Поражение нервной системы и паралич: врач рассказала, как распознать симптомы ботулизма

Ботулизм является редким, но очень серьёзным заболеванием. Существует несколько форм болезни, но самой распространённой считается пищевой — он развивается из-за неправильной обработки и несоблюдения условий хранения продуктов питания.

О чём расскажем

Что такое ботулизм?

Марина Бережная к.м.н., врач, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи EMC «Ботулизм — это тяжёлое инфекционное заболевание. Оно не передаётся от человека к человеку. Чаще всего вспышки происходят из-за употребления заражённых продуктов».

Заболевание вызывает бактерия Clostridium botulinum, которая вырабатывает опасные токсины (ботулинические токсины) в условиях низкого содержания кислорода. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ботулотоксины являются одними из самых смертоносных известных веществ. Они блокируют нервные функции и могут привести к дыхательному и мышечному параличу.

Читайте также: В России растёт число пациентов с подозрением на ботулизм

Причины возникновения ботулизма

Ботулинические токсины попадают в организм через неправильно обработанную пищу. В среде с низким содержанием кислорода они выживают, растут и производят токсины.

Фото: istockphoto.com/Pinkybird

По информации Роспотребнадзора России, часто ботулизмом заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, куда не проникает воздух и где создаются благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни.

При этом внешний вид, вкус и запах продуктов не изменяются.

Симптомы ботулизма

По словам врача, коварство ботулизма в том, что начинается заболевание со знакомых всем симптомов пищевого отравления: тошнота, рвота. Однако есть отличительная особенность — параллельно происходит поражение нервной системы.

Нарушается процесс передачи нервных импульсов к мышцам и тканям, а это, в свою очередь, может стать причиной различных параличей. Среди них — проблемы со зрением, речью, глотанием, двусторонний парез лицевого нерва. В этом случае человек не может наморщить лоб или оскалить зубы, утрачивается мимическая активность.

Фото: istockphoto.com/nicoletaionescu

При тяжёлой форме течения заболевания нарушается процесс дыхания и даже работа сердечной мышцы. Заболеваемость ботулизмом низкая, но уровень смертности высок, если не проводятся своевременная диагностика и соответствующее немедленное лечение. Заболевание может привести к летальному исходу в 5–10% случаев.

Симптомы вызваны не самой бактерией, а токсином, вырабатываемым бактерией.

Инкубационный период ботулизма (время от заражения до появления первых симптомов) составляет не более пяти дней. В среднем это 24-48 часов.

Методы диагностики и лечения ботулизма

При пищевом ботулизме чаще фиксируют групповые отравления среди людей, которые употребляли тот же самый продукт в один период времени. Как правило, это различные консервы (грибы, овощи, фрукты), копчёная или вяленая рыба, свиное сало.

Диагностика заболевания основывается на сочетании клинических признаков и лабораторных исследований, направленных на обнаружение ботулотоксина и бактерий в рвотных массах и крови пациента. Также на наличие токсина обязательно исследуются продукты, которые предположительно стали причиной отравления.

Ботулизм требует неотложной помощи, пациент должен находиться под постоянным наблюдением. Поэтому при появлении первых симптомов нужно как можно скорее доставить пострадавшего в больницу. Чем быстрее это будет сделано, тем выше шансы на благополучное выздоровление.

Фото: istockphoto.com/Sergii Kolesnikov

Пациенту проводят промывание желудка, делают клизмы и дают сорбенты. Всё это необходимо, чтобы замедлить действие токсина и частично вывести его из организма.

Ботулизм опасен развитием серьёзных осложнений, в том числе дыхательной недостаточности. Она может повлечь за собой смерть пациента.

Профилактика ботулизма

Пищевой ботулизм можно предотвратить, соблюдая некоторые меры предосторожности:

не консервируйте продукты с признаками порчи и гнили;

не покупайте консервы на рынке и у случайных лиц;

не нарушайте технологию приготовления: не уменьшайте количество соли, уксуса, не сокращайте время тепловой обработки;

не употребляйте консервы из вздувшихся банок;

храните консервы только в холодильнике или в погребе.

И помните: симптомы ботулизма нельзя игнорировать, нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью.