Второе испытание шоу «Титаны»: как одним прыжком преодолеть трёхметровый ров с водой?

Уже несколько недель на телеканале ТНТ выходит шоу «Титаны». В нём именитые спортсмены борются за 10 млн рублей и проверяют себя на прочность, силу и ловкость. В этот раз участникам предстояло пересечь ров с водой. Но прежде чем устраивать «разбор полётов», нужно ознакомиться с правилами.

О чём расскажем:

Правила испытания

Все участники разделились на 10 команд, а само испытание искусственный интеллект разбил на четыре этапа. Цель – пройти как можно больше из них, если спортсмен не справляется, то в следующем этапе он не может быть задействован. Постепенно уровень сложности повышался, а вот число участников, успешно его преодолевавших, наоборот понижалось.

Первый этап оказался под силу всем. Он заключался в прыжке в длину на 3 м между двумя платформами. Но уже во второй части задания многие упали в воду, ведь расстояние увеличилось до 8 м, а над обрывом появились снаряды: кольца и перекладины. Атлету нужно было допрыгнуть до них, а затем, переходя от одного к другому, добраться до второй платформы. На третьем и четвёртом этапах количество снарядов уменьшалось.

Основной навык, требующийся для прохождения, – хороший прыжок в длину и высоту. Важную роль играла и сила хвата, ведь необходимо удерживаться за гимнастические снаряды. Это перекликается с первым заданием шоу – висом на перекладине.

Фото: Кадр из видео

Техника прыжка

Николай Котенков рекордсмен мира по бегу спиной на беговой дорожке «Прежде чем приступать к отработке прыжка, я бы рекомендовал уделить время не только упражнениям, которые помогут увеличить дальность прыжка. Стоит обратить внимание на укрепление мышц и связок».



Чтобы набрать скорость перед отталкиванием, нужно как следует разбежаться. Шаги при беге лучше делать одинаковой длины, кроме последнего и предпоследнего, это необходимо для правильной постановки ноги при толчке. Последний шаг должен быть выполнен в полностью вертикальном положении тела – это также следует учесть в процессе бега, чтобы выравнивать корпус по мере ускорения. Если отклониться назад, то стопа окажется далеко впереди, что застопорит толчок. Ровная постановка стопы позволяет «взлететь» вверх.

Фото: Кадр из видео

В момент отталкивания главное – не потерять скорость. Поэтому предпоследний шаг рекомендуется делать более длинным, а последний – самым коротким. Он не похож на беговой, тут нога ставится на всю стопу перпендикулярно дорожке. При этом длина последнего шага максимально важна: если он будет слишком длинным, прыгун остановится. А если слишком коротким, то не хватит времени приложить усилия и как следует оттолкнуться.

Мощность толчка будет зависеть от наработанной силы ног и маха руками: чем сильнее удастся сделать мах, тем больше будет инерция и мощнее отталкивание. В момент толчка важно выровнять корпус, тело должно быть перпендикулярно дорожке. Это поможет принять оптимальную позицию при приземлении. В последней фазе нужно выпрямить тело и направить ноги вниз – это поможет немного удлинить прыжок.

Фото: istockphoto.com/humanmade

Техника безопасности

Безопасность – первое, о чём стоит думать при выполнении любого упражнения. Во время этого испытания одна из участниц получила травму. Кристина Юдичева неправильно завершила свою попытку, из-за чего на правую ногу пришёлся сильный удар. Чтобы избежать таких неприятностей, стоит крайне внимательно отнестись ко всем мелочам.

Фото: Кадр из видео

Наиболее частые травмы при прыжках: растяжения, вывихи и ушибы. Для профессиональных прыгунов также характерны травмы опорно-двигательного аппарата. Максимальную опасность прыжки представляют для коленного и голеностопного суставов, а также для поясничного отдела позвоночника. При неправильном прыжке в длину во время полета может происходить резкое переразгибание позвоночника и растяжение передней продольной связки. При приземлении страдают межпозвонковые диски, мениски и связки коленного сустава, а также стопа и голеностоп.

Вертикальное положение корпуса нужно сохранять как во время разгона, так и в воздухе, внимательно следя за поясницей, стоит избегать прогиба в этой зоне. Как при толчке, так и при приземлении важно уделить внимание положению ног – строго вертикально дорожке. Стопа в последнем шаге перед толчком ставится полностью, а не с пятки. Приземляться нужно также на всю поверхность стопы. Колени в этот момент должны быть согнуты, чтобы амортизировать приземление.

Для сведения вероятности получения травмы к минимуму важно, чтобы мышцы и связки смогли выдержать ту нагрузку, которая придётся на опорно-двигательный аппарат во время прыжка. Непосредственно перед выполнением нужно обязательно сделать суставную гимнастику и соблюдать технику выполнения.

Фото: istockphoto.com/gilaxia

Как сделать прыжок лучше?

Дальность прыжка в большей степени зависит от скорости разбега и силы отталкивания (взрывной силы). Чем большее ускорение удастся придать телу во время разгона и чем более мощным будет толчок, тем дальше от точки отталкивания произойдёт приземление.

Чтобы развить скорость и силу толчка, понимать, как и куда лучше приземлиться, а также сохранить стопы и колени здоровыми, нужно тренировать мышцы ног и координацию.

Самый важный этап улучшения прыжка в длину – беговая подготовка. Основным здесь станет бег с высоким подниманием бедра и бег со сгибанием ног назад также на передней части стопы. Прыжок в шаге и прыжок с возвышения учат отталкиванию и равновесному положению тела в воздухе. Задача этих упражнений – достичь максимально длительного полёта.

Фото: istockphoto.com/undrey

Прыжковые показатели зависят от силы мышц ног, для их развития рекомендуется выполнять приседания и выпрыгивания из полуприседа с весом, а также запрыгивание на возвышение или через барьер. Это увеличит силу толчка и мощность прыжка.

Для укрепления суставов и связок идеально подходит упражнение «олений бег». Это своего рода бег прыжками с высоким поднятием бедра и выпадами вперед, который тренирует устойчивость организма к мощной ударной нагрузке. Для ног и коленей подходят упражнение «лягушка» (выпрямление коленей из полуприседа с наклоном корпуса) и «гусиный шаг» (передвижение в полуприседе). Также можно включить в комплекс прыжки на скакалке.

Приземление обычно тренируется прыжками с места толчком двумя ногами или прыжками с разбега одной ногой с приземлением на маты. Только укрепив мышцы и связки и повысив их выносливость, можно приступать к выполнению прыжков и тренировкам, направленным на удлинение прыжка, подключая дополнительный вес и вводя усложнения.

Никто не ждёт, что завтра вы перепрыгнете трёхметровую яму, но постепенно, тренируясь, вы точно сможете это сделать. И осенью вам не будет страшна никакая лужа, ведь если не получится обойти, вы сможете её просто перепрыгнуть.