Цена победы: врач-травматолог назвал топ-5 самых опасных видов спорта

И рассказал о травмах, которые могут поставить точку не только на карьере, но и на жизни человека.

Эйваз Шафиев врач-травматолог-ортопед, врач ЛФК и спортивной медицины «Занятия спортом — эффективный способ укрепления здоровья и улучшения физических показателей. Однако некоторые его виды, помимо пользы, таят опасность».

Спорт с высоким риском для его участников имеет несколько типичных признаков: физическая интенсивность, техническая сложность выполнения элементов, экстремальная среда, в которой происходят соревнования или тренировки.

Расскажем о самых опасных видах физической активности для здоровья, требующих высокого уровня подготовки, навыков и психологической прочности, длительного обучения и использования специализированного оборудования.

О чём расскажем

Популярные виды спорта с высоким уровнем травматичности

Самыми большими опасностями профессионального спорта являются травматизация или даже гибель. Несчастные случаи могут произойти вне зависимости от качества используемого оборудования. Людям, связавшим свою жизнь со спортом высокого риска, важно принять соответствующие меры предосторожности для обеспечения своей безопасности.

Чтобы минимизировать риск травм, следует постоянно повышать уровень физической подготовки, иметь серьёзные теоретические знания и практические навыки, использовать проверенное снаряжение, учитывать погодные условия при проведении тренировок.

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Риск травматизации наиболее высок в таких видах спорта, как горные лыжи и сноубординг, мотоспорт, альпинизм, сёрфинг и дайвинг, а также борьба.

Горные лыжи и сноубординг

Спуск на лыжах или сноуборде со снежных склонов опасен тем, что спортсмен находится в вертикальном положении. Поэтому около 30% повреждений приходится на скелетные травмы. Чаще всего случаются переломы голени выше уровня ботинка. Остальные 70% травм затрагивают мягкие ткани. Падения возникают не только во время спуска, но и при потере сцепления с подъёмником.

Лыжный спорт связан также с риском травматизации коленных и плечевых суставов, а сноубордисты часто получают черепно-мозговые травмы или переломы запястья. При быстром лавировании или жёстком приземлении спортсмены не всегда могут сразу осознать серьёзность повреждений, что приводит к их осложнениям.

Мотокросс и экстремальный мотоспорт

Эти виды спорта отличаются высокими нагрузками на организм. Профессиональный мотогонщик может потерять до 5 кг веса за одну гонку. Высокая скорость всегда сопряжена с риском травматизации. Чаще всего случаются переломы ключицы, запястья и лодыжек, разрывы крестообразной связки колена, вывихи плечевых суставов. Кроме этого, мотоциклисты получают сильнейшие перегрузки на виражах (крутые повороты).

Альпинизм и скалолазание

Альпинизм и скалолазание сочетают такие опасности, как подъём на экстремальную высоту и суровый климат окружающей среды. При альпинистском восхождении спортсмены сталкиваются с сильным ветром, дождём, туманом, снегом и обледенением, а также с резкими изменениями погоды.

Это может стать причиной травм. Наиболее распространённой среди них является растяжение кольцевой связки А2, расположенной в области безымянного и среднего пальцев. Оно может привести к полному разрыву. Риску подвергаются сухожильный сгибательный аппарат кисти и коллатеральные связки.

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Сёрфинг и дайвинг

Спортсмены, занимающиеся сёрфингом и дайвингом, сталкиваются с опасностями водной стихии, а иногда и с хищниками. Высокие волны и сильное течение способны прибить ко дну и вызвать серьёзные травмы. Среди них наиболее распространены порезы, царапины, ссадины, разрывы кожи и мягких тканей.

Нередки переломы, сотрясения и другие травмы головы, повреждения глаз, растяжения, вывихи и ушибы. Особенно опасен дайвинг в подводных пещерах. Данный вид спорта требует не только физической, но и психологической подготовки.

Бокс и смешанные единоборства

Это контактные виды спорта, которые сопряжены с получением переломов, ссадин, вывихов и растяжений. Одна из наиболее серьёзных травм – сотрясение мозга. Удары по голове имеют накопительный эффект, однако в некоторых случаях одного падения достаточно для получения смертельной травмы. В ходе поединка боксёры получают повреждения лица, зубов, переломы носа, повреждения рук и ног.

Факторы, влияющие на опасность занятия спортом

В зависимости от вида спорта, можно выделить факторы, влияющие на уровень его опасности. В первую очередь это экстремальные условия, в которых тренируются и соревнуются участники. Высота горных вершин, глубина океана, сила волн, резкое изменение погоды – частые причины травматизма, повлиять на которые человек не может. Опасность представляют контакты с другими участниками состязаний и высокая скорость. Так, во время мотогонок оба эти фактора могут привести к несчастному случаю.

Перечисленные виды спорта с высоким риском часто являются причиной травм. Помимо того, что на время лечения спортсмен выпадает из тренировочного графика и пропускает соревнования, многие повреждения могут привести к тяжёлым последствиям в будущем.

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Меры безопасности в опасных видах спорта

Большой риск требует серьёзности и ответственности. Для снижения травматичности участникам следует помнить о мерах безопасности. В первую очередь необходимо использовать качественное оборудование, не пренебрегать защитным снаряжением и страховкой. Обучение и профессиональная подготовка – важная составляющая безопасного спорта.

Знание законов физики, понимание особенностей течений, учёт физического состояния в условиях стресса помогают сохранить жизнь и здоровье в критической ситуации. Каждый спортсмен должен соблюдать график тренировок, чтобы сохранять и совершенствовать свою форму.

Не менее важны регулярные медицинские осмотры, позволяющие на ранних стадиях выявить нарушения в работе организма и не допустить трагедии.

Спорт высокого риска, несмотря на опасность, притягивает всё больше людей. Он обеспечивает прилив адреналина, который сложно получить в обычной жизни. Однако азарт не должен притуплять чувство самосохранения. Следует признавать возможные риски и предпринимать все меры во избежание травм.