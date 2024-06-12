Локации заработали уже с 1 июня! Не упустите возможность провести выходной у воды.

Открытые бассейны в Москве — 2024: топ-7 мест, куда стоит заглянуть в жаркий день

Если до отпуска ещё далеко, а провести время на свежем воздухе у воды очень хочется, Москве всегда есть что предложить жителям и гостям. В прошлый раз мы говорили о пляжах и выяснили, что отдохнуть у открытой воды можно в разных точках столицы. И их довольно много! С 1 июня в столице заработали открытые бассейны, где тоже можно охладиться и отлично провести выходной. Сегодня поговорим о них – ловите топ-7 локаций.

О чём расскажем

История открытых бассейнов в Москве

Для тех, кто не может улететь на море или уехать на дачу, открытые бассейны становятся настоящим спасением в жару. В последние несколько лет в Москве появляется всё больше таких точек.

Самые первые такие бассейны появились в столице ещё в советское время. В 1960 году открылся бассейн «Москва», его построили на месте Храма Христа Спасителя. Долгое время он считался самым большим в мире. Работал круглый год — зимой воду нагревали до 34 градусов — и закрывался только при крепких морозах, за вход платили 1,5 рубля.

Ещё раньше, в 1956 году, открылся бассейн «Лужники», он тоже прослужил много лет. Чаще всего его использовали для проведения спортивных соревнований — там были большие трибуны, а водное пространство делилось на дорожки. Позже объект стал аварийным, и его закрыли. Спойлер: сейчас на его месте открыт современный водный комплекс, рассказали про него ниже.

Фото: ISTOCKPHOTO.COM/JORUBA

Топ-7 открытых бассейнов Москвы

Dream Beach Club

Адрес: проспект Андропова, 1.

Вход: от 2500 рублей.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.

Про парк аттракционов «Остров Мечты» вы наверняка знаете. На его территории открылся ещё и комплекс для летнего отдыха на берегу Москва-реки. Он включает в себя пять зон с бассейнами, в каждую из которых продаются отдельные билеты.

Есть шатры и навесы с шезлонгами, диванами и кроватями. Для разнообразия можно сходить на причал, откуда открывается впечатляющий вид на реку. Для гостей работают несколько ресторанов, а в VIP-секторе можно сходить в сауну.

Фото: dreamisland.ru

Аквакомплекс «Лужники»

Адрес: ул. Лужники, 24, стр. 4.

Вход: от 1190 рублей.

Время работы: ежедневно с 7:00 до 22:00.

Тот самый преобразившийся бассейн советских времён! Круглый год для посетителей работает крытая зона отдыха с аквапарком. Но вот наступило лето, и теперь плавать можно уже под открытым небом. Есть два бассейна – спортивный и пляжный, детская площадка и сауна. Гостям доступны зона с шезлонгами и зона для игры в волейбол.

Фото: aqua.luzhniki.ru

The Bassein

Адрес: Митьковский проезд, 1, стр. 1.

Вход: от 1500 рублей.

Время работы: ежедневно с 9:00 до 22:00.

Место для любителей шикарного и спокойного отдыха. Здесь есть всё, чего бы вам хотелось – аренда шезлонгов, в том числе и VIP-мест с кроватью или бунгало у бассейна. Можно заказать коктейль и пить его лёжа у бассейна или пойти перекусить. Ассортимент напитков и блюд здесь большой.

Любителям танцевать здесь тоже понравится – у бассейна регулярно проходят вечеринки, где выступают разные диджеи. Афишу можно изучить на сайте бассейна.

Фото: thebassein.ru

Shore House

Адрес: «Крокус Сити» (66-й км МКАД).

Вход: 3000 рублей.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.

Сюда можно приехать всей семьёй на целый день. Этот бассейн находится на берегу Москвы-реки при яхт-клубе. В особенно жаркую погоду тут будет тесновато, но вы можете арендовать шатёр или бунгало, чтобы никто не мешал вашему отдыху.

Есть бар, ресторан с хорошей кухней. Как и в предыдущем варианте, тут тоже проходят вечеринки, которые можно заранее посмотреть по расписанию.

Фото: shore-house.ru

Бассейн «Чайка»

Адрес: Турчанинов пер., 3, стр. 1.

Вход: от 1400 рублей.

Время работы: с понедельника по субботу – с 7:00 до 22:45, в воскресенье – с 8:00 до 22:45.

Один из первых открытых бассейнов в Москве — появился аж в 1957 году и предназначался для тренировок и соревнований профессиональных пловцов. Сейчас в нём может поплавать любой, бассейн работает круглый год. Деление на дорожки осталось, и, если вас это не смущает, здесь можно с огромным удовольствием поплавать.

Если просто спокойное плавание не для вас, есть вышки, откуда можно прыгать. После выплеска адреналина рекомендуем сходить в баню, она там тоже есть.

Фото: chayka-sport.ru

Бассейн в парке «Ходынское поле»

Адрес: Ходынский бульвар, 1.

Вход: от 2000 рублей.

Время работы: с понедельника по четверг – с 9:00 до 21:00; с пятницы по воскресенье – с 9:00 до 22:00.

В рамках подготовки к летнему сезону в парке «Ходынское поле» открыли зону отдыха. Тут есть не только бассейны, но и джакузи, душевые, раздевалки, кафе, бар. Зона также подготовлена к проведению мероприятий, так что смотрите расписание на сайте и приходите на вечеринки у бассейна с музыкой и диджеями.

Фото: parkhodynka.ru

Акватория «ЗИЛ»

Адрес: ул. Автозаводская, 23А, к. 4.

Вход: от 1500 рублей.

Время работы: ежедневно с 7:00 до 23:00.

Бассейн поделён на дорожки, его длина — 50 метров. Но есть нюанс: в правилах указано, что для посещения нужно предоставить справку и взять с собой шапочку. Шезлонги и зонтики — чтобы отдыхать было ещё комфортнее, а также сауна в каждой раздевалке.

Посетителей здесь, как правило, не очень много, поэтому можно насладиться тишиной. А если планируете ходить сюда постоянно, покупайте абонемент на всё лето.

Фото: aquatoria-zil.ru