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Тревожный тип привязанности в отношениях: что это, признаки, причины, как избавиться

Требуют внимания, контролируют и ревнуют: всё о людях с тревожным типом привязанности
Анастасия Шевцова
Тревожный тип привязанности в отношениях
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Психолог рассказывает, как понять, что это про вас, и даёт инструкции для самопомощи.
<a href="https://www.championat.com/authors/8236/1.html">Анастасия Шевцова</a>
Анастасия Шевцова
магистр психологии, практикующий психолог, эксперт «Психодемии»

«Хотите разобраться, почему ведёте себя в отношениях тем или иным образом? Что заставляет вас выбирать определённых партнёров, проигрывать с ними одни и те же сценарии, конфликты, устраивать ночные разговоры в попытках найти взаимопонимание? Поиск ответа на этот вопрос отсылает нас к теории типов привязанности».

Какие бывают типы привязанности и от чего это зависит?

Привязанность в данном случае — это базовый инстинкт, необходимый младенцу, чтобы обеспечить себе безопасность, комфорт и защиту за счёт близости к стабильному надёжному взрослому и эмоциональной связи с ним.

В зависимости от темперамента и личностных особенностей ребёнка, а также того, был ли во время взросления рядом с ним вовлечённый эмоционально доступный родитель или родственник, и какие ранние отношения складывались со всеми важными взрослыми, у человека может сформироваться один из двух видов привязанности:

  • надёжный;
  • какой-то из ненадёжных (тревожный, избегающий или тревожно-избегающий).

Например, если в семье рождается спокойный и при этом эмоционально чуткий ребёнок, а от него требуют решительных действий, серьёзных результатов в учёбе или спорте, контролируют, помещают в стрессовые условия без родительской поддержки и запрещают выражать эмоции (или просто игнорируют их), с высокой долей вероятности мы получим взрослого с избегающим типом привязанности. Человек уйдёт в себя и никому не будет доверять до конца жизни.

Если в семье рождается очень контактный, эмоциональный ребёнок, но его мама (или другие взрослые, с кем больше всего связи) не может регулярно быть с ним рядом и эмоционально поддерживать, он, вероятно, станет злиться на неё, плакать, не отпускать, удерживать. Так может проявляться тревожный тип привязанности.

Фото: skynesher / istockphoto.com

Тип привязанности в дальнейшем будет влиять на все взаимоотношения в нашей жизни, особенно близкие. На то, как мы регулируем дистанцию, ведём себя в конфликтах, чувствуем и реагируем, когда ощущаем угрозу потери связи с партнёром и его хорошего отношения, насколько уверенно исследуем окружающий мир и ощущаем внутреннюю опору.

Поэтому знать о том, поведение какого типа свойственно вам в отношениях, необходимо. Разумеется, если вы хотите строить их осознанно. Но важно понимать, что абсолютно чистых вариантов не существует. В разных отношениях одни и те же взрослые люди могут вести себя как представители разных типов привязанности.

«Надёжным» свойственно ощущать безопасность и доверие к своим чувствам и другим людям, сближаться с ними. Им хорошо и наедине с собой, и в контакте с другими. Им не составляет большого труда отделяться и заниматься своими делами, а потом вновь возвращаться к отношениям, не теряя эмоциональной связи.

Они верят, что их любят, и чувствуют это со стороны партнёра. Обладают стабильной самооценкой, не боятся критики, что позволяет им строить длительные удовлетворяющие отношения без скандалов, проверок, тайн, манипуляций и эмоциональных качелей.

Надёжному типу легко проявлять эмпатию и заботу в отношении близких людей. Во время ссор им проще не уходить в глухую оборону, а продолжать слышать партнёра и даже извиниться и признать свою неправоту. Потому что в детстве их эмоции и потребности были в большей мере услышаны и вовремя удовлетворены.

Фото: Hispanolistic / istockphoto.com

Подробно про надёжный тип привязанности рассказываем ЗДЕСЬ.

«Ненадёжных» жизнь научила, что доверять кому-то опасно, ведь можно столкнуться с опытом покинутости и беспомощности. В детском возрасте он был равноценен смерти. Поэтому ненадёжные типы выбирают разные способы контроля своих чувств и скорости сближения с другим человеком, чтобы сохранить себя в безопасности.

«Избегающие» часто выбирают всё держать в себе. Они никому не доверяют. Стараются всегда полагаться только на себя, не привязываться слишком сильно. Они держат дистанцию. Их представление о себе и поведение часто можно назвать слишком независимым и эгоистичным, при этом к другим они будут относиться с подозрением и недоверием.

Фото: Georgiy Datsenko / istockphoto.com

«Тревожно-избегающие» обладают всеми свойствами тревожного типа, который мы подробно рассмотрим ниже, но стараются выйти из отношений первыми, бросить партнёра раньше, чем покинут их. Они склонны после конфликтов прибегать к демонстративному избеганию, молчанию, как бы переключаясь на контрзависимое дистантное защитное поведение избегающих.

В некоторых источниках тревожно-избегающими также называют людей, пострадавших от физического, психологического или сексуализированного насилия. Они одновременно чувствуют, что сами недостойны любви, как тревожные и не доверяют партнёру, как избегающие.

Люди с тревожным типом привязанности не ощущают себя безопасно в отношениях. Они не доверяют чувствам партнёра, не уверены в надёжности союза, а в большей степени – в самих себе. Такая привязанность основана на тревоге за контакт. Люди здесь хотят всё время быть в созависимом слиянии с партнёром, не могут насытиться его любовью и присутствием. Это связано с непоследовательным проявлением внимания со стороны взрослых, когда ребёнок не знает, откликнутся ли близкие на его зов, и не понимает, от чего это зависит.

Такое может происходить во время вынужденных отлучек родителей по работе и из-за других трудностей жизни (бедность, нестабильные условия), влияющих на успех в поддержании эмоционального благополучия внутри семьи.

Все эти факторы создают у ребёнка внутреннюю неуверенность в надёжности связи с родителями. Он считает, что недостоин получать любовь. Появляется потребность любыми способами удерживать родителя рядом.

Поэтому люди с тревожным типом привязанности могут постоянно желать подтверждений чувств. Они тяжело переносят ссоры и хотят сразу же выяснить причину размолвки. Могут контролировать и даже преследовать партнёра из-за страха, что их покинут в любой момент и без объяснения причин.

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Основные признаки тревожной привязанности

Рассмотрим основные признаки тревожного типа привязанности. Как он проявляется в отношениях с другими людьми и с самим собой?

Поведение в отношениях

  1. Острая жажда близости, внимания и контакта.
  2. Потребность в постоянном подтверждении чувств и одобрении со стороны партнёра, невозможность довериться и успокоиться.
  3. Постоянные попытки стать лучше, заслужить любовь, угодить партнёру.
  4. Сильная вовлечённость в отношения, иногда с потерей связей с другими сферами жизни. Много мыслей об отношениях.
  5. Панический страх одиночества и покинутости.
  6. Идеализация партнёра (большую часть времени).
  7. Ревность.
  8. Гиперчувствительность и пристальное внимание к невербальным сигналам смены настроения человека.
  9. Попытка совладать с тревогой через контролирование партнёра: звонки, сообщения, проверку социальных сетей.
  10. Сложности в выдерживании отсутствия ответа, потребность в постоянной доступности второй половинки.
  11. Во время конфликтов острая потребность прояснить происходящее здесь и сейчас, сильный стресс от закрытости и отдаления партнёра.
  12. Накопление напряжения и недовольства партнёром, приводящее впоследствие к взрыву негодования.

Фото: Yuliya Taba / istockphoto.com

Отношение к себе

  1. Глубинное чувство недостойности любви, неуверенности в себе, позиция жертвы.
  2. Принижение себя (большую часть времени).
  3. Эгоцентричное мышление: «Если партнёр расстроен или рассержен, то это из-за меня. Если он хочет побыть один, это потому что со мной или нашими отношениями что-то не так».

Причины формирования тревожного типа привязанности

Помимо физической и эмоциональной доступности, вовлечённости и последовательности родителей (а также других важных взрослых) в заботе о ребёнке и его воспитании, есть и другие факторы, из-за которых формируется тревожный тип привязанности.

  1. Наличие любого травматичного опыта.
  2. Эмоциональная чувствительность.
  3. Опыт зависимостей у родителей и близких родственников (или у самого человека с тревожным типом привязанности).

Влияние могут оказывать и типы привязанности родителей и их отношения между собой. Если и мама, и папа расположены к ребёнку, но друг с другом используют манипуляции, любые виды психологического насилия и пренебрежения, то детская психика усвоит эти паттерны поведения. Человек будет воспроизводить их с другими близкими людьми, когда вырастет.

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Как тревожный тип влияет на жизнь человека?

Тип привязанности в отношениях может оказывать очень большое влияние на всю жизнь человека. Так как он связан и с внешними отношениями, и с самоуважением, то влияет и на психологическое благополучие, и на самопонимание.

  1. Люди с тревожным типом привязанности могут быть очень угодливыми, стараться понравиться. А также они способны проявлять назойливость, ревновать, нарушать дистанцию.
  2. Они бывают эмоционально нестабильными, склонными к манипуляциям, регулярному доскональному выяснению отношений. Всё это не может не создавать стрессовых ситуаций и хаоса, который снова и снова образуется в жизни и отношениях таких людей.
  3. Из-за слабой опоры на себя и заниженной самооценки «тревожные» могут многократно вступать в созависимые отношения, где будут эмоционально зависеть от партнёра, теряя себя. Они будут сами воспроизводить психологически неблагополучные паттерны поведения, ведущие к разрушению отношений и дистанцированию партнёра.
  4. Из-за плохого контакта с собой у них повышены риски возникновения личностного кризиса и  депрессивных состояний (из-за непонимания своих желаний и их неудовлетворения). Вкупе со слабо развитыми эмоциональными навыками саморегуляции это может делать их очень уязвимыми перед психическими, психосоматическими и стрессогенными заболеваниями.

Фото: bunditinay / istockphoto.com

Как скорректировать тревожный тип привязанности?

Итак, люди, которым в детстве близкие давали заботу, поддержку и эмоциональный отклик, получают множество подарков на всю жизнь:

  • возможность устойчивой безопасной эмоциональной близости с партнёром;
  • уверенность в себе и своих возможностях;
  • внутреннее позволение чувствовать и получать любовь;
  • возможность развивать себя и преуспевать в жизни;
  • радость быть открытым и искренним, умея при этом отстаивать границы, говорить «нет» и защищать себя.

Но что, если наш опыт был не таким? Можно ли скорректировать тип привязанности? Да.

Тип привязанности не является неизменной характеристикой личности. Однако без каких-либо вмешательств эта структура очень устойчива. Около 70-80% людей живут без значительных изменений типа привязанности с течением времени. С задачей скорректировать его прекрасно справляется психотерапия.

Фото: laflor / istockphoto.com

Изменения в привязанности осуществляются за счёт освоения навыков эмоциональной саморегуляции, рефлексии и самоподдержки. А также — приобретения опыта надёжных безопасных стабильных и последовательных отношений. С психологом – в рамках терапии. С друзьями и партнёрами – в реальной жизни.

В терапии клиент буквально «доращивает» некоторые части своей психики, учится сам по отношению к себе быть любящим и чутким родителем. А это значит, что он начинает замечать, называть и конструктивно выражать свои эмоции и чувства, а также вовремя идентифицировать, уважать и удовлетворять возникающие потребности.

В когнитивно-поведенческой терапии, например, существуют практики ведения дневника настроения, в котором отмечается его уровень в течение дня по шкале от –4 до +4.

В случае с тревожным типом привязанности такое наблюдение может помочь заметить триггерные моменты в отношениях и жизни, запускающие то самое желание импульсивно звонить, писать, бежать к партнёру выяснять отношения. А потом нужно научиться проживать это другими способами, самостоятельно.

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Упражнение «Дневник эмоций, внутренней критики и одобрения»

Ещё одно прекрасное упражнение для проработки тревожного типа привязанности – это также дневник эмоций, но состоящий из других четырёх пунктов: эмоции за день, критика, благодарности/одобрение и «любящий родитель».

1. Эмоции за день

Описание всего дня с утра до вечера с названием эмоций, которые испытывали.

Например:

«Проснулся, почувствовал грусть и тревогу, сопротивление, потому что пришли мысли про рабочие задачи. Потом вспомнил про встречу с друзьями и почувствовал воодушевление. Позавтракал, ощутил небольшую тревогу, раздражение, напряжение от спешки». И т.д.

Для удобства выполнения задания можно вбить в поисковике «список эмоций» и отталкиваться от него.

2. Критик

В этом пункте нужно записать всю критику, которая за день звучала в голове, чтобы начать замечать её влияние.

Например:

«Сегодня критик ругал меня за то, что я мало работаю. Пугал тем, что у меня ничего не получится, что в моей жизни мало достижений, я бедный, плохо выгляжу, умру в одиночестве». И т.д.

Фото: Vuk Saric / istockphoto.com

3. Благодарности и одобрения

Здесь пишем, за что вы благодарны себе и миру и окружающим.

За этот день, за своё поведение (полезное или не очень), достижения. Важно, что вы всё принимаете и одобряете. Как любящий, заботливый и снисходительный родитель.

Например:

«Я благодарен за хорошую погоду, за интересный сериал. Одобряю себя за то, что сходил на тренировку, кормил себя, не уходил в «жертву». Я принимаю себя в унынии, залипании в интернете, беспомощности. Принимаю своё тело, себя в актуальном весе». И т.д.

4. Любящий родитель

Здесь мы пишем обращение к себе со стороны любящего родителя с поддержкой, теплотой и пониманием.

Например:

«Дорогой «ваше имя» (здесь можно использовать комфортную форму своего имени, возможно, уменьшительно-ласкательную), я тебя очень люблю, с тобой всё в порядке. Я горжусь тем, как ты ответственно подходишь к заботе о своём ментальном здоровье. Спасибо тебе за это! Ты для меня очень важен. Я всегда буду рядом с тобой, никогда тебя не оставлю. Мы со всем справимся. Спасибо, что каждый день вкладываешься в своё будущее. Ты стал прекрасным специалистом! Ты станешь счастливым и востребованным. У тебя всё для этого есть». И т.д.

Оказывается, оно бывает разным…
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Люди с тревожным типом привязанности часто приходят в терапию с запросами: «Постоянно беспокоюсь по поводу отношений», «Чувствую неуверенность в любви своего партнёра», «Хочу большей инициативы от партнёра, более интенсивного общения и сближения, а он — нет», «Хочу удержать, влюбить партнёра».

Прийти к надёжному типу взаимодействия возможно, даже если оба партнёра, как часто бывает, имеют проявления ненадёжных типов привязанности.

Например, тревожная женщина и избегающий мужчина могут научиться:

  • говорить о своих чувствах и потребностях прямо и бережно, без умалчивания и пассивной или защитной агрессии;
  • успешно балансировать между слеплённостью, так необходимой тревожным партнёрам, и дистанцией и уединением, жизненно важным для избегающих;
  • объединяться в ссорах вдвоём против проблемы, а не уничтожать друг друга;
  • брать ответственность и за себя, и за отношения, не преувеличивая и не преуменьшая их значимость, то есть перейти от созависимого тревожного и контрзависимого избегающего поведения к независимому и оптимальному для длительных счастливых взаимоотношений — взаимозависимому.

Фото: South_agency / istockphoto.com

Это возможно как в рамках индивидуальной терапии одного или каждого из партнёров, так и в рамках парной и семейной психотерапии.

Также в зависимости от уникальной личностной структуры и истории жизни клиента может понадобиться работа с последствиями травматичного опыта, комплексного посттравматического стрессового расстройства и других сопутствующих трудностей.

Важной частью работы также является обретение собственных жизненных ориентиров и ценностей, понимания, что вы за человек, куда и зачем двигаетесь по жизни вне зависимости от наличия или отсутствия в ней романтических партнёров.

Наличие вокруг вас знакомых, друзей, родственников, коллег и партнёра с преобладающе надёжным типом привязанности и просто хорошая система поддержки могут ускорить течение терапии.

Почему знать о своём типе привязанности важно и стоит работать над ним, если обнаружится «ненадёжность»?

Человек — биосоциальное существо. Вся наша жизнь состоит из взаимодействия с другими людьми, и оно является одной из базовых потребностей психики. Поэтому знания о типах привязанности и их особенностях могут помочь решить и предвосхитить множество проблем в детско-родительских, романтических отношениях и индивидуальном становлении личности.

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