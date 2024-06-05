Битва экспертов: что лучше – балет или тренажёрный зал?

Наверное, каждый спортсмен, впервые приходя в тренажёрный зал, задумывался о том, чем именно он хочет заниматься. Будут ли это размеренные групповые занятия на гибкость и мобильность тела или же индивидуалки с фитнес-тренером на развитие силы и красивый рельеф. Так или иначе, позднее выбор падал на те или иные виды активности, которые нравились больше всего.

Однако вопрос, можно ли заниматься только одним направлением для достижения желаемого результата, остаётся открытым. Сегодня мы в этом разберёмся на примере балета, а помогут нам хореограф и фитнес-тренер.

Мнение хореографа

Акулина Бахтурина руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA «Балет и занятия в тренажёрном зале – это совершенно разные, практически противоположные виды нагрузки. Нельзя сказать, что один эффективнее другого. Оба эти направления приносят свои результаты, но ведут к разным целям разными путями. Разберёмся в механизмах подробнее и сравним направления по конкретным параметрам».

В тренажёрном зале спортсмены выполняют большое количество понятных и знакомых ещё со школьных уроков физкультуры упражнений. Для кого-то эти занятия могут быть скучными, а кого-то такой подход, наоборот, дисциплинирует.

На тренировках по балету ученики неизбежно сталкиваются с огромным количеством нового. Например, здесь очень много выворотных позиций, когда необходимо развернуть ноги в тазобедренном или в голеностопных суставах.

В балетных упражнениях будут необычные позиции корпуса и рук, непривычная постановка спины. Но все эти упражнения дают свои результаты. Так, например, благодаря большому количеству выворотных позиций хорошо укрепляются внутренняя поверхность ног и внутренняя поверхность бедра. В целом в балете отлично задействованы именно внутренние мышцы, которые редко прорабатываются в тренажёрном зале.

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Крупные мышцы или изящное тело?

Благодаря балету формируется сильное, но тонкое и изящное тело. То есть перекачать мышцы невозможно. Балет позволит развить гибкость, пластичность, поможет улучшить растяжку и выровнять осанку.

Однако если у спортсмена цель накачать крупную мускулатуру, то тренажёрный зал подходит идеально. Без работы с дополнительным весом здесь не обойтись.

Безопасность и риски

С точки зрения безопасности занятий и меньшего количества медицинских противопоказаний балет выигрывает. Здесь нет работы с дополнительным весом, все упражнения выполняются только с собственным весом и в спокойном темпе.

При занятиях в тренажёрном зале необходимо учитывать противопоказания. Их довольно много. К тому же существуют вполне реальные риски травм от неправильного выполнения упражнений или занятий без поддержки тренера.

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Можно ли совмещать?

Совмещать тренажёрный зал и балет, конечно, можно. Но важно определиться с целями занятий и выбрать приоритетное направление. Например, балет может стать интересным дополнением для спортсменов, которые предпочитают зал. Он будет работать на укрепление мышц и выносливость. А изящные балерины могут ходить в зал для кардио или функциональных тренировок.

Независимо от того, какое направление будет выбрано в конкретном случае, важно, чтобы первые занятия проводил профессиональный тренер. Он поставит правильную технику, сможет проконтролировать грамотное выполнение упражнений. Только в этом случае тренировки будут безопасными и полезными для организма.

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Мнение фитнес-тренера

Ксения Шульга тренер, руководитель подразделения наставников фитнес-школы Evotren «Это, что называется, сравнивать тёплое с мягким. Балет является видом искусства, основанном на хореографии, тогда как спортзал – это просто помещение, которое используется для достижения абсолютно разных целей.

Балет и спортзал никак не противоречат другу и не могут противопоставляться. Но если брать расхожее мнение, что тренажёрный зал акцентируется именно на силовых тренировках, тут начинают проявляться как точки пересечений, так и расхождения».

В балете делается очень большой акцент на статике, чрезмерной мобильности суставов в сегментах, максимальной эластичности мышц. Это отличает его от силовых занятий, где требуется бóльшая стабильность из-за работы с повышенной весовой нагрузкой. Мышцы часто «грубеют», а предпочтение отдаётся динамической работе. При этом стоит понимать, что для балета мышцы должны быть сильными, равно как и сухожильно-связочный аппарат должен быть крепким, что может быть обеспечено в том числе силовыми тренировками.

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Могут ли занятия балетом заменить спортивный зал?

Если говорить о целях, то балет даёт изящность, сильно развивает гибкость, повышает упругость опорно-двигательного аппарата при рассмотрении его целиком. Спортивный зал же может обеспечить как достижение этих целей (пусть и не в крайних точках, какие предполагает балет), так и множества других. Надо пояснить, что современный тренажёрный зал предполагает огромное разнообразие оборудования, это уже не подвальные качалки с набором штанг, гирь и гантелей. Это не только тренажёры, но и подвесные петли, нестабильные поверхности, ДРТ и многое другое, даже балетные станки встречаются.

В современном тренажёрном зале, где присутствуют грамотные тренеры, человек может решать абсолютно любые задачи, связанные с двигательной активностью – от профилактики болевой симптоматики до улучшения осанки, от развития ловкости до улучшения гибкости, не говоря уже про стандартную коррекцию фигуры через снижение веса или набор мышечной массы.

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Главное – правильно поставить цель

При выборе между изящным телом и крупными мышцами нет победителя, всё зависит от конкретного человека и его желаний. Если он мечтает привлекать внимание именно объёмом бицепса, то это его право, и тренер должен обеспечить ему достижение данной цели, попутно обеспечив минимальные риски и улучшение здоровья. А если человек пришёл за тем, чтобы стать максимально гибким, и для этого нет противопоказаний, то специалист будет всю работу выстраивать в этом направлении, используя исключительно то оборудование, которое для этого требуется.

Затрагивая вопрос нагрузки — в балете она в большей степени построена на развитии выносливости, длительность занятий обычно значительно больше стандартных для спортивного зала. Кроме того, почти во всех методиках, задействованных при тренировках в тренажёрном зале, больше времени выделяется на восстановление и косвенные факторы, влияющие на результат. Например, бытовое окружение (при работе с той же осанкой) или питание (при работе на коррекцию фигуры).

Если говорить про стандартизированные программы занятий в спортивном зале, направленные на изящное тело, то тут стоит ходить исключительно на групповые тренировки, совмещая пилатес (или body&mind) с чем-то хореографическим, например, со степом.

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Можно ли совмещать?

Тренажёрный зал и балет совмещать не только можно, но и нужно! Если программа тренировок будет выстроена верно, будут подобраны нужные акценты и учтена периодизация, то результаты в балете станут только лучше. Главное — ставить правильные цели, слушать грамотных специалистов и оценивать каждое упражнение с учётом его влияния на способности в танцах.