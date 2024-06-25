Рассказываем, кто более чувствителен к природным изменениям и что с этим делать.

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Как магнитные бури влияют на организм человека? Невролог назвала 5 опасных последствий

Елена Мирошник невролог медицинских центров «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» «Магнитные бури оказывают различное воздействие на организм человека, хотя точные механизмы этого влияния до конца неизвестны и требуют дальнейших исследований. Расскажу о возможных последствиях».

О чём расскажем:

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури – это временные возмущения магнитного поля Земли, вызванные взаимодействием солнечного ветра с магнитосферой нашей планеты. Это явление длится от нескольких часов до нескольких дней и часто сопровождается изменениями в магнитосфере и ионосфере Земли.

Магнитные бури могут воздействовать на работу спутников, навигационных систем и коммуникационных сетей, а также оказывать негативное влияние на здоровье человека.

Причины магнитных бурь

Основной причиной магнитных бурь является солнечный ветер – поток заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем. Особенно сильные изменения происходят в результате так называемых солнечных бурь.

Фото: istockphoto.com/fizkes

Влияние на здоровье людей

Сон и настроение: магнитные бури влияют на уровень мелатонина, гормона, регулирующего сон, и серотонина, отвечающего за настроение. Это может привести к бессоннице, депрессии или раздражительности у некоторых людей. Головные боли и мигрени: изменения электромагнитного поля Земли способны вызывать усиление головных болей и мигреней, воздействуя на сосуды головного мозга. Артериальное давление: магнитные бури повышают или понижают артериальное давление у некоторых людей. Электрохимические процессы в организме: природное явление может негативно повлиять на передачу нервных импульсов и работу сердца. Общее самочувствие: некоторые люди отмечают общее ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, включая усталость, бессонницу, боли в суставах и мышцах.

Фото: istockphoto.com/ljubaphoto

Однако стоит отметить, что влияние магнитных бурь на организм человека варьируется, и не все подвергаются негативным последствиям.

Кто более уязвим?

Некоторые группы людей более подвержены влиянию магнитных бурь. К ним относятся:

Люди с неврологическими расстройствами. Те, кто страдает эпилепсией или мигренью, более чувствительны к изменениям электромагнитного поля. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Артериальная гипертензия (повышенное артериальное давление) или аритмия (нарушение ритма сердца) могут усиливаться под влиянием магнитных бурь из-за их воздействия на артериальное давление и сердечный ритм. Люди с психическими расстройствами. Депрессия или биполярное расстройство могут обостряться во время магнитных бурь из-за их влияния на уровень гормонов и нейрохимические процессы в мозге. Метеозависимые люди. Некоторые люди более чувствительны к изменениям окружающей среды. Организм в этом случае реагирует на магнитные бури головными болями, раздражительностью или бессонницей.

Влияние природного явления на организм человека усиливается в определённых климатических условиях:

повышенное атмосферное давление. Это усиливает воздействие магнитных бурь на организм человека;

Это усиливает воздействие магнитных бурь на организм человека; жара. Вызывает стресс, особенно если человек не адаптирован к высоким температурам. В сочетании с воздействием магнитных бурь это провоцирует общее негативное воздействие на организм;

Вызывает стресс, особенно если человек не адаптирован к высоким температурам. В сочетании с воздействием магнитных бурь это провоцирует общее негативное воздействие на организм; высокая влажность. В жаркие дни уровень влажности повышается, что ухудшает симптомы метеочувствительности (нарушение адаптации организма к перемене погодных условий).

Фото: istockphoto.com/fizkes

Как пережить магнитные бури?

Для метеозависимых людей существуют стратегии, которые помогают справиться с негативными воздействиями магнитных бурь и других метеорологических изменений:

Поддержание здорового образа жизни. Регулярная физическая активность, здоровое питание, достаточный сон и управление стрессом укрепляют организм и делают его более устойчивым к внешним воздействиям. Методы релаксации и медитации. Практика релаксации и медитации способствует улучшению психологической устойчивости к негативным факторам окружающей среды. Регулярный отдых и забота о себе. Важно уделять внимание своим потребностям и давать организму время для восстановления. Регулярный отдых помогает справиться с физическим и эмоциональным напряжением. Избегание тяжёлых физических нагрузок. Тем, кто склонен к головным болям или другим неприятным ощущениям во время магнитных бурь, стоит избегать тяжёлых физических нагрузок в этот период. Консультация с врачом. В случае серьёзных или продолжительных симптомов метеочувствительности важно обратиться к врачу.

Современные системы предупреждения позволяют заранее информировать о предстоящих магнитных бурях, что помогает минимизировать их негативные последствия для технологий и здоровья людей. Следите за новостями о магнитных бурях и за своими ощущениями.