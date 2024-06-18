В материале также найдёте рекомендации по его хранению и необычные рецепты.

Больше вреда или пользы? Гастроэнтеролог рассказала, кому нельзя есть арбуз

В жаркий день, когда снижается аппетит, а организм требует больше жидкости, нет ничего лучше кусочка арбуза. Эта большая ягода не только вкусная, но и полезная. Несмотря на богатый питательный состав, некоторым людям всё же стоит употреблять арбуз с осторожностью.

О чём расскажем

Польза арбуза для здоровья

Эльвира Белёва врач-гастроэнтеролог, диетолог «Арбуз содержит множество питательных веществ, полезных для здоровья».

1. Вода. Арбуз на 92% состоит из воды, что помогает поддерживать нормальный уровень жидкости организма. Гидратация важна для многих функций, в том числе для поддержания температуры тела и нормальной работы всех органов.

2. Ликопин. Этот мощный антиоксидант придаёт арбузу красный цвет. Считается, что он снижает риск сердечных заболеваний и некоторых видов рака. Также способствует защите кожи от ультрафиолетового излучения.

3. Цитруллин. Эта аминокислота, присутствующая в арбузе, улучшает кровообращение и снижает артериальное давление за счёт увеличения выработки оксида азота в организме.

Фото: istockphoto.com/Alexander Bashkirov

4. Витамины и минералы. Арбуз богат витамином C, укрепляющим иммунитет, а также витамином A, поддерживающим здоровье кожи и глаз. Кроме того, ягода содержит небольшое количество других витаминов группы B, в том числе B1, B5 и B6, которые помогают организму эффективнее использовать энергию из пищи.

5. Магний и калий. Эти минералы важны для нормального функционирования нервной системы и играют ключевую роль в регулировании кровяного давления.

6. Мало калорий. Низкое содержание калорий делает арбуз идеальным выбором для тех, кто следит за весом. Он подходит как для перекуса, так и в качестве дополнения к летним блюдам.

7. Пищевые волокна. Клетчатка в составе арбуза способствует нормализации работы кишечника.

Фото: istockphoto.com/Ivanko_Brnjakovic

8. Кремний. В арбузе содержится 40% кремния. Этот минерал выполняет несколько важных функций:

укрепление костей и суставов: кремний способствует усвоению кальция и магния, что необходимо для поддержания здоровья костей и укрепления их структуры. Это способствует предотвращению таких заболеваний, как остеопороз, который поражает соединительные ткани;

здоровье кожи, волос и ногтей: минерал способствует производству коллагена, поддерживающего эластичность и восстановление кожи. Кроме того, он укрепляет здоровье волос и ногтей;

поддержка здоровья сосудов: кремний играет важную роль в укреплении стенок кровеносных сосудов, что способствует лучшему кровообращению и предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний;

детоксикация: минерал участвует в процессах детоксикации, помогая выводить из организма тяжёлые металлы и другие токсины.

Включение арбуза в рацион оказывает положительное влияние на общее состояние здоровья, защищает сердце и сосуды, а также поддерживает нормальное кровяное давление.

Вредные свойства и противопоказания

Несмотря на все свои преимущества, арбуз имеет противопоказания.

Уровень сахара в арбузе. Арбуз содержит большое количество сахара (фруктозы), что негативно скажется на здоровье людей с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью.

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Фруктоза. Арбуз рекомендовано ограничить тем, у кого есть проблемы с печенью — фруктоза накапливается в органе в виде жира, что со временем может привести к ожирению органа.

Проблемы с пищеварением. В арбузе много воды и клетчатки: при употреблении ягоды в больших количествах может появиться диарея или вздутие живота. Арбуз не рекомендуют при язвенном колите, болезни Крона, синдроме раздражённого кишечника, обострении панкреатита и холецистита.

Аллергические реакции. Продукт способен вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Симптомы включают сыпь, крапивницу, отёк гортани и трудности с дыханием.

Влияние на мочевыделительную систему. Поскольку арбуз обладает мочегонными свойствами, его чрезмерное употребление усиливает нагрузку на почки и мочевыводящие пути. Если у человека есть определённые заболевания почек, то есть эту ягоду не рекомендуется.

Фото: istockphoto.com/svetikd

Взаимодействие с лекарствами. Ягода может усилить действие мочегонных и некоторых других лекарств.

Проблемы с гидратацией. Несмотря на высокое содержание воды в арбузе, чрезмерное его употребление в жаркую погоду без дополнительного потребления жидкости может привести к нарушению водного баланса.

Сколько арбуза можно есть в день?

Употреблять арбуз, как и любой продукт, следует умеренно. В день можно съедать одну-две порции, где одна порция равна приблизительно одной чашке нарезанного арбуза (около 150-200 граммов).

Важно учитывать индивидуальную переносимость, особенно если у вас есть проблемы с пищеварением или сахарный диабет.

Как сохранить свежесть и полезные свойства арбуза?

Целый арбуз сохраняет свежесть и полезные вещества, если его держать в прохладном месте при температуре от +7 до +10 градусов Цельсия. При таких условиях ягода останется свежей до двух-трёх недель.

Разрезанный арбуз следует хранить в холодильнике, предварительно завернув место среза пищевой плёнкой или переложив в плотно закрывающийся контейнер. В таком виде его следует употребить в течение трёх-пяти дней.

Фото: istockphoto.com/macniak

Если вы хотите сохранить продукт на более длительный срок, можно очистить его от кожуры, нарезать кубиками и заморозить. В таком виде арбуз будет хорошим дополнением к смузи или десертам. Но следует учитывать, что после разморозки его текстура изменится.

Способы употребления арбуза

Арбуз — это универсальный ингредиент, который можно использовать в различных блюдах.

Закуска или десерт

Ломтик арбуза — прекрасный и лёгкий перекус. Он идеально подходит для жаркого летнего дня, освежает и утоляет жажду. Также его можно подавать в виде фруктового салата или добавлять в десерты, например в йогурт, делать из него варенье, мороженое или цукаты.

Фото: istockphoto.com/carlosgaw

Сок и коктейли на основе арбуза

Арбузный сок — это витаминизированный напиток, который можно употреблять как самостоятельное блюдо, так и использовать в качестве основы для коктейлей. Смешайте его с лимонадом или добавьте в него мяту для освежающего вкуса.

Рецепты с арбузом

Арбуз можно использовать не только в сладких блюдах. Он отлично сочетается с сырами, особенно с фетой, овощами и фруктами. Вот несколько необычных рецептов.

Арбузный гаспачо с томатным соком

Ингредиенты:

арбуз (мякоть) — 200 г;

сок томатный — 150 мл;

огурец — 0,5 шт.;

лук репчатый красный — 0,5 шт.;

лук зелёный — 1-2 шт.;

соль — 4 щепотки;

перец чёрный молотый — 2 щепотки;

масло растительное — 0,5 ч. л.;

зелень свежая — несколько веточек.

Фото: istockphoto.com/Rimma_Bondarenko

Приготовление:

Репчатый и зелёный лук, зелень, огурец мелко нарезать. У арбуза следует удалить все косточки, а мякоть размельчить блендером. В получившуюся смесь влить томатный сок и тщательно перемешать. Перелить жидкость в глубокую миску, добавить огурцы, лук, зелень и специи, влить масло и перемешать. Гаспачо убрать в холодильник на 30 минут для полного охлаждения.

Салат из огурцов, арбуза и феты

Ингредиенты:

арбуз (мякоть) — 300 г;

огурцы — 2 шт.;

сыр фета — 100 г;

мята свежая — 1-2 веточки;

масло оливковое — 2 ст. л.;

уксус винный белый — 1 ст. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

перец чёрный молотый — 1 щепотка.

Фото: istockphoto.com/Juefrateam

Приготовление:

Из арбуза удалить все косточки и нарезать небольшими кубиками. Нарезать очищенные от кожуры огурцы и сыр фета. Соединить в тарелке арбуз, огурцы и листочки мяты, сверху разложить сыр. Для салатной заправки смешать оливковое масло, белый винный уксус, соль и щепотку чёрного молотого перца.

Арбуз на гриле с брынзой

Ингредиенты:

арбуз — 650 г;

брынза (или сыр фета) — 100 г;

перец чили — 7 г (или по вкусу);

мята свежая — 5 г;

соль — 1 щепотка;

перец чёрный молотый — 1 щепотка;

масло растительное — 30 мл.

Фото: istockphoto.com/sveta_zarzamora

Приготовление:

Отрезать две дольки арбуза толщиной 1,5-2 см, убрать кожуру и косточки. Смазать дольки с обеих сторон растительным маслом, посолить и отправить на сковороду-гриль на умеренный огонь. Арбуз обжарить по 4-5 минут с каждой стороны. Дольки поместить на тарелку, на каждый кусочек раскрошить равномерно по 50 г брынзы, приправить чёрным молотым перцем. Перец чили нарезать колечками и вместе с листочками мяты разложить поверх сыра.

Приятного аппетита!