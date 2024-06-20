Пробеж, Саутгейт, Дешам или Спаллетти? Выбирайте главного модника из 24 мужчин!

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Кто самый стильный тренер ЧЕ-2024? Здесь и строгая классика, и casual, и ультраспорт

С 14 июня по 14 июля в Германии проходит очередной Чемпионат Европы по футболу. Это событие вновь объединило лучших футболистов и тренеров со всего континента. За звание чемпиона Европы сражаются 24 страны-участницы.

Внимание болельщиков и экспертов, как всегда, приковано к футболистам и их тренерам. Конечно, главное на таких турнирах – разговоры о результате, тактике и голах. Мы же решили проанализировать тренеров сборных с другой стороны — оценить их стиль.

Чей образ вы считаете самым удачным?

В этом году в образах тренеров Евро-2024 собралось всё: строгая классика, непринуждённый casual и ультраспорт. Были и неожиданные модные решения!

Предлагаем вместе изучить луки и выбрать самый удачный. Считаете, что тренер должен выглядеть элегантно и не привлекать к себе лишнего внимания? Или наоборот – ему следует выделяться из толпы?

Мы собрали фото, а решать вам!

В ходе голосования тренеры сборных распределяются по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что образ тренера должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.

Рейтинг: лучший образ тренера на Евро-2024 Фото: Lars Baron/Getty Images 1 место Лучано Спаллетти — тренер сборной Италии Тренер Лучано Спаллетти выглядел как истинный фанат Италии. Он вышел в серых брюках и голубом пиджаке с надписью Italia и гербом сборной. На галстуке красовался флаг страны. Фото: Alex Grimm/Getty Images 2 место Доменико Тедеско — тренер сборной Бельгии Тренер Бельгии Доменико Тедеско выбрал минимализм. Таким он запомнился и по России. Немец вышел на матч в чёрных брюках скинни и белой рубашке. Интересную деталь в образ добавили закатанные рукава. Фото: Richard Sellers/Getty Images 3 место Силвиньо — тренер сборной Албании Тренер Албании Силвиньо выбрал строгий тёмно-синий костюм и лакированные туфли. Нотку яркости в образ добавили красный галстук под цвет флага страны и герб ФФА на пиджаке. Фото: Clive Mason/Getty Images 4 место Каспер Юльманн — тренер сборной Дании Тренер сборной Дании Каспер Юльманн выбрал стиль «тихая роскошь». На матч со Словенией он надел тёмно-синий джемпер тонкой вязки, песочные брюки и белые кеды. Фото: Harry Langer/Getty Images 5 место Эдуард Йордэнеску — тренер сборной Румынии Тренер сборной Румынии Эдуард Йордэнеску выглядел непринуждённо и элегантно. Он появился на матче в ярко-голубом классическом костюме, белой рубашке и кедах молочного цвета. Фото: Alex Grimm/Getty Images 6 место Юлиан Нагельсман — тренер сборной Германии Тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман выбрал тёмно-синие брюки и джемпер тонкой вязки в том же оттенке. Он разбавил образ бежевыми кедами и клетчатыми носками. Фото: Maryam Majd/Getty Images 7 место Михал Пробеж — тренер сборной Польши Тренер сборной Польши выглядел ярко. Михал Пробеж выбрал костюм-тройку бежевого оттенка с жилетом в клетку и коричневые туфли. На пиджак был прикреплён значок флага Польши. Фото: Jose Breton/Getty Images 8 место Роберто Мартинес — тренер сборной Португалии Тренер сборной Португалии предпочёл вечную классику. Роберто Мартинес надел строгий костюм с застёгнутым пиджаком, белую рубашку, тёмно-синий галстук и кожаные туфли. Фото: Alex Grimm/Getty Images 9 место Мурат Якин — тренер сборной Швейцарии Тренер Швейцарии предпочёл расслабленность. Мурат Якин выбрал тёмно-синие брюки, чёрное поло и кроссовки Puma x Helly Hansen City Rider в интересной расцветке. Фото: Kevin C. Cox/Getty Images 10 место Дидье Дешам — тренер сборной Франции Тренер сборной Франции Дидье Дешам предпочёл полностью классический стиль. На матч он надел строгий синий костюм, белую рубашку и чёрные туфли. Фото: Joris Verwijst/Getty Images 11 место Вилли Саньоль — тренер сборной Грузии Французский тренер сборной Грузии Вилли Саньоль создал повседневный и элегантный стиль. Он выбрал чёрный костюм и базовую футболку. Бело-красные кеды повторяют цвета флага Грузии. Фото: Joris Verwijst/Getty Images 12 место Марко Росси — тренер сборной Венгрии Тренер сборной Венгрии Марко Росси решил выглядеть элегантно. Классический костюм, премиальные туфли. Синий галстук в горошек добавил образу изысканности. Фото: Dan Mullan/Getty Images 13 место Луис де ла Фуэнте — тренер сборной Испании Тренер Испании Луис де ла Фуэнте вышел в строгом синем костюме и небесно-голубой рубашке. Интересные детали в его образе: кеды adidas и галстук. Они повторяют цвета флага Испании. Фото: Joris Verwijst/Getty Images 14 место Винченцо Монтелла — тренер сборной Турции Тренер сборной Турции Винченцо Монтелла соединил спорт и классику. Он вышел на матч в чёрном костюме с рубашкой. Но образ разнообразил джемпером тонкой вязки и кроссовками Nike Air Max Chili 2.0. Фото: Marco Steinbrenner/Getty Images 15 место Франческо Кальцона — тренер сборной Словакии Тренер Словакии Франческо Кальцона надел классический синий костюм с белой рубашкой. Кеды же сделали образ более расслабленным. На пиджаке красовался значок герба сборной. Фото: Kevin C. Cox/Getty Images 16 место Драган Стойкович — тренер сборной Сербии Тренер сборной Сербии Драган Стойкович предпочёл минимализм – классическая белая рубашка, чёрные брюки свободного кроя и молочные кроссовки Puma. Фото: Златко Далич 17 место Златко Далич — тренер сборной Хорватии Тренер сборной Хорватии Златко Далич выбрал классический тёмно-синий костюм, галстук, белую рубашку и интересные кеды без шнуровки в чёрном цвете. Фото: Shaun Botterill/Getty Images 18 место Матьяж Кек — тренер сборной Словении Тренер Словении Матьяж Кек вышел на матч в тотал-блэк: поло, спортивные брюки, кепка и кроссовки. Лишь немного выглядывали белые носки. Кстати, вся одежда была от бренда Nike. Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images 19 место Стив Кларк — тренер сборной Шотландии Тренер Шотландии Стив Кларк вышел в классике: строгий чёрный костюм и белая рубашка. Но нотку разнообразия добавили галстук с орнаментом, напоминающим тартан, и кожаные кеды. Фото: Harry Langer/Getty Images 20 место Иван Гашек — тренер сборной Чехии Тренер сборной Чехии Иван Гашек выбрал образ в базовых цветах. Он вышел на матч в чёрном костюме с белой рубашкой и кожаными кедами Puma. На пиджак был прикреплён значок сборной Чехии. Фото: Geert van Erven/Getty Images 21 место Рональд Куман — тренер сборной Нидерландов Тренер Нидерландов Рональд Куман составил расслабленный образ. Он вышел на матч в тёмно-синем поло, брюках свободного кроя и замшевых слипонах в коричневом оттенке. Фото: Angel Martinez/Getty Images 22 место Гарет Саутгейт — тренер сборной Англии Тренер Англии Гарет Саутгейт решил создать непринуждённый образ. Он вышел на матч в расслабленном чёрном костюме, поло тонкой вязки на замке и лакированных туфлях. Фото: Kevin C. Cox/Getty Images 23 место Ральф Рангник — тренер сборной Австрии Тренер сборной Австрии решил сочетать классику и непринуждённость. Ральф Рангник выбрал тёмно-синие брюки и джемпер тонкой вязки, под которым скрывалась белая футболка. Фото: Harry Langer/Getty Images 24 место Сергей Ребров — тренер сборной Украины Тренер сборной Украины Сергей Ребров выбрал белое поло, спортивные брюки и кеды. На футболке был замечен герб страны. На руке браслет, повторяющий цвета флага Украины.