7 рекордов погружения без акваланга на глубину. Истории знаменитых фридайверов

У фридайвинга очень богатая история, и это относительно молодой вид спорта. Массовый интерес к нему вспыхнул после выхода фильма Люка Бессона «Голубая бездна», где актёры Жан Рено и Жан-Марк Барр сыграли пионеров фридайвинга — Энцо Майорку и Жака Майоля. Они первые установили 100-метровый рекорд погружения в состоянии апноэ без акваланга. Однако термин «фридайвинг» появился ещё в 1949 году благодаря итальянцу Раймонду Бухеру. Он впервые смог погрузиться на 30 м при задержке дыхания.

О чём расскажем:

Какие дисциплины существуют во фридайвинге?

В современном фридайвинге существует несколько основных дисциплин. Это:

Статическое апноэ на открытой воде или в бассейне; Погружение в глубину с постоянным весом без ласт; Погружение в глубину с постоянным весом в ластах или моноласте; Погружение в глубину с постоянным весом только в раздельных ластах; Свободное погружение в глубину по тросу; Динамическое апноэ без ласт в длину в бассейне или на открытой воде; Динамическое апноэ в ластах или моноласте в длину в бассейне или на открытой воде; Динамическое апноэ только в раздельных ластах в длину.

Фридайверы проходят серьёзную тренировочную базу, опираясь на рефлексы человеческого организма. При погружении у спортсменов замедляется сердечный ритм, благодаря чему человек расслабляется и не впадает в панику. Сужаются кровеносные сосуды, кровь циркулирует медленнее, что позволяет экономить энергию и кислород. Происходит так называемый кровяной сдвиг — кровь циркулирует только по малому кругу.

Но, конечно, надеяться только на силы своего тела и организма мало. Поэтому фридайверы очень много времени тратят на тренировки, исключающие риски. А их очень много! Это баротравмы ушей, зубов, лёгких и трахеи, черепных пазух, гипоксическая потеря сознания, обжим лица из-за давления. Так называемая «самба» приводит к отказу мышц и впоследствии к потере сознания.

Фото: istockphoto.com/mihtiander

Противопоказания

Все профессиональные дайверы напоминают новичкам, что нужно пройти полное медицинское обследование, прежде чем заняться этим красивым, но крайне рискованным видом спорта.

Противопоказаний к занятию фридайвингом достаточно много. Серьёзным препятствием могут стать:

сердечные заболевания — врождённые пороки сердца, перенесённые инфаркты;

лёгочные заболевания, включая бронхиальную астму;

хронические ЛОР-заболевания: синуситы, гаймориты, отиты;

глаукома;

нарушение мозгового кровообращения и перенесённые инсульты и ишемические транзиторные атаки;

психические расстройства.

Топ-7 рекордов погружения без акваланга

В этой статье собрали уникальных рекордсменов-фридайверов, которые удивили мир спорта.

Наталья Молчанова

Самый титулованный фридайвер в мире и популяризатор погружения без акваланга в России. На счету Натальи 22 победы на чемпионатах мира и 41 мировой рекорд. Молчанова стала первой женщиной, которая смогла задержать дыхание более чем на 9 минут и покорила глубину в 100 м. Наталью называли фридайвером-универсалом, ведь она уверенно ставила рекорды во всех дисциплинах.

Спортсменка удивила бывалых дайверов, когда на одном вдохе преодолела печально известную Голубую дыру в Египте. Эта подводная вертикальная пещера глубиной в 135 м стала кладбищем для многих подводников. Но Королеву фридайвинга (так называли Молчанову в спортивном мире) это не пугало. Её погружение продлилось почти 6 минут! Через какое-то время Наталья повторила свой рекорд уже в паре с сыном Алексеем.

Молчановой также принадлежат десятки педагогических работ, авторских курсов, она была президентом Российской федерации фридайвинга. В 2012 году на свой 50-летний юбилей Наталья сделала себе подарок и установила новый рекорд — она покорила глубину в 66 м без ласт, рассчитывая только на силы своего тела.

2 августа 2015-го во время погружения в Средиземном море Наталья попала в сильное подводное течение. Люди на катере пытались спасти спортсменку, но её подхватила вода и утащила за собой. Молчанову искали двое суток. 4 августа Королеву фридайвинга признали погибшей. В 2019 году в турецком городе Каш, месте где проводятся фестивали по фридайвингу, спортсменке установили памятник. В том же 2019-м вышел фильм «Один вдох», где роль Молчановой сыграла актриса Виктория Исакова.

Наталья Молчанова Фото: vk.com/freedivingfederation

Алексей Молчанов

Сын Натальи пошёл по стопам матери. Уже в детстве и юношестве он ставил рекорды в бассейнах. А на сегодняшний день 37-летний Алексей – действующий рекордсмен мира по фридайвингу, президент Ассоциации фридайверов «Федерация фридайвинга». В его спортивной копилке 34 мировых рекорда и 25 золотых медалей на чемпионатах мира по фридайвингу! Последнее золото Молчанов завоевал в прошлом году при погружении на Багамах.

Алексей Молчанов Фото: РИА Новости

Ольга Давыдова

Ещё одна женщина, ставшая звездой в мире фридайвинга. В 2020 году она установила сразу три мировых рекорда по погружению без акваланга. И всего за четыре дня. Местом для турнира было выбрано Голубое озеро в Кабардино-Балкарии. При этом температура воды была лишь +8°С.

Сначала рязанка в биоластах проплыла 65 м в глубину на задержке дыхания. Далее была выбрана дисциплина «свободное погружение с подтягиванием по тросу»: глубина, покорённая Ольгой — 71 м. На следующий день Давыдова взяла глубину в 73 м в моноласте.

А в августе 2023 года Давыдова установила рекорд по погружению без акваланга в Армении на озере Севан. Она смогла опуститься на 45 м.

Ольга Давыдова Фото: ru.freebalance.pro

Уильям Трубридж

44-летний новозеландец — один из самых титулованных спортсменов, покоривший 122 м на задержке дыхания. На такую глубину не рискнул нырнуть ни один из чемпионов.

«Мы можем опуститься на такую ​​же глубину на подводной лодке, но мы всё равно будем окружены кислородом. А фридайвинг — единственный способ полностью погрузиться в воду без кислорода. Это делает его не просто спортом, а необыкновенным опытом», — говорит спортсмен.

Уильям Трубридж Фото: Личный архив

Уильям приравнивает фридайвинг к медитации, которая помогает избавиться от негативных эмоций и выйти из кризисного и депрессивного состояния.

«Фридайвинг удаляет из сознания всё постороннее, что забирает ваши чувства, мысли и ваше представление о будущем и прошлом. Это будто кусочки, которые существуют только на поверхности. А на глубине, в воде, они тают. И нам открывается наша истинная природа, которая представляет собой чистое сознание. Я чувствую себя всего лишь пятнышком сознания, дрейфующим в бездне...» — делился Уильям ощущениями от погружения.

Уильям первым установил мировой рекорд погружения на глубину более 100 м в дисциплине «постоянный вес без ласт». В 2011 году новозеландец завоевал премию «Абсолютный фридайвер» за то, что набрал наивысшие оценки во всех дисциплинах. На сегодняшний день Трубридж руководит собственной школой фридайвинга и преподает в Академии апноэ. Он выступает за безопасность при погружениях, обучает молодых дайверов жизненно важным техникам и всегда предупреждает об опасности этого вида спорта.

Уильям Трубридж Фото: Личный архив

Алессия Зеккини

Красавица-итальянка установила несколько мировых рекордов в двух дисциплинах — «постоянный вес без ласт» и «постоянный вес» (то есть без какого-либо снаряжения). На родине Алессию называют «самой глубоководной женщиной». И на то есть веская причина — 17 золотых медалей чемпионатов мира. Заниматься погружением девушка начала ещё в 13 лет и еле дождалась совершеннолетия, чтобы подать первую заявку на турнир. О спортсменке Netflix даже снял документальный фильм под названием «Самый глубокий вдох».

В апреле этого года 31-летняя Алессия на чемпионате на Филиппинах побила собственный рекорд в дисциплине «свободное погружение» на глубину 104 м. Оно заняло у Зеккини 3 минуты 46 секунд.

Алессия Зеккини Фото: Личный архив

Горан Колак

41-летний хорват сделал невозможное — он стал абсолютным рекордсменом по задержке дыхания. 22 минуты и 32 секунды — именно столько находился спортсмен в состоянии статического апноэ. За подготовкой к рекорду следил весь Загреб. На центральной площади города был установлен переносной бассейн, в который и погрузился Горан. Тогда спортсмену было 30 лет. И вот уже более 10 лет его рекорд так никто и не смог побить.

«Ограничения только в наших головах. Всё кажется невозможным, пока кто-то не сделает что-то первым, а затем это внезапно становится нормальным. Иллюзии ограничивают нас в реализации нашего истинного потенциала», — считает знаменитый хорватский фридайвер.

Горан Колак Фото: aidainternational.org

Герберт Нич

Не стоит забывать, что при погружении на глубину на задержке дыхания жизненно важные органы человека претерпевают сильнейшие нагрузки. И для неподготовленного непрофессионала подобные эксперименты могут стать смертельными.

Например, в 2007 году австрийский фридайвер Герберт Нич, уже имевший за плечами рекорды и титулы, решил взять глубину в 214 м. Однако спортсмен стал слишком быстро подниматься на поверхность и получил целую серию микроинсультов. Из-за кровоизлияния в мозг фридайверу пришлось заново учиться ходить и восстанавливать память. Через пять лет, полностью оправившись и восстановившись, Герберт погрузился почти на 250 м. Но, увы, его рекорд так и остался незарегистрированным.

Герберт Нич Фото: Sean Gallup/Getty Images