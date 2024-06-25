В рамках Евро-2024 продолжаем рассказывать о традициях стран-участниц. На очереди — Дания.

Счастье по-датски: 5 принципов философии хюгге, которая меняет жизнь на всех уровнях

Постоянная спешка, множество задач, крупные мегаполисы заставляют многих находиться в бешеном ритме. Иногда такой образ жизни может серьёзно нагружать, истощать и даже вызывать болезни. Стоит нам поучиться у датчан. Они знают, как найти радость, наслаждаться мелочами и быть одними из самых счастливых людей в мире. Их секрет – философия хюгге. Перед матчем третьего тура Евро между Данией и Сербией разбираемся, что это такое.

Философия Хюгге помогает замедлиться и отдохнуть от суеты повседневной жизни. Когда человек создаёт вокруг себя уютную атмосферу, это помогает снять напряжение. Вместе с экспертом разбираемся, как вовремя наполняться энергией и сохранять баланс.

Екатерина Кириллова врач общей практики группы компаний BestDoctor «Здоровье — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Хюгге означает создание уютной атмосферы и наслаждение моментом. Обустроить дом в том стиле, который близок именно вам, собраться в кругу друзей, приготовить вместе ужин — эти маленькие, но в то же время важные вещи и делают человека счастливым».

О чём расскажем

История возникновения философии

Слово «хюгге» возникло в скандинавских странах. Впервые оно появилось в датской письменности примерно в конце XVIII века. Хюгге обозначало чувство безопасности и комфорта. С тех пор оно стало неотъемлемой частью культуры.

В XXI веке датская концепция счастья достигла пика популярности. В 2016 году вышла книга Майка Викинга «Маленькая книга Hygge». Она быстро стала бестселлером и распространила концепцию по всему миру. Люди во многих странах начали использовать датские секреты счастья.

Сегодня хюгге – это целая философия, которая учит радоваться простым вещам, ценить настоящий момент и создавать вокруг себя атмосферу домашнего уюта. Она помогает замедлиться и наслаждаться жизнью. Это, в свою очередь, положительно влияет на наше эмоциональное и психическое здоровье.

Фото: AleksandarNakic / istockphoto.com

Основные принципы хюгге

У философии хюгге есть свои определённые принципы, которые помогают расслабиться и наслаждаться жизнью. На самом деле они максимально просты и понятны. Их соблюдение способно принести много радости и гармонии. Предлагаю рассмотреть подробнее каждый из них.

1. Создавать вокруг себя комфорт

Первый принцип заключается в том, чтобы всегда окружать себя уютной атмосферой и приятными вещами. Это может быть что угодно: мягкие пледы и подушки, красивое освещение, любимая музыка или аромат свечей.

Важно сделать своё пространство приятным для отдыха и расслабления. Создайте уютный уголок для чтения, комфортное и тёплое места для отдыха, наслаждайтесь моментами уюта с чашкой горячего напитка.

Ваш дом — крепость. Если вас радуют окружающая обстановка и предметы, это создаёт ощущение безопасности. Приходя домой, необходимо отдыхать от работы, восстанавливать силы. Для сохранения физического здоровья, предупреждения развития хронических заболеваний важно правильно кушать, заниматься спортом, а также находиться в атмосфере, которая действительно будет приносить удовольствие.

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2. Выбирать минималистичный дизайн интерьера

Минимализм помогает создать пространство, в котором легко дышится. Согласно хюгге, интерьер не должен быть ярким. Важно отсутствие лишних деталей и загромождения.

Простота и минимализм могут помочь быть спокойнее. Первое, что способно создать благоприятную атмосферу в домашней обстановке — это цвета. Они оказывают существенное влияние на психоэмоциональное состояние человека.

Например, считается, что излишек красного делает человека более нервным, может привести к появлению агрессии и депрессии. Зелёный же, наоборот, успокаивает и усиливает работоспособность.

Правильно подобранная цветовая гамма в интерьере, отсутствие большого количества предметов, нагромождений могут помочь быть счастливее. Используйте натуральные материалы, нейтральные цвета и функциональную мебель.

Фото: KatarzynaBialasiewicz / istockphoto.com

3. Ценить момент

Секрет датского счастья заключается также в том, чтобы находиться здесь и сейчас. Не нужно отвлекаться на суету и переживания о будущем. Например, попробуйте насладиться вкусом утреннего кофе, прогулкой на свежем воздухе или уютным вечером с книгой.

Можно легко погрязнуть в хаосе и забыть ценить мелочи, если вы находитесь в бесконечной гонке на работу, секции, а голова всегда занята мыслями о домашних обязанностях. Умение наслаждаться маленькими радостями оказывает позитивное влияние на самочувствие.

Фото: Rowan Jordan / istockphoto.com

Остановитесь на минуту и понаблюдайте за тем, что вас окружает. Потратив на это время, вы сможете привнести в свой день приятные ощущения.

Ценить момент — значит уделять внимание деталям и чувствовать благодарность за маленькие радости жизни. Такой подход помогает лучше понимать себя, испытывать больше счастья и удовлетворения от каждого дня.

4. Проводить уютные вечера

Вечер – это время, когда вы можете полностью расслабиться. Главное – не думать о работе или других заботах. Начните с создания подходящей обстановки. Мягкий свет ламп и свечей, уютные пледы помогут сделать ваш вечер действительно приятным. Можно включить музыку или звуки природы, чтобы создать спокойную атмосферу.

Другой вариант – принять расслабляющую ванну. Наберите тёплой воды, добавьте специальные средства, приглушите свет и наслаждайтесь тишиной.

Работая без выходных, мы рискуем столкнуться с профессиональным выгоранием. Из-за этого человек может испытывать постоянный стресс, вялость, сниженную работоспособность. Очень важно уделять время любимым занятиям, хобби, пригласить друзей и «отключить» мозг.

Фото: Liudmila Chernetska / istockphoto.com

5. Общаться с друзьями и близкими

Одна из основных ценностей дружбы — это возможность получать и оказывать поддержку. Почему это важно? Поддержка близких людей может помочь нам справиться с любыми проблемами. Даже тогда, когда кажется, что выхода нет.

Качественное, тёплое общение — это важная часть жизни. Она поддерживает психологическое благополучие. Но порой нам не хватает времени уделить время самым близким. Эту привычку стоит поменять.

Вместе с друзьями и родными можно устроить вечер у камина, выпить чай, поиграть в настольные игры. Отключить телефоны, поговорить, поделиться эмоциями о прожитом времени. Именно в такие моменты мы и ощущаем себя по-настоящему счастливыми людьми.

Практические советы создания нужной атмосферы

Вы можете выбрать один из принципов и постепенно внедрять его в свою жизнь. Создание атмосферы хюгге и следование этой философии на самом деле проще, чем кажется. Делюсь практическими советами, как начать изменения.

Хюгге в интерьере

Особенности интерьера в стиле хюгге: минимализм, природные материалы, сочетание необычных фактур. Используйте мягкое и тёплое освещение, настольные лампы, гирлянды и свечи, чтобы создать уютную и расслабляющую обстановку. Текстиль также играет важную роль. Добавьте в интерьер мягкие пледы, пушистые коврики и множество подушек.

Чаще всего сами датчане используют натуральные материалы: хлопок, лён, шерсть. Они должны быть приятными на ощупь. В цветовой гамме выбирайте светлые тона. Например, белый, бежевый, серый. Такие оттенки создают спокойную и умиротворяющую атмосферу.

В декоре придерживайтесь минималистичного подхода. Украшайте дом фотографиями и личными предметами, но старайтесь избегать загромождения.

Фото: RgStudio / istockphoto.com

Рецепты для хюгге-атмсоферы

Вкусная еда и уютные посиделки – неотъемлемая часть хюгге. Домашняя выпечка наполнит дом ароматом и теплом. Попробуйте сделать яблочный пирог или булочки с корицей. Тёплые напитки также создадут приятную атмосферу. Можно приготовить чай, кофе, какао или безалкогольный глинтвейн.

Для уютных посиделок идеально подойдёт сырная, овощная, фруктовая или ягодная тарелка. Это простое угощение очень красиво смотрится на столе, а также не требует много времени.

Встречи с близкими

Проведение времени с любимыми людьми помогает ощутить прилив энергии, радости и счастья. Регулярно встречайтесь с друзьями и семьёй. Это могут быть ужины, вечеринки или просто тихие вечера за чашечкой чая.

Попробуйте сделать с друзьями вкусное блюдо или выпечку. Совместная готовка сближает и создаёт тёплую атмосферу.

Далее организуйте уютный вечер с настольными играми или просмотром любимых фильмов. Создайте комфортное пространство с мягкими пледами, подушками и приглушённым освещением. Важно, чтобы все чувствовали себя как дома.

Фото: jacoblund / istockphoto.com

Разговаривайте по душам, делитесь историями, воспоминаниями и мечтами. Искреннее общение помогает сблизиться, разобраться с переживаниями. Уделите внимание каждому гостю, создавая атмосферу, в которой они почувствуют себя важными и любимыми.

Проводите время на свежем воздухе, гуляя по паркам или устраивая пикники. Наслаждайтесь моментами вместе, фотографируйтесь и снимайте себя на видео.

Отличная идея – создать свои маленькие традиции. Это могут быть еженедельные семейные ужины или сезонные праздники. Украшайте вместе дом, готовьте особые блюда, обменивайтесь вниманием и заботой. Эти простые, но важные действия помогают ощутить настоящее счастье и гармонию.

Фото: fotostorm / istockphoto.com

В современном мире с каждым годом растёт процент несчастных и одиноких людей. Поэтому нам так важно научиться радоваться мелочам, ценить близких и самим создавать хорошее настроение.

Сегодня философия хюгге приобретает особую значимость. Она позволяет находить уют и счастье в каждом дне, менять атмосферу вокруг и укреплять связи с дорогими людьми. Вдохновляйтесь принципами хюгге, чтобы жить осмысленно и наслаждаться приятными моментами.