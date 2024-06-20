Кто самый стильный тренер ЧЕ-2024? Здесь и строгая классика, и casual, и ультраспорт

С 14 июня по 14 июля в Германии проходит очередной Чемпионат Европы по футболу. Это событие вновь объединило лучших футболистов и тренеров со всего континента. За звание чемпиона Европы сражаются 24 страны-участницы.
Внимание болельщиков и экспертов, как всегда, приковано к футболистам и их тренерам. Конечно, главное на таких турнирах – разговоры о результате, тактике и голах. Мы же решили проанализировать тренеров сборных с другой стороны — оценить их стиль.
Чей образ вы считаете самым удачным?
В этом году в образах тренеров Евро-2024 собралось всё: строгая классика, непринуждённый casual и ультраспорт. Были и неожиданные модные решения!
Предлагаем вместе изучить луки и выбрать самый удачный. Считаете, что тренер должен выглядеть элегантно и не привлекать к себе лишнего внимания? Или наоборот – ему следует выделяться из толпы?
Мы собрали фото, а решать вам!
В ходе голосования тренеры сборных распределяются по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что образ тренера должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Лучано Спаллетти — тренер сборной Италии
Тренер Лучано Спаллетти выглядел как истинный фанат Италии. Он вышел в серых брюках и голубом пиджаке с надписью Italia и гербом сборной. На галстуке красовался флаг страны.
Доменико Тедеско — тренер сборной Бельгии
Тренер Бельгии Доменико Тедеско выбрал минимализм. Таким он запомнился и по России. Немец вышел на матч в чёрных брюках скинни и белой рубашке. Интересную деталь в образ добавили закатанные рукава.
Силвиньо — тренер сборной Албании
Тренер Албании Силвиньо выбрал строгий тёмно-синий костюм и лакированные туфли. Нотку яркости в образ добавили красный галстук под цвет флага страны и герб ФФА на пиджаке.
Каспер Юльманн — тренер сборной Дании
Тренер сборной Дании Каспер Юльманн выбрал стиль «тихая роскошь». На матч со Словенией он надел тёмно-синий джемпер тонкой вязки, песочные брюки и белые кеды.
Эдуард Йордэнеску — тренер сборной Румынии
Тренер сборной Румынии Эдуард Йордэнеску выглядел непринуждённо и элегантно. Он появился на матче в ярко-голубом классическом костюме, белой рубашке и кедах молочного цвета.
Юлиан Нагельсман — тренер сборной Германии
Тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман выбрал тёмно-синие брюки и джемпер тонкой вязки в том же оттенке. Он разбавил образ бежевыми кедами и клетчатыми носками.
Михал Пробеж — тренер сборной Польши
Тренер сборной Польши выглядел ярко. Михал Пробеж выбрал костюм-тройку бежевого оттенка с жилетом в клетку и коричневые туфли. На пиджак был прикреплён значок флага Польши.
Роберто Мартинес — тренер сборной Португалии
Тренер сборной Португалии предпочёл вечную классику. Роберто Мартинес надел строгий костюм с застёгнутым пиджаком, белую рубашку, тёмно-синий галстук и кожаные туфли.
Мурат Якин — тренер сборной Швейцарии
Тренер Швейцарии предпочёл расслабленность. Мурат Якин выбрал тёмно-синие брюки, чёрное поло и кроссовки Puma x Helly Hansen City Rider в интересной расцветке.
Дидье Дешам — тренер сборной Франции
Тренер сборной Франции Дидье Дешам предпочёл полностью классический стиль. На матч он надел строгий синий костюм, белую рубашку и чёрные туфли.
Вилли Саньоль — тренер сборной Грузии
Французский тренер сборной Грузии Вилли Саньоль создал повседневный и элегантный стиль. Он выбрал чёрный костюм и базовую футболку. Бело-красные кеды повторяют цвета флага Грузии.
Марко Росси — тренер сборной Венгрии
Тренер сборной Венгрии Марко Росси решил выглядеть элегантно. Классический костюм, премиальные туфли. Синий галстук в горошек добавил образу изысканности.
Луис де ла Фуэнте — тренер сборной Испании
Тренер Испании Луис де ла Фуэнте вышел в строгом синем костюме и небесно-голубой рубашке. Интересные детали в его образе: кеды adidas и галстук. Они повторяют цвета флага Испании.
Винченцо Монтелла — тренер сборной Турции
Тренер сборной Турции Винченцо Монтелла соединил спорт и классику. Он вышел на матч в чёрном костюме с рубашкой. Но образ разнообразил джемпером тонкой вязки и кроссовками Nike Air Max Chili 2.0.
Франческо Кальцона — тренер сборной Словакии
Тренер Словакии Франческо Кальцона надел классический синий костюм с белой рубашкой. Кеды же сделали образ более расслабленным. На пиджаке красовался значок герба сборной.
Драган Стойкович — тренер сборной Сербии
Тренер сборной Сербии Драган Стойкович предпочёл минимализм – классическая белая рубашка, чёрные брюки свободного кроя и молочные кроссовки Puma.
Златко Далич — тренер сборной Хорватии
Тренер сборной Хорватии Златко Далич выбрал классический тёмно-синий костюм, галстук, белую рубашку и интересные кеды без шнуровки в чёрном цвете.
Матьяж Кек — тренер сборной Словении
Тренер Словении Матьяж Кек вышел на матч в тотал-блэк: поло, спортивные брюки, кепка и кроссовки. Лишь немного выглядывали белые носки. Кстати, вся одежда была от бренда Nike.
Стив Кларк — тренер сборной Шотландии
Тренер Шотландии Стив Кларк вышел в классике: строгий чёрный костюм и белая рубашка. Но нотку разнообразия добавили галстук с орнаментом, напоминающим тартан, и кожаные кеды.
Иван Гашек — тренер сборной Чехии
Тренер сборной Чехии Иван Гашек выбрал образ в базовых цветах. Он вышел на матч в чёрном костюме с белой рубашкой и кожаными кедами Puma. На пиджак был прикреплён значок сборной Чехии.
Рональд Куман — тренер сборной Нидерландов
Тренер Нидерландов Рональд Куман составил расслабленный образ. Он вышел на матч в тёмно-синем поло, брюках свободного кроя и замшевых слипонах в коричневом оттенке.
Гарет Саутгейт — тренер сборной Англии
Тренер Англии Гарет Саутгейт решил создать непринуждённый образ. Он вышел на матч в расслабленном чёрном костюме, поло тонкой вязки на замке и лакированных туфлях.
Ральф Рангник — тренер сборной Австрии
Тренер сборной Австрии решил сочетать классику и непринуждённость. Ральф Рангник выбрал тёмно-синие брюки и джемпер тонкой вязки, под которым скрывалась белая футболка.
Сергей Ребров — тренер сборной Украины
Тренер сборной Украины Сергей Ребров выбрал белое поло, спортивные брюки и кеды. На футболке был замечен герб страны. На руке браслет, повторяющий цвета флага Украины.