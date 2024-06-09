Красота и одиночество: топ-7 самых притягательных маяков России

Один из них находится в месте, где его представить труднее всего.

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story «Маяки — это что-то о красоте и одиночестве. Задуманные с чисто утилитарными целями, со временем они стали романтичными символами ожидания и надежды. И хотя сегодня их функциональность часто ставят под вопрос, для мореплавателей и путешественников маяки остаются чем-то большим, чем банальным элементом навигации. В России насчитывается около 250 маяков. О судьбе самых интересных и необычных расскажу ниже».

Петропавловский, Камчатка

История Петропавловского маяка на мысе Маячный начинается вместе с историей освоения Камчатки: уже в середине XVIII века здесь появляется первый деревянный сруб с сигнальным огнём, призванный направлять редкие корабли в Авачинскую губу. А узнаваемый полосатый чёрно-белый облик Петропавловский маяк получил в 1897 году.

От столицы Камчатки башню отделяют 12 км, которые предстоит преодолевать в гору. Но и сам маяк, и виды, открывающиеся от его подножья, того стоят: отсюда видны «домашние» Авачинский, Корякский и Козельский вулканы, захватывающая панорама Авачинской губы и легендарные скалы «Три брата».

Маяк Петропавловский Фото: istockphoto.com / geyzer

Храм-маяк Святителя Николая, Крым

Храм-маяк Святителя Николая Чудотворца в крымском селе Малореченское – один из самых молодых маяков России. Построенный в середине 2000-х, он объединил две функции – храмовую и навигационную. Есть ещё и музейная: церковь входит в комплекс Мемориала всем погибшим на водах.

Благодаря церковному убранству и экстерьеру храм-маяк Святителя Николая мало похож на классические полосатые или монохромные башни: его четыре фасада украшают четыре креста, в которые вписаны изображение Богородицы и Николая Мирликийского. Однако ошибиться сложно: на то, что перед нами маяк, намекают и башенная форма, и маячный фонарь, увенчанный православным крестом.

Храм-маяк Святителя Николая Фото: РИА Новости

Поворотный, Ленинградская область

Абсолютное большинство маяков расположено в удивительно красивых локациях – и всё же некоторым повезло больше, чем другим. Один из таких счастливчиков – маяк Поворотный, расположенный в шхерах Выборгского залива. Добраться к нему по суше невозможно – остаётся фрахтовать яхту и плыть.

Благодаря скромной известности и труднодоступности на острове, где стоит маяк, почти никогда не бывает людей. Так что можно совместить путешествие с одинокой ночёвкой в сумасшедше красивом месте – в окружении северной природы с её скалами, редкой хвоей и под низким уютным небом.

Маяк Поворотный Фото: istockphoto.com / Nikolay Tsuguliev

Петровский маяк, Астраханская область

Петровский маяк гораздо более известен как «маяк в пустыне» – всё потому, что возвышается он не над океанской бесконечностью или хотя бы над внутренним морем, а над голой степью Астраханской области. Когда маяк только начинали строить (а было это ещё в XVIII веке), уровень Каспия был намного выше – и необходимость сооружения навигационной башни была очевидна самому Петру I, который и отдал приказ о строительстве.

Однако через 200 лет вода отступила, и Петровский маяк остался чужеродным элементом посреди степи. С развитием соцсетей он переживает новую волну популярности: видео с дронов, запечатлевших необычное соседство маячной башни и пустынной земли, вызывает довольно высокий интерес у зрителей.

Петровский маяк Фото: istockphoto.com / Pro-syanov

Анива, Сахалин

Возможно, самый узнаваемый сегодня маяк России – дальневосточная Анива. Возведённый на скале Сивучья близ берегов Сахалина на излёте 1930-х, он стал «чудом инженерной мысли» – причём не советской, а японской.

После войны Анива получила новое гражданство и вплоть до начала 1990-х принадлежала военным. Под занавес века маяк перешёл на атомное топливо, попрощался с маячником и, оказавшись без присмотра, стал быстро разрушаться. Почти 20 лет к Аниве заглядывали лишь редкие рыбацкие шхуны.

Всё изменилось, опять же, с развитием соцсетей: сегодня Анива – одна из топовых локаций для съёмок видеоконтента. Суровая красота природы вкупе с монументальной башней-руиной привлекает на Сахалин тысячи туристов. Тем, кто мечтает увидеть Аниву в текущем состоянии, стоит поторопиться: маяк вот-вот закроют на реконструкцию, чтобы восстановить исторический облик.

Город маяков Кронштадт

Кронштадт – живой памятник фортификации и навигационному делу. В его акватории собраны шесть маяков и целая россыпь внутренних створных знаков, в том числе последний в мире действующий деревянный маяк, 300-летний Толбухин маяк, возвышающийся на собственном острове, и блестящий во всех смыслах Маяк Памяти – мемориальная башня, возведённая в честь моряков-героев России. Если и этого покажется мало, можно зайти и в «Дом маяков» на форте Константин – единственный в стране музей маячной службы.

Маяк в Кронштадте Фото: РИА Новости

Пиллау, Калининградская область

Маяк Пиллау – один из редких примеров «городской» прописки маячной башни. К нему не надо ехать «на край света» – достаточно пройтись по центральным улицам Балтийска. Впрочем, в каком-то смысле Пиллау действительно находится на краю света: он считается самым западным в России.

Красно-белая башня освещает путь кораблям с 1805 года, сменив на этом посту сразу несколько менее мощных предшественников. И остаётся одним из самых известных рукотворных символов Калининградской области – тиражированные сувениры с изображением Пиллау по популярности могут соперничать разве что с украшениями из янтаря.

Маяк Пиллау Фото: РИА Новости