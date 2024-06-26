Газлайтинг: 20 признаков, что вы стали его жертвой, и 5 приёмов для самозащиты

Анна Платонова психолог, гештальт-терапевт, эксперт «Психодемии» «Представьте: вы встали с утра, идёте в ванную чистить зубы и видите новый тюбик пасты. Вчера ещё был наполовину использован, а сегодня — нетронутый. Но вам точно известно, что его никто не покупал. Вы в недоумении отправляетесь на кухню. А там — другие шторы. И так регулярно: что-то постоянно едва уловимо меняется вокруг. Что вы станете делать? Наверное, для начала обсудите это с близкими. Если вообще решитесь: а вдруг примут за умалишённого? То же самое происходит при газлайтинге».

Примерно так чувствовала себя героиня фильма «Газовый свет» (Gaslight, 1944 год). Муж решил избавиться от своей супруги, пытаясь свести её с ума. Собственно, от названия этого фильма произошёл термин «газлайтинг».

О чём расскажем

Что такое газлайтинг?

Долгое время слово «газлайтинг» использовали в основном психиатры. Но оно считалось разговорным, непрофессиональным. Подразумевало «намеренное внушение» и попадалось в исследованиях на тему шизофрении.

Но в 2022 году «газлайтинг» неожиданно стало словом года, по мнению составителей словаря Уэбстера. Как это произошло? Пользователи обращались к онлайн-словарю по поводу слова «газлайтинг» в 1740% чаще по сравнению с предыдущим годом. А всё потому, что его стали активно использовать в популярной психологии.

При этом надо заметить, что в профессиональной литературе этой теме посвящено сравнительно немного внимания. В основном газлайтинг упоминается в череде прочих психологических манипуляций, от которых люди сходили с ума.

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Итак, что же имеется в виду под этим словом сейчас? Газлайтинг – один из видов психологического насилия, при котором абьюзер внушает пострадавшей стороне, что её представления, мироощущения, воспоминания неверны.

Он может проявляться в разных видах: отрицание эмоций («Ты себя накручиваешь», «Вечно ты всё придумываешь»), фактов («Ты всё неверно поняла», «Я не мог такого сказать»), подчёркивание неадекватности восприятия, намёки на душевную болезнь, недомогание («Похоже, тебе нужно отдохнуть», «В таком состоянии с тобой невозможно разговаривать»).

Таким образом, газлайтинг прячется под маской заботы — особенно об эмоциональном состоянии своей жертвы. Но по факту всё сводится к акценту на её несамостоятельности и ошибочности суждений. Делается это с целью внушить жертве неуверенность в своих чувствах, словах, поступках и тем самым добиться полного контроля над ней.

Газлайтинг может проявляться в любых отношениях: в паре, семье, на работе. Например, родители способны использовать такие психологические манипуляции по отношению к своему ребёнку. Довольно широко это явление распространено в профессиональном спорте — высококонкурентной среде, направленной на достижения. Увы, к газлайтингу прибегают и тренеры, и спортсмены. Обычно вкупе с эмоциональным насилием, унижениями и т. д.

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Ещё одна отличительная черта газлайтинга — это его намеренность. В том самом фильме 1944 года у мужа героини Ингрид Бергман были вполне себе конкретные намерения — избавиться от жены и завладеть её имуществом.

В жизни же вовсе не всегда случается, что человек внушает что-то другому, преследуя корыстные цели. Например, родители могут уверять своего ребёнка в том, что он растёт в заботе и любви. Прикрывая этим, например, домашнее насилие: у папы просто сложный характер, он ничего плохого не делает. Едва ли родители не знают, что в их семье что-то не так. Но для ребёнка они искажают картину всё же намеренно. Иначе они согласились бы обсудить с ним этот вопрос.

Конечно, бывает и так, что родители сами боятся признать, что в семье не всё ладно. Тогда они могут говорить: все так ведут себя, не думай, что у других как-то иначе. Таким образом, внушая ребёнку идею о том, что всё в порядке, они пытаются убедить в этом себя самих в первую очередь.

Газлайтинг по отношению к детям не всегда совершается с целью навредить. Скорее, наоборот. Но становится ли он от этого менее вредоносным? К сожалению, нет. У жертвы могут развиться серьёзные эмоциональные и психологические проблемы. Например, депрессия и склонность к суициду.

Как проявляется газлайтинг?

Предлагаю разобраться с тем, как действует газлайтинг. Приведу конкретный пример. Это кейс американских коллег Эдварда Вайншела и Виктора Калефа, опубликованный в статье 1981 года. К психоаналитику обратилось целое семейство. У детей были явные нарушения психики, тревожность. При этом, скорее всего, наследственные — их мать была эмоционально крайне неуравновешенной женщиной. А отец казался уверенным в себе столпом семейства.

В ходе длительной психотерапии выяснилось, что это именно он накручивал своих родных. Например, запугивал их тем, как опасно водить автомобиль. Затем отец начинал возмущаться неадекватным поведением родных, если они обращали внимание на его рисковую езду и просили снизить скорость. Жена же и дети были совершенно уверены в том, что это с ними что-то не так. Они искренне хотели исправиться.

Фото: fizkes / istockphoto.com

Канадские психологи исследовали 65 жертв газлайтинга, чтобы разобраться в том, что же происходит внутри этих абьюзивных отношений, какие действия партнёра заставляют жертву «застревать» в них?

1. Пресловутый лавбомбинг: когда человек сразу после знакомства начинает активно проявлять себя, делать комплименты, осыпать подарками. Увы, такое поведение чаще всего — предвестник беды. В итоге жертва чувствует себя должной или подсаживается на крючок этого обожания. Ей хочется получать его постоянно. А что, если её этого лишить?

2. Изоляция: газлайтер подсвечивает жертве, что её окружение — люди недостойные, заставляя её избегать общения с ними. Так они остаются наедине, без внешних наблюдателей и тех, кто бы мог обратить её внимание на ненормальность происходящего между ними.

3. «Контрастный душ» или эмоциональные качели: поведение газлайтера меняется непредсказуемо и резко. То он невероятно внимателен и заботлив, то неожиданно отстраняется и злится, грубит.

4. Оскорбления и обвинения: жертва, по словам газлайтера, оказывается виновата во всех грехах. Даже в том, за что она не несёт ответственности. Однажды я услышала такую фразу в свой адрес: «Если ты хорошенько подумаешь, то поймёшь, что ты во всём виновата». Когда эти слова повторяются достаточно часто, в них поверит практически любой.

Почему возникает газлайтинг?

Вайншел и Калеф в своём кейсе описывают детство героини-жертвы газлайтинга. Её отец долгое время изменял матери с секретаршей. При этом категорически отрицал факт предательства и утверждал, что жена слишком подозрительна и накручивает себя. Таким образом, для героини ситуация газлайтинга стала уже привычной, усвоенной с детства.

Чаще всего в жизни так и случается. Газлайтинг оказывается знакомым из предыдущего опыта. Причём для обеих сторон.

Согласно исследованиям, газлайтинг более распространён в тех парах, где одному или обоим партнёрам свойственны дезадаптивные черты личности. Среди авторов насилия — это отстранённость, расторможенность (импульсивность) и психотизм. У пострадавшей стороны — антагонизм, то есть враждебность к другим. Встречаются ещё те же расторможенность и психотизм. Причём эти качества в паре оказываются комплементарны друг другу.

Фото: fizkes / istockphoto.com

Часто к газлайтингу прибегают, чтобы скрыть измену. Такая ситуация оказывается очень неудобной и стыдной. С этим чувством человек старается не сталкиваться. Тогда он предпочитает внушать партнёру, что «ничего не происходит».

Но и для другого это также чудовищная ситуация. Близкий человек отрицает какую-либо связь на стороне – так хочется ему верить! Он смотрит проникновенно в глаза, говорит, что всё в порядке, успокаивает. Но как только партнёр уходит, подозрения вспыхивают с новой силой. Становится проще сомневаться в собственных ощущениях, чем в том, кто рядом. Ведь у нас есть потребность в доверии.

Американский психоаналитик Робин Стерн, автор целой книги о скрытых манипуляциях, выделяет три вида газлайтеров: гламурный, хороший парень и мучитель.

Основное оружие первого — лесть. Он, казалось бы, даёт жертве всё, чего она хочет: превозносит её и восхищается. Гламурный газлайтер элегантен и внимателен.

«Хороший парень» удовлетворяет свои собственные нарциссические потребности, и его забота о партнёре на первой стадии отношений — всего лишь способ установления контроля.

Мучитель же особо не скрывается. Он проявляет себя через явную агрессию, резкие замечания, критику с целью вызвать чувство отчаяния и беспомощности.

Как распознать газлайтинг?

С точки зрения жертвы можно выделить три стадии газлайтинга: неверие, защита и депрессия. Как это протекает? Сначала жертва не верит в то, что говорит или делает партнёр. Чувство реальности у неё еще сохраняется. На втором этапе она изо всех сил пытается отстоять свою точку зрения. Третья стадия характеризуется депрессивными мыслями. Жертва уже перестаёт сопротивляться.

На ранней стадии отношений газлайтинг может быть гораздо более коварен, поскольку отсутствуют ощутимые признаки эмоционального насилия. Например, оскорбления, резкие замечания, унижения или контролирующее поведение.

Фото: skynesher / istockphoto.com

Жертва пока ещё не потеряла связи с реальностью и понимает, что происходит нечто странное. У неё есть силы на отстаивание своей точки зрения. В то же время она ощущает отчаянную нехватку одобрения газлайтера, которое ей так нужно. Но партнёр ведёт себя так странно, его замечания столь неожиданные и необоснованные. Это вызывает чувство тревоги и растерянности.

На второй стадии жертва отчаянно ищет одобрения газлайтера. Ей очень хочется, чтобы её наконец увидели и ей поверили. Она не получает желаемого. Это ввергает её в ещё большую фрустрацию.

Наконец, третья стадия, самая тяжёлая — депрессия, то есть непосредственное нарушение психического здоровья. Жертва пытается жить по правилам, навязанным абьюзером, старается убедить себя, что он прав, и получить наконец столь желанное одобрение. Но внутреннее сопротивление выматывает, у неё больше нет сил спорить и отстаивать себя.

Фото: urbazon / istockphoto.com

Газлайтинг — это в первую очередь про чувства. Поэтому для того, чтобы его распознать, необходимо прислушаться к себе и к своим ощущениям. Проверьте себя по чек-листу ниже.

Признаки газлайтинга

Вы сомневаетесь в себе, не верите в собственные чувства. Постоянно спрашиваете себя: «Не слишком ли я раним(а)?» Работа вызывает у вас растерянность и чрезмерное напряжение. Вы часто извиняетесь (скорее всего, перед газлайтером). У вас есть мысли о том, достаточно ли вы хороши в роли дочери/жены/сотрудницы (сына/мужа/сотрудника). Вы чувствуете себя несчастным(-ой), несмотря на видимость благополучия. При выборе одежды, предметов интерьера и т. д. вы в первую очередь опираетесь на вкус партнёра, а не на свой собственный. Оправдываете поведение партнёра не только перед собой, но и в беседах с друзьями и членами семьи. Предпочитаете скрывать информацию о ваших отношениях от близких, чтобы не вызывать лишних вопросов. Чувствуете что-то неладное, но не понимаете, что именно. Предпочитаете лгать партнёру, чтобы подстроиться под него, избежать оскорблений и обвинений. Даже самые простые решения даются вам с трудом. Вы осторожничаете в разговоре даже на самые безобидные темы, подбираете слова. Готовитесь к встрече с партнёром, проводите ревизию своих действий и возможных ошибок. У вас появилось ощущение, что раньше вы были другим человеком: более уверенным(-ой) в себе, жизнерадостным(-ой), расслабленным(-ой). Предпочитаете оставлять партнёру сообщения через секретаря, чтобы как можно меньше его раздражать. Вам кажется, что вы постоянно всё делаете не так. Собственные дети пытаются защитить вас от вашего партнёра. Злитесь на людей, с которыми всегда ладили. Ваша жизнь стала безнадёжной и безрадостной.

Вовсе не обязательно, чтобы в каждой конкретной ситуации встречались все вышеперечисленные пункты. Но если хотя бы часть из них совпадает, стоит насторожиться. Важно отметить, что здесь проявляется основной признак абьюза. Жертва в первую очередь стремится удовлетворить потребности партнёра (ориентируется на его мнение, учитывает вкусы и т. д.), а уже потом — свои собственные. Это самое главное, что отличает токсичные отношения от здоровых.

Может быть так, что вы не уверены, какое именно взаимодействие происходит между вами с партнёром. При этом есть подозрение, что он манипулирует. Тогда полезно спросить у него: «А что будет, если я не соглашусь с твоей точкой зрения?» Если ответ будет ультимативным или инвалидизирующим — к сожалению, речь идёт как минимум об эмоциональном насилии.

Как бороться с газлайтингом?

Кейс из статьи Вайншела и Калефа заканчивается тем, что женщина и её дети понимают, что с ними всё в порядке. Дисфункциональная семья разваливается. Наконец, все обретают свободу.

Авторы признаются, что происходит это после долгих месяцев терапии. Потому что много сил и времени тратится на то, чтобы поменять угол зрения человека. Ведь когда-то газлайтеру тоже понадобилось достаточное количество ухищрений, чтобы охмурить жертву. Изменить привычное поведение не так-то просто. Что же делать?

Развивать опору на себя и свои чувства. Это самое сложное действие. Именно опору и подрывает газлайтинг. Попробуйте техники заземления, майндфулнесс. Вы — самый близкий для себя человек. Ваша реальность имеет право на существование. Важно её осознать. Общаться с близкими вам людьми, с теми, кому доверяете. Возможно, они также замечают странности в ваших отношениях с партнёром — узнайте их мнение на этот счёт. Создать личное пространство, заботиться о себе. Каждому из нас необходимо своё собственное место, где мы чувствуем себя в безопасности. Оно должно давать возможность уединиться. Это критически важно в ситуации, когда партнёр оказывает слишком много влияния. Обратиться к психологу. Возможно, даже вместе пойти к семейному терапевту, если партнёр согласится. Не всегда даже сам газлайтер осознаёт свой вклад в то, что происходит в отношениях. Но пойти в личную терапию человеку, который страдает — необходимый минимум. Вести дневник. Это поможет фиксировать факты и моменты вашей жизни. Но не стоит чрезмерно увлекаться перепроверкой событий в своей памяти. Такое поведение также может начать увеличивать тревогу и сомнения в реальности.

Фото: g-stockstudio / istockphoto.com

В завершение хочется сказать, что у невероятной популярности термина «газлайтинг» есть и обратная сторона. Сейчас его употребляют по делу и без. Очень легко бросить модное словечко, тем самым объяснив себе и окружающим происходящее.

Стоит отличать обычные человеческие разногласия и споры от газлайтинга, даже если внешне они могут быть очень похожи: для двух людей ситуация выглядит по-разному. Все мы с таким сталкивались.

Но газлайтинг отличается от такого рода разногласий тем, что один партнёр вынужден постоянно соглашаться с другим. Также ему нужно регулярно учитывать его точку зрения.

Отсутствие равноправия — основная отличительная черта газлайтинга. В этом залог его «эффективности»: он срабатывает только там, где есть диспропорция власти. Так что стоит быть начеку, но не переходить за рамки разумного, сразу обвиняя другого человека в эмоциональном насилии.