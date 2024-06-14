Врач также объяснил, кому следует проявлять осторожность при его употреблении.

Сколько кваса можно пить в день и как его правильно выбрать? Рекомендации гастроэнтеролога

Квас является одним из самых популярных напитков в жаркие летние месяцы. Его можно употреблять отдельно либо добавлять в различные блюда, например, в окрошку или выпечку. Чем полезен напиток, есть ли у него вредные свойства и противопоказания, разбираемся с экспертом.

О чём расскажем:

Что такое квас?

Квас — это традиционный славянский напиток, который известен своим освежающим вкусом и лёгким кисловатым ароматом. Считается, что квас был известен даже в Древнем Египте. Ещё в V веке до нашей эры древнегреческий историк Геродот рассказывал о питье, которое получали путём замачивания хлебных корок и брожения.

Нечто похожее на квас готовили повсеместно, однако прижился этот напиток именно на Руси. Первые письменные упоминания о нём относятся к IX–X векам.

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Сначала квас готовили на основе хлебного отвара с добавлением сахара или мёда для стимулирования процесса брожения. С течением времени его рецептура стала разнообразнее: в состав ввели различные специи, фрукты, ягоды, травы и другие ингредиенты, которые придают напитку яркий и неповторимый вкус.

Квас считается безалкогольным напитком, хотя и имеет небольшой процент спирта.

Польза кваса для здоровья

Владимир Логинов кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» «Квас — это традиционный славянский напиток, который изготавливается путём естественного брожения хлеба. Он содержит множество питательных веществ».

Качественный квас оказывает положительное влияние на здоровье человека.

Во-первых, напиток богат витаминами группы В, которые важны для работы нервной системы и обмена веществ. Также он является источником витамина С — этот антиоксидант помогает укрепить иммунитет, улучшить усвоение железа, поддержать здоровье кожи, сосудов, костей и хрящей.

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Во-вторых, в квасе содержатся полезные минералы, среди которых калий, кальций, железо, магний, йод, марганец, цинк, натрий, фосфор, сера. Они необходимы для поддержания здоровья сердца и крови, а также других органов и систем.

В-третьих, в напитке есть пробиотики, которые благоприятно влияют на кишечную микрофлору и пищеварение.

Также следует отметить, что квас является отличным источником энергии, при этом имея низкую калорийность (около 36 ккал на 100 мл).

Вред и противопоказания

Несмотря на пользу, квас может быть вреден в следующих случаях:

при индивидуальной непереносимости или аллергии на компоненты напитка;

при заболеваниях желудка (например, гастрите или язве) из-за кислотности напитка;

при сахарном диабете — следует осторожно употреблять квас из-за содержания сахаров.

Также не следует забывать, что в напитке есть алкоголь, хоть и в малых количествах (от 1 до 2%). Поэтому беременным женщинам и детям им лучше не злоупотреблять.

Как и при введении любого нового продукта в рацион, рекомендуется начинать с малых порций и следить за реакцией организма. Если у вас есть хронические заболевания или особые состояния здоровья, лучше проконсультироваться с врачом перед употреблением кваса.

Как правильно выбрать квас?

Сейчас существует большое количество рецептов кваса. Готовить напиток достаточно просто: для классического рецепта потребуются лишь чёрный хлеб, квасные дрожжи, сахар и вода. Квас должен настояться в тёмном прохладном месте несколько дней. Для пикантности в него можно добавить мёд, лимон, яблоки, сушёные или сухие ягоды.

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Большинство людей покупает квас в магазинах. Расскажем, на какие параметры следует обращать внимание при выборе напитка.

Покупайте квас с коротким сроком хранения и без консервантов. Эти признаки указывают на натуральность продукта. Откажитесь от напитка с высоким содержанием сахара и добавок. Такой квас может оказать вредное воздействие на людей с сахарным диабетом и избыточным весом. Обращайте внимание на маркировку — настоящий продукт должен быть произведён методом брожения. В магазинах можно найти и «квасные напитки», которые ничего общего с натуральным квасом не имеют и, как следствие, не обладают таким же большим спектром полезных свойств. Кроме того, в их составе могут содержаться вредные для организма пищевые добавки, ароматизаторы и красители.

Сколько кваса можно пить в день?

Это зависит от индивидуальных особенностей организма, общего состояния здоровья и диеты. В целом умеренное потребление кваса, например, одного стакана в день, считается безопасным.

Людям с диабетом рекомендуется употреблять напиток с осторожностью из-за содержания сахара.