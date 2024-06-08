Шоу «Титаны» на ТНТ: почему первое задание показалось сложным даже олимпийским чемпионам?

Разбор от тренера, советы по выполнению и занятиям для подготовки.

Нет ничего невозможного, особенно для спортсменов-участников шоу «Титаны» на ТНТ. Они готовы к самым невероятным проверкам своих физических качеств. Первым испытанием стал вис на перекладине только при помощи рук. И это совсем не просто! Разберёмся, почему задание показалось сложным даже олимпийским чемпионам.

Правила испытания: участникам необходимо выполнить вис на перекладине, используя только руки. Удерживаться нужно как можно дольше. Выход силой на турник запрещён. Преимущество получают те спортсмены, которые продержатся дольше остальных.

О чём расскажем:

Фото: Кадры из видео

В чём сложность?

Андрей Нагибин лидер спортивного движения «Уличная Атлетика» «Главная сложность виса на перекладине — время, которое человек может удерживаться».

Чем дольше мышцы находятся в напряжении, тем тяжелее сохранять положение. С каждой секундой будет всё сложнее и сложнее. Для успешного выполнения необходимы хорошо развитые мышцы рук, плечевого пояса, спины и корпуса. Можно, конечно, напрягать только руки, расслабив всё остальное, но вы провисите дольше, если подключите всё тело.

Задачу участникам усложнял ещё и запрет на выход силой на турник, ведь во время него можно ненадолго перераспределить нагрузку на грудные и мышцы кора. А когда такой возможности нет, приходится работать исключительно рукам.

Выполнение виса на перекладине может вызывать трудности у новичков или у спортсменов со слабой силой хвата и недостаточно развитой верхней частью тела. Напомним, наилучший результат показал спортивный гимнаст Александр Сычугов, его время – 20.28. Для этого вида спорта характерна развитая верхняя часть тела, чего не скажешь, к примеру, о футболе. Так, Роман Павлюченко смог удерживать положение 3 минуты 36 секунд.

Фото: Кадры из видео

Виды виса

Выполнять упражнение можно разными способами, от этого меняется работающая группа мышц, по-разному распределяются вес и нагрузка. Подберите наиболее комфортный для себя способ.

Вис на плечах. Суть заключается в фиксации перекладины под мышками и сцеплении рук в замок/фиксации на перпендикулярной стойке. Именно с него начинали многие участники, так как тут основная нагрузка ложится на плечи и корпус. Когда эти мышцы уставали, они переходили на хват и могли продержаться ещё какое-то время за счёт работы предплечий и силы хвата.

Суть заключается в фиксации перекладины под мышками и сцеплении рук в замок/фиксации на перпендикулярной стойке. Именно с него начинали многие участники, так как тут основная нагрузка ложится на плечи и корпус. Когда эти мышцы уставали, они переходили на хват и могли продержаться ещё какое-то время за счёт работы предплечий и силы хвата. Простой (пассивный) вис на руках. В этом случае вы повисаете на перекладине и расслабляете остальное тело. Так вся нагрузка переходит на мышцы рук, а значит, акцент направлен на кисти и предплечья.

В этом случае вы повисаете на перекладине и расслабляете остальное тело. Так вся нагрузка переходит на мышцы рук, а значит, акцент направлен на кисти и предплечья. Активный (силовой) вис на руках. При такой технике всё тело находится в напряжении, как при подготовке к подтягиванию. Особенно подключаются к работе мышцы верхней половины тела. Плечи как бы подтянуты вверх, руки при этом не сгибаются. Пресс и поясница также напряжены и стабилизируют положение тела.

Говоря о технике, стоит упомянуть и вид хвата. Самый оптимальный — прямой средний. Для комплексного развития мышц можно периодически чередовать разные варианты.

Сам вис можно немного модифицировать, добавив раскачивания, это позволит расслабить мышцы при помощи перемещения веса. Но не нужно делать резких рывковых движений, они могут привести к травмам. Просто немного покачивайтесь, имитируя движение маятника.

Усложнить можно за счёт мышечных усилий. Например, немного подтягивать тело вверх за счёт вращения в плечевом отделе. Или же вы можете покачиваться из стороны в сторону при помощи перемещения веса с одной руки на другую.

Если ваша физическая форма пока не готова к рекордам, не стоит переживать, начните с небольших временны́х отрезков, даже 15 секунд — хорошо для первых попыток. От тренировки к тренировке добавляйте по чуть-чуть времени.

Фото: istockphoto.com / dtephoto

Как заниматься, чтобы делать вис дольше?

Хорошая новость в том, что это упражнение вполне реально освоить, уделяя достаточно времени тренировкам. Их стоит посвящать упражнениям для укрепления мышц спины и рук. Конечно, лучше всего проводить занятия под присмотром профессионала. Он поможет поставить правильную технику, которая и станет залогом вашей безопасности и здоровья.

Укрепляйте силу хвата, это необходимо для многих движений с весом собственного тела. Легче будет выполнять не только вис, но и подтягивания, упражнения на кольцах и подъёмы на турнике.

Хват бывает разным по положению кисти руки:

прямой (ладони от себя), при нём больше работают мышцы спины;

(ладони от себя), при нём больше работают мышцы спины; обратный (ладони к себе), к выполнению подключаются бицепсы;

Второй способ различать хват — его ширина:

средний (ладони на ширине плеч), в этом случае нагрузка распределяется равномерно;

(ладони на ширине плеч), в этом случае нагрузка распределяется равномерно; широкий (ладони шире плеч), в работу вовлечены широчайшие мышцы спины;

(ладони шире плеч), в работу вовлечены широчайшие мышцы спины; узкий (ладони уже ширины плеч), в работе участвуют мышцы рук и плечи.

Попробуйте разные и выберите тот, который окажется наиболее комфортным и будет отвечать вашим целям.

Фото: istockphoto.com / MilanMarkovic

Советы тренера

Чтобы постепенно увеличивать время виса, необходимы правильная подготовка и следование определённой технике. Вот несколько рекомендаций:

Начинайте постепенно. Если вам сложно долго провисеть, начните с пары-тройки повторений, а затем увеличивайте их с течением времени. Выберите правильный хват. Используйте смешанный хват (локти направлены вперёд, а ладони выправлены в стороны) или обратный хват (ладони направлены к вам), чтобы облегчить удержание на перекладине. Не раскачивайтесь. Попытки качаться могут увеличить нагрузку на мышцы и сделать процесс провисания более сложным. Попробуйте сохранять статичное положение. Сфокусируйтесь на дыхании. Контролируйте свои вдохи и выдохи, чтобы уменьшить утомление. Тренируйте мышцы верхней части тела. Регулярная тренировка мышц спины, плеч и рук поможет увеличить вашу силу и выносливость при провисании на перекладине. Разминка и заминка. Не забывайте хорошо прорабатывать суставы перед началом и растягивать мышцы, улучшая кровообращение, после выполнения. Это позволит избежать травм и боли.

Но главная рекомендация для прогресса в упражнении – конечно, регулярные тренировки. Включите в свою стандартную спортивную рутину три упражнения, и результат не заставит себя ждать.

Лицевые подтягивания. Они укрепят мышцы спины, плеч и рук. Выполняйте подтягивания с локтями вперёд, чтобы акцентировать нагрузку на верхнюю часть спины и плечи. Австралийские подтягивания. Это упражнение отлично развивает мышцы спины, плеч и рук, при этом уменьшая нагрузку. Идеальное упражнение для начинающих или для тех, кто испытывает трудности с обычными подтягиваниями. Подтягивания на турнике широким хватом. Они помогут развить широчайшие мышцы спины, что улучшит вашу способность провисания на перекладине.

Не выходите силой на турник, если не уверены, что ваш организм достаточно подготовлен. Такой подход может спровоцировать неприятные для ваших мышц последствия, растяжения и даже травмы. Подтягивания – довольно сложное упражнение, требующее силы в спине, руках и плечах.

Фото: istockphoto.com / dtephoto

Противопоказания

Не рекомендуется выполнять вис на турнике, если вас беспокоят боли в пояснице, особенно если они распространяются на ноги. Важным признаком того, что стоит отказаться от выполнения, станет онемение нижних конечностей.

Также стоит избегать упражнения при:

переломах в области спины;

опухоли позвоночника;

аневризме брюшной аорты;

остеопорозе;

беременности.

Если что‑то из вышеперечисленного относится к вам или у вас есть другие заболевания позвоночника, проблемы с мышцами или связками плечевых, локтевых и лучезапястных суставов, то перед тренировкой обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Фото: Кадры из видео

Повторять успехи участников совсем не обязательно, ведь они пришли на шоу преодолевать себя и сражаться с другими, а это не всегда совпадает с правильной техникой. Вам же спорт должен приносить только пользу, так что не гонитесь за рекордами вслепую.

Материалы по теме Расписание выхода реалити-шоу «Титаны» от нейросети