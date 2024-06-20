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Евро-2024: тренеры сборных, кто как одевается, кто самый стильный, фото: Тедеско, Саутгейт, Дешам, Спаллетти

Кто самый стильный тренер ЧЕ-2024? Здесь и строгая классика, и casual, и ультраспорт
Эльвина Низамутдинова
Рейтинг Евро-2024: самые стильные тренеры сборных
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Пробеж, Саутгейт, Дешам или Спаллетти? Выбирайте главного модника из 24 мужчин!

С 14 июня по 14 июля в Германии проходит очередной Чемпионат Европы по футболу. Это событие вновь объединило лучших футболистов и тренеров со всего континента. За звание чемпиона Европы сражаются 24 страны-участницы.

Внимание болельщиков и экспертов, как всегда, приковано к футболистам и их тренерам. Конечно, главное на таких турнирах – разговоры о результате, тактике и голах. Мы же решили проанализировать тренеров сборных с другой стороны — оценить их стиль.

Чей образ вы считаете самым удачным?

В этом году в образах тренеров Евро-2024 собралось всё: строгая классика, непринуждённый casual и ультраспорт. Были и неожиданные модные решения!

Предлагаем вместе изучить луки и выбрать самый удачный. Считаете, что тренер должен выглядеть элегантно и не привлекать к себе лишнего внимания? Или наоборот – ему следует выделяться из толпы?

Мы собрали фото, а решать вам!

В ходе голосования тренеры сборных распределяются по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что образ тренера должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший образ тренера на Евро-2024
Лучано Спаллетти
Фото: Lars Baron/Getty Images
1 место

Лучано Спаллетти — тренер сборной Италии

Тренер Лучано Спаллетти выглядел как истинный фанат Италии. Он вышел в серых брюках и голубом пиджаке с надписью Italia и гербом сборной. На галстуке красовался флаг страны.

Доменико Тедеско
Фото: Alex Grimm/Getty Images
2 место

Доменико Тедеско — тренер сборной Бельгии

Тренер Бельгии Доменико Тедеско выбрал минимализм. Таким он запомнился и по России. Немец вышел на матч в чёрных брюках скинни и белой рубашке. Интересную деталь в образ добавили закатанные рукава.

Силвиньо
Фото: Richard Sellers/Getty Images
3 место

Силвиньо — тренер сборной Албании

Тренер Албании Силвиньо выбрал строгий тёмно-синий костюм и лакированные туфли. Нотку яркости в образ добавили красный галстук под цвет флага страны и герб ФФА на пиджаке.

Каспер Юльманн
Фото: Clive Mason/Getty Images
4 место

Каспер Юльманн — тренер сборной Дании

Тренер сборной Дании Каспер Юльманн выбрал стиль «тихая роскошь». На матч со Словенией он надел тёмно-синий джемпер тонкой вязки, песочные брюки и белые кеды.

Эдуард Йордэнеску
Фото: Harry Langer/Getty Images
5 место

Эдуард Йордэнеску — тренер сборной Румынии

Тренер сборной Румынии Эдуард Йордэнеску выглядел непринуждённо и элегантно. Он появился на матче в ярко-голубом классическом костюме, белой рубашке и кедах молочного цвета.

Юлиан Нагельсман
Фото: Alex Grimm/Getty Images
6 место

Юлиан Нагельсман — тренер сборной Германии

Тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман выбрал тёмно-синие брюки и джемпер тонкой вязки в том же оттенке. Он разбавил образ бежевыми кедами и клетчатыми носками.

Михал Пробеж
Фото: Maryam Majd/Getty Images
7 место

Михал Пробеж — тренер сборной Польши

Тренер сборной Польши выглядел ярко. Михал Пробеж выбрал костюм-тройку бежевого оттенка с жилетом в клетку и коричневые туфли. На пиджак был прикреплён значок флага Польши.

Роберто Мартинес
Фото: Jose Breton/Getty Images
8 место

Роберто Мартинес — тренер сборной Португалии

Тренер сборной Португалии предпочёл вечную классику. Роберто Мартинес надел строгий костюм с застёгнутым пиджаком, белую рубашку, тёмно-синий галстук и кожаные туфли.

Мурат Якин
Фото: Alex Grimm/Getty Images
9 место

Мурат Якин — тренер сборной Швейцарии

Тренер Швейцарии предпочёл расслабленность. Мурат Якин выбрал тёмно-синие брюки, чёрное поло и кроссовки Puma x Helly Hansen City Rider в интересной расцветке.

Дидье Дешам
Фото: Kevin C. Cox/Getty Images
10 место

Дидье Дешам — тренер сборной Франции

Тренер сборной Франции Дидье Дешам предпочёл полностью классический стиль. На матч он надел строгий синий костюм, белую рубашку и чёрные туфли.

Вилли Саньоль
Фото: Joris Verwijst/Getty Images
11 место

Вилли Саньоль — тренер сборной Грузии

Французский тренер сборной Грузии Вилли Саньоль создал повседневный и элегантный стиль. Он выбрал чёрный костюм и базовую футболку. Бело-красные кеды повторяют цвета флага Грузии.

Марко Росси
Фото: Joris Verwijst/Getty Images
12 место

Марко Росси — тренер сборной Венгрии

Тренер сборной Венгрии Марко Росси решил выглядеть элегантно. Классический костюм, премиальные туфли. Синий галстук в горошек добавил образу изысканности.

Луис де ла Фуэнте
Фото: Dan Mullan/Getty Images
13 место

Луис де ла Фуэнте — тренер сборной Испании

Тренер Испании Луис де ла Фуэнте вышел в строгом синем костюме и небесно-голубой рубашке. Интересные детали в его образе: кеды adidas и галстук. Они повторяют цвета флага Испании.

Винченцо Монтелла
Фото: Joris Verwijst/Getty Images
14 место

Винченцо Монтелла — тренер сборной Турции

Тренер сборной Турции Винченцо Монтелла соединил спорт и классику. Он вышел на матч в чёрном костюме с рубашкой. Но образ разнообразил джемпером тонкой вязки и кроссовками Nike Air Max Chili 2.0.

Франческо Кальцона
Фото: Marco Steinbrenner/Getty Images
15 место

Франческо Кальцона — тренер сборной Словакии

Тренер Словакии Франческо Кальцона надел классический синий костюм с белой рубашкой. Кеды же сделали образ более расслабленным. На пиджаке красовался значок герба сборной.

Драган Стойкович
Фото: Kevin C. Cox/Getty Images
16 место

Драган Стойкович — тренер сборной Сербии

Тренер сборной Сербии Драган Стойкович предпочёл минимализм – классическая белая рубашка, чёрные брюки свободного кроя и молочные кроссовки Puma.

Julian Finney/Getty Images
Фото: Златко Далич
17 место

Златко Далич — тренер сборной Хорватии

Тренер сборной Хорватии Златко Далич выбрал классический тёмно-синий костюм, галстук, белую рубашку и интересные кеды без шнуровки в чёрном цвете.

Матьяж Кек
Фото: Shaun Botterill/Getty Images
18 место

Матьяж Кек — тренер сборной Словении

Тренер Словении Матьяж Кек вышел на матч в тотал-блэк: поло, спортивные брюки, кепка и кроссовки. Лишь немного выглядывали белые носки. Кстати, вся одежда была от бренда Nike.

Стив Кларк
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
19 место

Стив Кларк — тренер сборной Шотландии

Тренер Шотландии Стив Кларк вышел в классике: строгий чёрный костюм и белая рубашка. Но нотку разнообразия добавили галстук с орнаментом, напоминающим тартан, и кожаные кеды.

Иван Гашек
Фото: Harry Langer/Getty Images
20 место

Иван Гашек — тренер сборной Чехии

Тренер сборной Чехии Иван Гашек выбрал образ в базовых цветах. Он вышел на матч в чёрном костюме с белой рубашкой и кожаными кедами Puma. На пиджак был прикреплён значок сборной Чехии.

Рональд Куман
Фото: Geert van Erven/Getty Images
21 место

Рональд Куман — тренер сборной Нидерландов

Тренер Нидерландов Рональд Куман составил расслабленный образ. Он вышел на матч в тёмно-синем поло, брюках свободного кроя и замшевых слипонах в коричневом оттенке.

Гарет Саутгейт
Фото: Angel Martinez/Getty Images
22 место

Гарет Саутгейт — тренер сборной Англии

Тренер Англии Гарет Саутгейт решил создать непринуждённый образ. Он вышел на матч в расслабленном чёрном костюме, поло тонкой вязки на замке и лакированных туфлях.

Ральф Рангник
Фото: Kevin C. Cox/Getty Images
23 место

Ральф Рангник — тренер сборной Австрии

Тренер сборной Австрии решил сочетать классику и непринуждённость. Ральф Рангник выбрал тёмно-синие брюки и джемпер тонкой вязки, под которым скрывалась белая футболка.

Сергей Ребров
Фото: Harry Langer/Getty Images
24 место

Сергей Ребров — тренер сборной Украины

Тренер сборной Украины Сергей Ребров выбрал белое поло, спортивные брюки и кеды. На футболке был замечен герб страны. На руке браслет, повторяющий цвета флага Украины.

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