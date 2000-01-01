Прошли бы по такой тропе ради красивых снимков? Видео
А вот фотограф Эндрю Жао прошёл. Маршрут находится в Китае в каньоне Чжанцзяцзе.
Прошли бы по такой тропе ради красивых снимков? Видео
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