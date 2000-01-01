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Атлет точь-в-точь повторяет упражнения Брюса Ли по фото
Атлет точь-в-точь повторяет упражнения Брюса Ли по фото
Его тренировка разбита на 10 уровней.  @kxvenro
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Атлет точь-в-точь повторяет упражнения Брюса Ли по фото
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