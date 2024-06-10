Можно ли качать пресс со штангой? Тренер назвал 5 упражнений

«Штанга — универсальный снаряд, который можно использовать не только для проработки рук и ног, но и для прокачки пресса. Упражнения со штангой увеличат нагрузку на мускулы живота и даже позволят проработать их под разными углами».
Сильный пресс важен для здоровья и хорошей физической формы каждого человека, вне зависимости от пола и возраста. С ним фигура становится атлетичнее, а корпус тела – устойчивее. Однако напомним вам, кубики – это прежде всего про дефицит калорий, но никак не про закачку мускулов.
О чём расскажем
- Зачем укреплять мышцы пресса?
- Плюсы тренировки пресса со штангой
- Противопоказания
- Комплекс упражнений на пресс со штангой
- Как получить максимальный эффект от тренировки на пресс?
- Топ-4 ошибки при тренировке пресса
- Программа тренировки пресса со штангой для новичков и опытных
Зачем укреплять мышцы пресса?
Важно понимать, что пресс состоит из нескольких мускулов. Это значит, что для прокачки нужно использовать разные упражнения, чтобы вовлечь в работу их все. К мышцам живота относятся:
- прямая — формирует кубики, поддерживает равновесие тела, обеспечивает стабильность позвоночника и выравнивает осанку;
- поперечная — поддерживает внутренние органы и помогает диафрагме в процессе дыхания;
- косые — отвечают за мобильность тела и повороты туловища.
Регулярные тренировки всех групп мышц живота в сочетании с правильным питанием способствуют формированию крепкого мышечного корсета, укреплению позвоночника, усилению центра тела, а также придают животу плоский и рельефный вид. Кроме того, тренировка этих мускулов важна для:
- повышения стабильности позвоночника;
- развития координационных способностей;
- улучшения спортивных результатов;
- лёгкого выполнения повседневных задач;
- улучшения общего самочувствия и работы ЖКТ;
- снижения риска травм и болей в спине.
Фото: istockphoto.com / Ibrakovic
Плюсы тренировки пресса со штангой
Увеличение нагрузки. Снаряд позволит работать с более высоким весом, что разовьёт силу и выносливость мышц.
Прокачка баланса. Штанга позволяет создавать сложные упражнения, способствующие развитию координации. Особенно этот навык будет полезен спортсменам, которым требуется умение поддерживать равновесие.
Разнообразие. Тренировка на пресс со штангой – необычная нагрузка. Вы сможете проработать мышцы под разными углами.
Увеличение диапазона движений. Использование штанги позволяет выполнять упражнения для пресса с более широким диапазоном движений. За счёт этого мышцы будут хорошо растягиваться и сокращаться.
Фото: istockphoto.com / Pollyana Ventura
Противопоказания
Регулярные занятия спортом благотворно влияют на мышцы, связки, суставы и кости. Однако у каждого могут быть индивидуальные противопоказания к тем или иным видам нагрузки. Если у вас есть сомнения, желательно перед первыми тренировками проконсультироваться с врачом. Особенно при наличии:
- болезней сердца и сосудов;
- проблем с суставами и болей в спине;
- проблем с ЖКТ;
- большого лишнего веса или ожирения;
- заболеваний нервной системы;
- беременности.
Ограничьте тренировки в случае: острой боли в суставах, недавно перенесённых операций и травм, наличии инфекций; при повышенной температуре тела, обострении хронических заболеваний.
Комплекс упражнений на пресс со штангой
Начните тренировку со штангой лёгкого веса и постепенно увеличивайте его, когда будете готовы.
Скручивания со штангой
Техника выполнения
- Лягте на спину и согните ноги в коленях, пятки подвиньте ближе к ягодицам. Поясница прижата к коврику, в ней естественный прогиб. Сильно спину не выгибайте.
- Положите штангу на верхнюю часть грудной клетки и зафиксируйте её руками.
- На выдохе сгибайте корпус к коленям. Отрывайте лопатки от пола, поясница остаётся на месте. Сделайте в верхнем положении небольшую паузу.
- На вдохе плавно и подконтрольно разгибайте корпус тела в исходное положение. Выполняйте упражнение без рывков и резких движений, напрягая мускулы живота.
Делайте два подхода по 10-15 повторений. Отдых между подходами — одна минута.
Боковые скручивания со штангой
Техника выполнения
- Лягте на спину с согнутыми в коленях ногами. Пятки поставьте ближе к ягодицам. В пояснице – естественный прогиб.
- Положите штангу на верхнюю часть грудной клетки и зафиксируйте её руками.
- На выдохе сгибайте корпус и скручивайтесь вбок, чтобы правое плечо шло по направлению к левому колену. Сделайте в верхнем положении небольшую паузу.
- На вдохе плавно и подконтрольно разгибайте корпус тела в исходное положение. Повторите движение на другую сторону.
- Избегайте рывков и резких движений.
Выполняйте два подхода по 10-15 повторений. Отдых между подходами — одна минута.
Повороты в стороны со штангой стоя
Техника выполнения
- Встаньте прямо, положите штангу на трапецию, придерживайте снаряд руками.
- Ноги на ширине плеч, взгляд направлен прямо. Поясница находится в естественном положении, без сильного прогиба.
- На выдохе плавно поворачивайте корпус со штангой в сторону.
- На вдохе плавно и подконтрольно разгибайте корпус в исходное положение.
- Повторите движение на другую сторону.
- Не делайте рывков и не раскачивайтесь.
Выполняйте два подхода по 10-15 повторений. Отдых между подходами — одна минута.
Скручивания со штангой с поднятыми ногами
Техника выполнения
- Лягте спиной на коврик и согните ноги в коленях. Поднимите ноги вверх так, чтобы в тазобедренном и коленном суставах был угол 90 градусов. Сохраняйте естественный прогиб в пояснице.
- Вытяните прямые руки со штангой вверх так, чтобы снаряд располагался над грудью.
- На выдохе тянитесь руками к потолку, сгибая корпус и отрывая лопатки от пола. Сделайте в верхнем положении небольшую паузу.
- На вдохе плавно и подконтрольно разгибайте корпус тела в исходное положение.
- Делайте упражнение плавно.
Выполняйте два подхода по 10-15 повторений. Отдых между подходами — одна минута.
Катание штанги по полу стоя на коленях
Техника выполнения
- Исходное положение – на четвереньках. Положите штангу на пол и схватитесь за неё руками на ширине плеч.
- Поясница находится в естественном положении. Стопы и колени упираются в пол.
- На вдохе разгибайте корпус тела, прокатывая штангу по полу от себя. Комфортное расстояние определите для себя сами.
- На выдохе подконтрольно сгибайте корпус тела в исходное положение, напрягая мускулы пресса.
- Резких движений и рывков не делайте.
Выполните упражнение столько раз, сколько сможете.
Как получить максимальный эффект от тренировки на пресс?
Введите тренировки в привычку. Это ключ к достижению результатов. Рекомендуется заниматься два раза в неделю. Не забывайте, что видимые изменения в мышцах требуют времени, поэтому важно сохранять постоянство.
Не форсируйте результат. Начинайте с простых упражнений и лёгкой нагрузки, постепенно увеличивая сложность. Слишком высокая нагрузка или резкое увеличение веса могут быть вредны для вашего прогресса и чреваты травмами.
Топ-4 ошибки при тренировке пресса
Вы сбиваете дыхание или совсем задерживаете его. Эта ошибка может снизить эффективность вашей тренировки. Напомним, выдох – на усилии, вдох – на расслаблении. Важно контролировать этот процесс.
Вы слишком торопитесь. Делайте каждое движение медленно и подконтрольно, исключив резкие и быстрые движения. Это позволит полностью сосредоточиться на работе. Быстрые движения могут привести к нарушению техники и увеличить риск травм.
Вы занимаетесь слишком много и игнорируете другие факторы. Напомним, ежедневная закачка не поможет вам в достижении атлетичного пресса. Чтобы вы наконец увидели шесть кубиков, нужно снизить общий процент жира в организме. Это достигается путём корректировки питания и создания дефицита калорий.
Фото: istockphoto.com / svetikd
Программа тренировки пресса со штангой для новичков и опытных
Выполняйте программу тренировок в круговом варианте, чтобы каждое упражнение шло одно за другим. Между упражнениями делайте отдых 30-60 секунд.
Тренировка для новичков
- Скручивания со штангой — два подхода по 15-20 повторений.
- Боковые скручивания со штангой — два подхода по 10-15 повторений.
- Повороты в стороны со штангой стоя — два подхода по 15-20 повторений.
Тренировка для опытных
- Боковые скручивания со штангой — два подхода по 10-15 повторений.
- Скручивания со штангой с поднятыми ногами — два подхода по 15-20 повторений.
- Катание штанги по полу — два подхода по 10 повторений.
- Повороты в стороны со штангой стоя — два подхода по 15-20 повторений.