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Горячие направления тренировок — польза и вред

Что такое горячие тренировки: разновидности, польза и противопоказания
Светлана Ибрагимова Денис Кокорев
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Что такое горячий зал и зачем в нём заниматься?
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Рассказываем, в чём суть занятий при высокой влажности и температуре в +35.

В некоторых фитнес-центрах начали появляться «горячие» залы для тренировок, а вместе с ними и новые направления. Если ваше желание пробовать интересное в спорте разгорелось при виде названия, то рекомендуем сначала ознакомиться с особенностями занятий. Обратите внимание на виды и противопоказания, а лишь потом записывайтесь на тренировку.

<a href="https://www.championat.com/authors/7163/1.html">Денис Кокорев</a>
Денис Кокорев
фитнес-тренер, старший преподаватель кафедры физической культуры

«Такие тренировки могут включать в себя различные упражнения, от кардионагрузок до силовых, и проводятся они с целью усиления потоотделения и ускорения обмена веществ».

Не менее эффективные виды тренировок, для которых не нужно специальное помещение:
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Суть и польза занятий

Hot тренировка – это вид занятий, которые проходят в специально оборудованных залах, где намеренно поддерживается высокий уровень влажности (в среднем 40-50%) и температуры воздуха (около +35°C). Эти условия максимально приближают к климату сауны. Разогретые мышцы не испытывают сильный стресс, поэтому физическая активность гораздо безопаснее.

Атмосфера таких тренировок вынуждает внимательно прислушиваться к своему телу, ощущая каждое движение, отвлекаться на посторонние мысли просто нет времени. Таким образом, занятия проходят максимально осознанно и эффективно.

Фото: istockphoto.com / gorodenkoff

Преимущества тренировок в горячем зале:

  • усиление потоотделения. Высокая температура и влажность способствуют интенсивному потоотделению, что помогает организму избавляться от токсинов и улучшает обмен веществ;
  • улучшение гибкости. Тепло разогревает мышцы, суставы и связки, что способствует увеличению гибкости и предотвращает травмы;
  • ускорение кровообращения. Повышенная температура способствует расширению сосудов и улучшению кровообращения, что может увеличить эффективность тренировки;
  • сжигание жира. Тренировки в условиях повышенной температуры могут увеличить количество сжигаемых калорий;
  • занятия подходят для женщин и мужчин разных возрастов. Каждый может подобрать идеальный формат для себя. Это связано с многообразием видов занятий: здесь можно найти расслабление, силовую нагрузку, комплексную работу с телом, растяжку и медитации.

Фото: istockphoto.com / Bojan89

Виды горячих тренировок

Существует множество форматов тренировок, которые проводятся в условиях повышенной температуры. Каждый из них имеет свои особенности и преимущества, поэтому стоит выбрать наиболее подходящий вашим целям и предпочтениям.

  • Хот-йога (Hot Yoga). В горячем зале можно практиковать как хатха-йогу, так и кундалини. Такие условия помогают улучшить гибкость, усилить потоотделение и углубить практику йоги.
  • Хот-пилатес (Hot Pilates). Это аэробная тренировка, основанная на принципах пилатеса. Она помогает укрепить мышцы, улучшить осанку, сжечь калории и сформировать рельеф тела.
  • Хот-хит (Hot HIIT). Это высокоинтенсивная интервальная тренировка. Она сочетает в себе кардиоупражнения и упражнения на силу. Это позволяет улучшить физическую форму и сжечь лишние килограммы.
  • Хот-сайкл (Hot Cycling). Тренировка на велотренажёре – это довольно интенсивная кардионагрузка. За счёт повышенного потоотделения увеличивается количество сожжённых калорий. Такие занятия помогают улучшить выносливость и укрепить ноги.
  • Хот-барре (Hot Barre). Это комбинация элементов балета, йоги и пилатеса, также проводимая в горячем зале. Такие занятия направлены на укрепление мышц, улучшение гибкости и коррекцию осанки. Благодаря разнонаправленности движений можно задействовать глубокие мышцы.
  • Хот-танцы (Hot Dance). Занятия могут включать в себя различные стили танцев, например, латиноамериканские, хип-хоп, современные танцы. Hot Dance обычно сочетает элементы кардиоупражнений с танцевальными движениями, что делает тренировку более интересной и динамичной. Тут вы поработаете не только над структурой тела и силой мышц, но и сможете улучшить координацию и согласованность движений.

Фото: istockphoto.com / Antonio_Diaz

Противопоказания

Важно помнить, что тренировки в условиях повышенной температуры могут быть опасными не только из-за сложности упражнений, но и из-за риска перегрева и обезвоживания. Среди противопоказаний стоит выделить:

  • острые заболевания с высокой температурой;
  • беременность;
  • склонность к сильным кровотечениям;
  • общий атеросклероз;
  • активную форму туберкулеза;
  • злокачественные и доброкачественные новообразования и подозрения на них;
  • нестабильную форму сахарного диабета, при которой наблюдается повышенная кислотность в организме;
  • варикозное заболевание вен;
  • острый тромбоз и артериальную гипертонию;
  • период приёма лекарственных препаратов: диуретиков, барбитуратов, бета-блокаторов и антигистаминов.

Фото: istockphoto.com / Hiraman

Прежде чем посетить такую тренировку, стоит проконсультироваться со специалистами и соблюдать осторожность. Найдите подходящую студию, а во время занятий контролируйте каждое движение, выполняйте упражнения исходя из чувства комфорта и собственных возможностей. А также не забывайте пить достаточное количество воды.

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