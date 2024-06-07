Реальная история наложницы и секреты биохакинга: обзор книжных новинок этого лета

Не знаете, что почитать на даче или на пляже? В нашей подборке точно найдётся интересный вариант.

Путеводитель по самым вкусным местам России, секреты биохакинга и воспоминания о Юре Шатунове — знакомим с книжными новинками этого лета. Найти их можно будет на фестивале «Красная площадь», который продлится до 9 июня.

«От абракадабры до яхонта. Как использовать редкие и необычные слова в русском языке»

Писательница и блогер Елена Первушина проштудировала десятки словарей и энциклопедий в поисках необычных и редких слов. И собрала их значения под одной обложкой. Вы узнаете, почему бойкот — это фамилия, а гастроном — не только магазин, с чем едят кавардак и правда ли, что мандрагора существует не только в мире Гарри Поттера. Прочитав эту книгу вы, возможно, не станете умнее, но эрудированнее станете точно, а это не так уж и плохо.

Фото: Бомбора

«Москва — лучший город. 100 самых удивительных мест столицы России»

Новые небанальные маршруты для ваших путешествий — в одном красочном подарочном издании. Внутри вас ждут необычные факты и истории о Москве, атмосферные фотографии, которые мгновенно перенесут к каждой локации, и заметки для тех, кто давно хотел взглянуть на любимый город с другой стороны.

Фото: Бомбора

«Безопасный биохакинг. Как прокачать весь организм без вреда здоровью»

Научный подход к долголетию и замедлению процессов старения от практикующего врача и кандидата медицинских наук Кирилла Маслиева. Вы узнаете, зачем нужны регулярные обследования и какие анализы стоит периодически сдавать, как привести в порядок режим сна и питания. А также получите ментальные упражнения, полезные для мозга, памяти и душевного спокойствия.

Фото: Бомбора

«Потаённая Россия. От блинов до ухи: путешествие за рецептами и тайнами старых городов»

Манящее гастрономическое путешествие по российским просторам: от Костромы и Казани до маленьких деревушек, в которых верят в нечисть и пекут колобки. Новые рецепты, эмоции и вкусовые ощущения обеспечены!

Фото: Бомбора

«Искусство кино. Введение в историю и теорию кинематографа»

Обязательно к прочтению для всех любителей кинематографа. Если вы хотите понять, как устроены фильмы изнутри, распознавать режиссёрские приёмы, которые управляют нашими эмоциями, рассуждать о кино как профессиональный кинокритик и подмечать то, чего не видят другие — эта книга для вас.

Внутри — понятные термины, иллюстрации, фотографии и кадры из фильмов, которые сделают чтение объёмным и познавательным.

Фото: Бомбора

«Ты просто был частицею меня… Памяти Юрия Шатунова и Сергея Кузнецова»

Воспоминания Сергея «Кузи» Кузнецова о группе «Ласковый май» и её бессменном лидере Юре Шатунове, дружбе и музыке. Читая книгу, вы почувствуете, будто сидите с Кузей на кухне и слушаете его рассказы о жизни. Интимные и откровенные, пронизанные ностальгией и искренностью, они точно не оставят вас равнодушными.

Фото: Бомбора

«Офисный пилот. О невидимой пассажиру стороне профессии пилота. Книга 3»

Денис Окань, пилот-инструктор гражданской авиации, делится своим опытом, знаниями и историями из лётной практики. В своей третьей книге он расскажет, как обучаются и проходят предполётную практику пилоты, чем они живут на земле и какие решения принимают в небе.

Фото: Бомбора

«Планетроника: популярная история электронной музыки»

О звёздах мейнстрима и героях андеграунда электронной музыки, о течениях и их влиянии друг на друга, а также о том, как вообще зарождался этот стиль в разных городах и странах — читайте в книге музыканта и журналиста Ника Завриева. В каждой главе есть бонус — ссылка на плейлист, который идеально дополнит картину.

Фото: Бомбора

«Купленная невеста. Стань наложницей или умри»

Реальная история наложницы, попавшей в гарем в начале ХХ века, на закате Османской империи. Главная героиня — бабушка автора книги.

Ещё молодой девушкой Мария сбежала из бедной кавказской деревушки в Константинополь в поисках спасения и лучшей жизни. Но волей судьбы она попала в гарем к богатому турку-осману. Как Мария сумела спасти себя и свою семью, как был устроен быт наложниц 100 лет назад и что общего у этой истории с популярными турецкими сериалами, — узнаете из этой пронзительной истории.

Фото: Бомбора

«Незнакомец в спасательной шлюпке»

Атмосферная и чувственная история о выживании, о потерянной, а затем обретённой вере, о помощи и прощении.

Когда яхта «Галактика» затонула в Северной Атлантике, смогли выжить лишь 10 человек. Дрейфуя в шлюпке без еды и воды, они вдруг обнаружили в воде ещё одного человека, который оказался… богом.

Развязка истории удивит даже тех, кто «щёлкает» детективы, как орешки. А сам роман заставит посмотреть на привычные вещи под другим углом и задуматься о своей жизни.

Фото: Бомбора