за одним из самых спортивных телепроектов страны вместе с нами. Шоу только началось, оно будет выходить каждое воскресенье в 21:00. Всего запланировано 12 выпусков.

Даты выхода серий ищите по ссылке:
Расписание выхода реалити-шоу «Титаны» от нейросети
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