10 книг, которые помогут понять, как устроен мир

Истории муз великих художников, корейский «хюгге», биография короля Севера и многое другое — в этой подборке.

Знакомство с окружающим миром происходит ещё в детстве. Но он так многогранен, что открывать его можно всю жизнь. Узнать себя порой совсем не просто, требуется много больших психоэмоциональных сил. Собрали подборку книг о познании себя и своих глубин и того, что окружает человека. Все они были бестселлерами на X книжном фестивале «Красная площадь».

Гастон Башляр, «Вода и грёзы. Опыт о воображении материи»

Французский философ и исследователь психологии художественного творчества Гастон Башляр в своей работе соединяет науку и поэзию. Он обращается к природным стихиям, которые издавна помогали творцам представить великолепие мироздания, оставались первоначалами для Художника в широком смысле слова.

В этой книге он исследует воздействие воды на воображение, опирается на широкий литературный, историко-философский и научный материал, рассуждает о том, как водная стихия влияет на наше бессознательное.

Фото: Импринт «Лёд»

Александра Баркова, «Введение в мифологию»

Знаменитый цикл лекций российского исследователя мирового эпоса, фольклориста Александры Барковой, посвящённый мифологии разных народов. Простым, понятным и крайне увлекательным языком автор знакомит с египетской, греческой, римской, скандинавской, славянской и индийской мифологиями, которые легли в основу мировой культуры.

В каких богов верили древние греки и кто из них перекочевал в римский божественный пантеон, кто такие валькирии, Один, Тор и Локи, почему в русских мифах русалка была без хвоста и чем интересен домовой, почему осталось так мало сведений о славянских богах – ответы на эти и многие другие вопросы можно найти в этой книге.

Фото: Импринт «Лёд»

Анна Матвеева, «Картинные девушки. Музы и художники: от Веласкеса до Анатолия Зверева»

Вторая книга прозаика, финалиста премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», автора популярных романов Анны Матвеевой о натурщицах знаменитых художников. В 10 эссе она продолжает разговор о женщинах, которые смотрят на нас с известных полотен.

Несмотря на то что это документальные истории, они читаются как увлекательные художественные рассказы. Здесь есть место не только судьбам конкретных художников и женщин, но и глобальным событиям эпох, в которых они жили. Взгляд автора направлен на Диего Веласкеса, Жака-Луи Давида, Ивана Айвазовского и Ивана Крамского, Джона Сингера Сарджента, Эдварда Мунка, Бориса Кустодиева, Фернана Леже, Аркадия Пластова и Анатолия Зверева.

Фото: Редакция Елены Шубиной

Оксана Даровская, «Москва. Квартирная симфония»

Пронзительный роман Оксаны Даровской о Москве и её квартирах. Через трогательные истории автор, которая более 10 лет работала в риелторском бизнесе, заглядывает на московские улочки, в столичные дома, чтобы рассказать о судьбах их жильцов.

Писательнице удалось передать атмосферу московских квартир. Их обитателей, ставших героями книги, можно встретить где угодно, они вполне узнаваемы и понятны. За каждым сюжетом стоит своя драма и жизненные коллизии.

Фото: Издательство «Азбука»

Элисон Маклауд, «Нежность»

Это роман, полный лиризма, тонкого юмора и точных жизненных наблюдений. Скорее роман в романе, потому что здесь переплетается история создания скандально знаменитого произведения «Любовник леди Чаттерли» Дэвида Лоуренса с последовавшим после публикации судебным процессом над книгой с участием Джеки Кеннеди.

Элисон Маклауд обращается к документам: письмам, протоколам, свидетельским показаниям и художественно воссоздаёт события начала и середины XX века. Она предлагает читателям поговорить о цензуре и свободе, о любви и литературе.

Фото: Издательство «Иностранка»

Рейд Митенбюлер, «Жажда жить. Девять жизней Петера Фройхена»

Это биография датского искателя приключений Петера Фройхена. Его фотография, где он запечатлён в медвежьей шубе рядом с хрупкой женой, известна всем. Настоящий король Севера, потомок викингов, обманувший не раз саму смерть.

Рейд Митенбюлер написал скорее приключенческий роман, потому что жажда жизни у Петера была невероятной. Он жил среди эскимосов и хищников, выжил в нацистском лагере, сам себя раскопал из ледяной ловушки. Издание дополнено редкими фотографиями полярных экспедиций путешественника.

Фото: Издательство «КоЛибри»

Хван Порым, «Добро пожаловать в «Книжный в Хюнамдоне»

Южнокорейский бестселлер, уютная история о самом сокровенном, написанная в новом популярном жанре «хилинг», который можно назвать своеобразным корейским «хюгге».

Заядлая читательница решила отказаться от карьеры ради своей эскапистской мечты. После развода она открывает книжный магазин, куда за легким общением и душевным спокойствием приходят молодой бариста, хозяйка компании по производству кофе, школьник, писатель средних лет. Этот роман способен подарить свет, умиротворение и гармонию.

Фото: Издательство «АСТ»

Нюта Федермессер, «Камера хранения»

Нюта Федермессер – учредитель Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», соучредитель Благотворительного фонда «Дом с маяком». В этой книге собраны небольшие рассказы автора, написанные в разное время. В них нашли отражение её размышления о жизни, любви, милосердии, чуткости, доброте, истории и судьбы людей, с которыми столкнулась Нюта, воспоминания, сны и мечты.

Сборник «заметок на полях» позволит узнать больше о той, кто символизирует собой благотворительность в России, заглянуть в сокровенные уголки души и проникнуться радостными и печальными событиями её удивительной жизни.

Фото: Издательство «КоЛибри»

Марина Сойта, «В плену у травмы. Как подружиться со своим тяжёлым прошлым и обрести счастливую жизнь»

Практикующий психолог Марина Сойта написала удивительную книгу, в которой совместила научные знания современной психологии о ПТСР и КПТСР со своей личной историей. Она сама долгие годы жила с психологической травмой, полученной в детстве, и сумела исцелиться.

Автор рассказывает о стратегиях работы с травмой и её последствиями, описывает причины и формы проявления комплексного посттравматического стрессового расстройства и в то же время делится сокровенным о себе. Это позволяет посмотреть на психологическую травму со стороны доктора и пациента, понять её механизмы и снаружи, и изнутри.

Фото: Издательство «АСТ-нонфикшн»

Людмила Вебер, «Девочка и тюрьма. Как я нарисовала себе свободу...»

Людмила Вебер – потомственная художница и выпускница ВГИКА. Восемь лет назад она была арестована по ложному обвинению за организацию убийства. В тюрьме провела около трёх лет, а затем была оправдана судом присяжных.

Эта книга – её реальная история, написанная от первого лица, попытка описать внутреннюю кухню этого места, о котором не принято распространяться в обществе. А также потребность рассказать о деле, в котором смешались многомиллионные бюджеты, голливудские звёзды, верность и предательство шекспировских масштабов.

Фото: Издательство «АСТ»