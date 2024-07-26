«Лев Яшин» и «Чистый футбол»: подборка лучших российских фильмов про спорт №1

Фильмы о спорте были особенно востребованы в эпоху СССР. «Вратарь» (1936 год), «Спортивная честь» (1951), «Запасной игрок» (1954), «Третий тайм» (1962), «Удар, ещё удар!» (1968) – все они стали легендарными для советского кино. С тех пор наступило небольшое затишье, о спорте снимали мало. Новый всплеск популярности пришёлся на 2000-е годы.

«ФК Родина» (2023-2024)

Жанр: комедийный сериал

Режиссёр: Иван Плечев

Главные актёры: Роман Евдокимов, Валерия Репина, Максим Белбородов

Возрастные ограничения: 18+

Игроки провинциального футбольного клуба «Родина» оказываются в очень непростой ситуации. Внезапно владелец команды, мэр города, решает продать клуб и разогнать всех футболистов. Чтобы спасти команду и найти деньги, ребята решаются на отчаянный шаг. Они обращаются к местному криминальному авторитету и соглашаются за приличное вознаграждение провезти контрабанду из Китая. Но так получается, что товар футболисты теряют – и теперь за ними гонится жестокая китайская мафия, а разъярённый авторитет требует вернуть долг.

Фото: Кадр из сериала «ФК Родина» / «Кинопоиск»

«Тренер» (2018)

Жанр: драма

Режиссёр: Данила Козловский

Главные актёры: Данила Козловский, Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Ольга Зуева

Возрастные ограничения: 12+

Капитан сборной России Юрий Столешников не забивает пенальти в важном матче с Румынией. В ярости он вступает в перепалку с соперником и судьёй, а уходя с поля с красной карточкой, ещё и устраивает драку с фанатами. За неспортивное поведение Столешникова дисквалифицируют на целый год. Расстроенный футболист решает завершить карьеру игрока и ищет работу тренером. Но скандального спортсмена не спешат приглашать именитые клубы.

Однажды Юрий получает предложение возглавить футбольную команду «Метеор» из Новороссийска. Со временем Столешников понимает, что его выбрали не зря. Спортсмена уже списали со счетов, и чиновники думают, что он с должностью не справится. Ведь в случае вылета «Метеора» из лиги на месте стадиона построят торговый центр. Тогда Столешников решает взять себя в руки и привести своих подопечных к победе.

Данила Козловский признавался, что мечтал сыграть футбольного тренера. Актёр оказался большим фанатом футбола. Прежде чем приступить к съёмкам картины «Тренер», Козловский изучал историю спорта, прочитал массу автобиографических книг великих футболистов, просматривал матчи, изучал технику. В съёмках приняли участие и реальные звёздные игроки — например, Дмитрий Сычёв и Алан Гатагов.

Фото: Кадр из фильма «Тренер» / «Кинопоиск»

«Стрельцов» (2020)

Жанр: биография, драма

Режиссёр: Илья Учитель

Главные актёры: Александр Петров, Стася Милославская, Александр Яценко

Возрастные ограничения: 6+

Фильм основан на реальных событиях. 20-летний Эдуард Стрельцов считался одним из лучших советских футболистов. Его игрой восхищались зарубежные коллеги, тренеры и журналисты. Молодому спортсмену прочили оглушительную мировую карьеру, но будущее звезды оборвалось из-за уголовного дела. Эдуарда Стрельцова, которого должны были взять на чемпионат мира в Швеции, арестовали за два дня до отъезда. Футболиста обвинили в изнасиловании.

Буквально через месяц Стрельцову вынесли приговор – 12 лет тюремного срока. Так олимпийский чемпион оказался за решеткой. До сих пор рассматриваются разные версии, почему решили сломать карьеру знаменитого Стрельцова и заставили подписать чистосердечное признание. В фильме режиссёр Илья Учитель представил своё видение трагических событий.

Фото: Кадр из фильма «Стрельцов» / «Кинопоиск»

«Выкрутасы» (2011)

Жанр: комедия

Режиссёр: Леван Габриадзе

Главные актёры: Константин Хабенский, Милла Йовович, Иван Ургант

Возрастные ограничения: 18+

Изначально комедия Левана Габриадзе носила название «Колотилов: Свадебный переполох». Главного героя Славу Колотилова – обычного учителя из небольшого городка из-за козней директора школы принимают за тренера детской футбольной команды. Забавное стечение обстоятельств превращается в катастрофу для Колотилова. Он не может уехать в Москву, чтобы жениться на любимой Надежде. Потому что «тренера»-учителя на отпускает администрация родного города. Колотилов должен провести матч своих новых подопечных, и только тогда ему вернут паспорт и он сможет уехать к невесте.

Фото: Кадр из фильма «Выкрутасы» / «Кинопоиск»

«Гарпастум» (2005)

Жанр: драма

Режиссёр: Алексей Герман-мл.

Главные актёры: Евгений Пронин, Данила Козловский, Чулпан Хаматова, Гоша Куценко

Возрастные ограничения: 16+

Фильм о становлении футбола в царской России. Действие происходит в 1914 году накануне Первой мировой войны. Четыре юных друга страстно увлечены футболом. Они пробуются на места игроков на матч с англичанами, которые собирают футбольные команды в Санкт-Петербурге. Но друзей не принимают. Тогда молодые люди решают организовать свою команду и выкупить пустующий участок земли для игры. Однако для этого нужны немалые финансы. Парни договариваются с ростовщиком-авторитетом об организации игр с местными командами на деньги.

Фото: Кадр из фильма «Гарпастум» / «Кинопоиск»

«Матч» (2012)

Жанр: биография, драма

Режиссёр: Андрей Малюков

Главные актёры: Сергей Безруков, Елизавета Боярская, Эдуард Безродный, Екатерина Климова

Возрастные ограничения: 18+

Фильм рассказывает о трагически известном «Матче смерти», который прошёл летом 1942 года в оккупированном Киеве между киевскими футболистами и зенитчиками люфтваффе. Прототипом главного героя Николая Раневича стал 33-летний советский вратарь Николай Трусевич. Перед матчем 9 августа 1942-го немецкий комендант приказал Трусевичу сделать всё, чтобы уступить немцам. Иначе футболистов ожидал расстрел. Но Николай и его команда вышли на поле, чтобы бороться за свою честь и родину… Николай Трусевич был расстрелян в Сырецком концлагере…

«Безвременная смерть от рук гестаповцев вместе с другими игроками киевского «Динамо» не позволила его таланту развернуться в полную меру. Но имя Трусевича, как гражданина и выдающегося вратаря, останется в памяти всех, кто знает и любит наш советский футбол» — писал про Трусевича в своей книге «Звёзды большого футбола» Николай Старостин.

Фото: Кадр из фильма «Матч» / «Кинопоиск»

«Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (2019)

Жанр: биография, драма

Режиссёр: Василий Чигинский

Главные актёры: Александр Фокин, Юлия Хлынина, Алексей Гуськов

Возрастные ограничения: 6+

Биографический фильм повествует о жизни и карьере лучшего голкипера XX века. Он стал первым и единственным вратарём, получившим «Золотой мяч». Лев Иванович обладал феноменальной интуицией — он ясно предугадывал намерения не только противников, но и партнеров по команде. Эксперты отмечали, что Яшин всегда нацеливался не на момент удара, он считывал действия нападающих. Эта уникальная особенность сделала его легендой мирового футбола. Никто так и не смог повторить успех Льва Яшина. При этом Лев Иванович оставался очень простым в общении человеком, ни о какой звёздной болезни не было и речи. Яшин был самокритичен, тщательно изучал свои ошибки, много тренировался. И абсолютно не боялся конкуренции.

Фото: Кадр из фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» / «Кинопоиск»

«Дикая лига» (2019)

Жанр: драма

Режиссёры: Андрей Богатырёв, Арт Камачо

Главные актёры: Владимир Яглыч, Аделина Гизатуллина, Иван Охлобыстин

Возрастные ограничения: 12+

Действие происходит в начале XX века. Бурлак Варлам в поисках лучшей жизни сбегает с невестой Маликой в Москву. Чтобы найти деньги на пропитание, мужчина соглашается принять участие в кулачном бою против англичан. В драке Варлам шокирует соперников своей мощью и силой. Ударом ноги он отправляет тяжёлый чугунный котёл в стан врагов и вырубает противников. Паркер — предводитель англичан и владелец футбольного клуба впечатлён физическими данными Варлама. Он предлагает богатырю создать первую народную русскую футбольную команду и стать её капитаном. Кстати, в съёмках приняли участие три игрока сборной России по футболу — Артём Дзюба, Роман Зобнин и Антон Миранчук.

Фото: Кадр из сериала «Дикая лига» / «Афиша-кино»

«Коробка» (2015)

Жанр: драма

Режиссёр: Эдуард Бордуков

Главные актёры: Сергей Романович, Сергей Подольный, Кирилл Дегтярь

Возрастные ограничения: 12+

Четвёрку лучших друзей объединяет общее увлечение уличным футболом. Всё своё время они проводят в так называемой «коробке», которая есть в каждом дворе. Но один из товарищей — Костя — сильнее друзей и вполне мог бы состояться в профессиональном спорте. Его девушка, Настя, уговаривает его попробовать свои силы и посетить тренировку местного футбольного клуба. Но здесь ребята сталкиваются с футболистом Дамиром, перепалка перерастает в драку, и друзей выгоняют со стадиона. К своему удивлению, вечером парни обнаруживают, что их «коробка» занята тем самым Дамиром и его товарищами. Пацаны бросают друг другу вызов и устраивают турнир — кто проиграет, тот покидает «коробку» навсегда.

Фото: Кадр из фильма «Коробка» / «Кинопоиск»

«Нефутбол» (2021)

Жанр: комедия

Режиссёр: Максим Свешников

Главные актёры: Любовь Аксёнова, Егор Корешков, Юлия Топольницкая

Возрастные ограничения: 12+

Дана Белых — капитан женской футбольной команды, которая переживает не лучшие времена. Клуб собираются закрыть, а спасти его может только победа. Дане приходит в голову блестящая идея — собрать бывших подруг, которые когда-то блистали на поле. Но теперь некогда профессиональные футболистки с головой ушли в семейные хлопоты и личную жизнь. Девушкам предстоит в короткое время привести себя в форму. Правда, в победу спортсменок не верит даже новый тренер — заносчивый экс-чемпион, который считает, что футбол совсем не женское дело.

Кстати, все актрисы прошли специальную подготовку. С Любовью Аксёновой лично тренировалась Ксения Коваленко — игрок ЦСКА и женской сборной России.

Фото: Кадр из фильма «Нефутбол» / «Кинопоиск»

«Домашнее поле» (2022)

Жанр: драматический сериал

Режиссёр: Феликс Умаров

Главные актёры: Светлана Устинова, Максим Матвеев, Игорь Верник, Иван Янковский

Возрастные ограничения: 18+

Руководство клуба «Красный ястреб» лишается главного тренера буквально накануне старта сезона. Неожиданно на эту должность берут Елену Волкову, тренера женской команды, которая вывела её в Лигу чемпионов. Елена становится первой женщиной-тренером в мужском футболе. А это вызывает раздражение и насмешки самих игроков, спонсоров и болельщиков.

Фото: Кадр из фильма «Домашнее поле» / «Кинопоиск»

«Чистый футбол» (2016)

Жанр: драматический сериал

Режиссёр: Виталий Бабенков

Главные актёры: Юрий Дейнекин, Владимир Виноградов, Иван Агапов

Возрастные ограничения: 18+

Коля Ширяев рад оказаться в числе игроков юношеской футбольной команды. Мечты новичка сбываются, юный спортсмен грезит о чемпионстве и блестящей карьере. Коля из непростой семьи: его отец сидит в тюрьме, мать пытается прокормить детей. Для Ширяева футбол — это единственный способ вытащить семью из нищеты. Чтобы впечатлить скаутов, отбирающих игроков в клуб Премьер-Лиги, Коля поддается уговорам и соглашается принять допинг. Это решение приводит к непредсказуемым и трагическим последствиям.

Фото: Кадр из мини-сериала «Чистый футбол»