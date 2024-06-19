В какой обуви нельзя ходить каждый день? 4 признака пары, которая навредит здоровью

Дмитрий Максимов основатель бренда Comfers «Каждый знает, как важно иметь в гардеробе удобную и стильную обувь. У большинства из нас в арсенале далеко не одна пара. И это понятно. Ходить в одном и том же каждый день попросту скучно. Однако мало кто знает, что обувное разнообразие — это вовсе не прихоть, а необходимость. Носить одну и ту же пару каждый день вредно для здоровья ног. Какие ещё нюансы нужно знать, чтобы выбор обуви на каждый день был удачным? Разбираемся в нюансах».

Почему не стоит носить одну пару всё время?

Когда мы носим одну и ту же обувь ежедневно, мы не даём ей возможности «отдохнуть». Обувь должна проветриваться и восстанавливать свою форму. Без времени на восстановление даже качественные модели быстро теряют свой вид. Появляются заломы, трещины. Обувь теряет форму и быстрее изнашивается. Чтобы продлить срок службы любимой пары, давайте ей «отдохнуть» хотя бы один-два дня в неделю. Просто чередуйте с другой обувью.

Признаки неудачной пары на каждый день

1. Узкие носы

Обувь с узкими носками, будь то дерби, оксфорды или казаки, выглядит элегантно, но может навредить вашим пальцам. Длительное ношение такой пары вызывает постоянное давление на них. Это приводит к деформациям, образованию мозолей и натоптышей. Даже мужчины часто страдают от вальгусной деформации большого пальца стопы, которую в народе обычно называют «косточкой». Чтобы избежать этих проблем, выбирайте обувь с более широкой носочной частью.

Фото: R_Jasson / istockphoto.com

2. Плоская подошва

Кеды и эспадрильи — стильные и удобные решения, но ежедневное ношение обуви с плоской подошвой может привести к болям в пятках, коленях и пояснице. Такие модели не поддерживают стопу и не компенсируют ударную нагрузку при ходьбе по твёрдым поверхностям. Особенно этот нюанс важен для людей с избыточным весом или плоскостопием. Чтобы сохранить здоровье ног, выбирайте модели с поддержкой сводов стоп и амортизацией.

3. Тяжёлая и жёсткая подошва

Массивные ботинки или грубые кроссовки с жёсткой подошвой могут быть модными, но они быстро утомляют ноги. Ежедневное ношение таких моделей требует больше усилий при ходьбе, вызывая мышечные боли и усталость. Для повседневного использования лучше выбирать лёгкую и удобную обувь с гибкой подошвой, которая обеспечивает комфорт и снижает нагрузку на ноги.

4. Синтетические материалы

Обувь из синтетических материалов (особенно с неопреновой подкладкой) не позволяет ногам дышать. Это приводит к повышенной потливости, появлению неприятного запаха и увеличивает риск развития грибковых инфекций. Синтетика создаёт эффект парника для ног, что делает их влажными и неприятно пахнущими. Чтобы избежать этих проблем, выбирайте обувь из натуральных материалов, таких как кожа или хлопок.

Фото: PKpix / istockphoto.com

А что скажет врач?

Евгения Зайцева хирург-ортопед «Здоровье и красивая походка зависят от того, правильно ли подобрана обувь и насколько она подходит владельцу. Я советую отдавать предпочтение моделям, которые предназначены для повседневного ношения. Удобные ботинки, туфли, мокасины из натуральных материалов были изначально созданы для этого и отвечают необходимым критериям».

Необходимо, чтобы подошва была достаточно плотной, но в то же время гибкой. Предпочтение следует отдавать натуральным материалам. Обувь должна быть по размеру — не слишком тесной, но и не широкой, чтобы стопа «не гуляла». Хорошо, если есть небольшой супинатор. Задник, боковины и бортики, которые держат стопу, должны быть плотными.

Кроме того, рекомендуется учитывать сезонность, а не испытывать судьбу в одних кроссовках на все случаи жизни. Летом обувь должна быть лёгкой и открытой, а зимой — утеплённой.

Какую же пару выбрать?

Итак, при выборе обуви для повседневного ношения обращайте внимание на модели с поддержкой стопы, хорошей вентиляцией и амортизацией. Избегайте вариантов с плоской, тонкой, жёсткой и тяжёлой подошвой, а также обуви с неопреновой подкладкой и узким носком. Ваши ноги заслуживают лучшего, и правильная обувь поможет вам чувствовать себя комфортно и стильно каждый день.

Фото: Ivanko_Brnjakovic / istockphoto.com

Можно ли носить кроссовки каждый день?

Евгения Зайцева, хирург-ортопед:

«Кроссовки для повседневной носки имеют слишком мягкую подошву, которая неправильно фиксирует стопу. Из-за этого центр тяжести тела смещается вперёд, нарастает нагрузка на позвоночник и суставы нижних конечностей — коленный и тазобедренный. А поскольку и сами кроссовки делаются из достаточно мягкого, эластичного материала, то стопа буквально заваливается внутрь. Возрастает риск развития плоскостопия.

Также при повседневной носке кроссовок значительно перегружаются мышцы нижних конечностей. Люди жалуются на тяжесть в ногах. Возникают усталость, судороги мышц.

Спортивные кроссовки сконструированы под определённую нагрузку и предназначены для конкретных видов активности и нагрузок. Именно поэтому часто они не подходят для повседневной ходьбы».

Правильный выбор обуви играет ключевую роль в поддержании здоровья ног и общего комфорта. Уделяйте внимание не только внешнему виду, но и функциональности. Ваши ноги будут вам благодарны!