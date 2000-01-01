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Гангстер покупает фрукты! Сталлоне зашёл на рынок прямо со съёмок «Короля Талсы»
Гангстер покупает фрукты! Сталлоне зашёл на рынок прямо со съёмок «Короля Талсы»
Актёр выглядит колоритно, но сам смеётся над неуместностью такого образа. @officialslystallone
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Гангстер покупает фрукты! Сталлоне зашёл на рынок прямо со съёмок «Короля Талсы»
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