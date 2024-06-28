Как средневековая Франция стала лидером по числу бань и почему там нельзя было мыться?

Франция на чемпионате Европы удивляет. Вместо спокойного прохода группового этапа и первого места – победа плюс две ничьих. Как итог: второе место в группе и сложная часть сетки, где ещё есть, например, Германия, Испания и Португалия. А стартовать в плей-офф придётся с другой удивившей топ-сборной — Бельгией. Пожалуй, Франция – Бельгия – это главный матч по вывеске в 1/8 финала турнира. Перед игрой, которая состоится в понедельник, 1 июля, мы решили поближе познакомиться с Францией – не как со сборной, а как со страной со своими традициями.

Вопрос личной гигиены в Средние века, мягко говоря, стоял очень остро. Люди даже превозносили свою нечистоплотность и выдавали её за благое достижение. Здоровые и чистые зубы были не в моде: они свидетельствовали о низком статусе человека. Ослепительная улыбка означала, что человек плохо питался и не мог позволить себе сладкое.

Любопытно, что именно Франции в истории Средневековья принадлежит первенство в Европе по наличию многих странных традиций, за которые, современному поколению страны было бы очень стыдно. Это государство с богатейшей культурой считалось, к сожалению, на континенте самым грязным и неухоженным. И в то же время французы обогнали всех по количеству открытых русских бань.

Гигиена в Средние века

Многие знатные особы, имевшие огромные состояния, откровенно признавались, что вообще не тратили время на уход и заботу о своём теле. Женщины предпочитали наводить красоту другими способами. Оказывается, даже сама королева Испании Изабелла Кастильская не утруждала себя водными процедурами. По словам современников, она купалась всего два раза в жизни: при рождении и накануне своей свадьбы. Поголовная неряшливость и грязь породили кучу опасных болезней. По этой причине в разгар эпидемий смерть выкашивала целые города.

Примечательно, но ванны в Средние века были довольно популярны. Правда, они редко использовались по назначению. Считалось, что вода открывает поры на теле человека, отчего в него может запросто попасть любая инфекция. И даже высокая смертность ввиду чрезмерной загрязнённости не могла оспорить миф, навеянный церковью.

Чаще всего суеверные и доверчивые жители умывали только рот и руки. Кстати, само лицо не трогали. Церковь упорно твердила всем прихожанам, что от воды человек может ослепнуть. Впрочем, изредка ванну всё-таки принимали. Но это случалось строго по медицинским показаниям.

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Как появились русские бани?

К слову, древние русские бани по своему основному принципу работы мало чем отличались от современных. Наши предки обожали горячий пар и не жалели воды, смывая после тяжёлого дня с себя пот и грязь. Поэтому можно смело говорить, что средневековая Русь была одной из самых чистоплотных стран по сравнению со всей Европой.

По некоторым сведениям историков, баня на Руси появилась впервые у славянских племён. Выглядела она следующим образом: это деревянная изба с маленьким окошком под потолком. Внутри находились чан с водой и небольшая груда камней в углу. Чтобы пар не выходил из бани, дверь в неё крепко закрывалась. Получалась настоящая парилка. И, согласитесь, по строению и назначению они мало отличаются от современных бань, которые сейчас строятся на земельных участках.

Фото: istockphoto.com

Как начали строить бани в средневековой Франции и почему в них не купались?

К началу 1300 года Франция стала настоящим рекордсменом по количеству бань – их было 29. Это сейчас количество может показаться смехотворным, а тогда это был своего рода рекорд. Бани были открыты все дни, кроме воскресенья. Уже с рассветом банщики громким криком давали знать об открытии бань. Кстати, там же посетителям предлагался весь спектр услуг, в том числе парикмахерских.

Несмотря на то что их можно было посещать бесплатно и почти в любое время, народ бани особо не ценил и редко там появлялся. А всё дело в том, что снова вмешалась церковь. Духовенство запрещало мыться, считая, что главное в человеке – это чистота души и помыслов, а никак не тéла.

Увы, русские бани так и простаивали, появлялись там лишь редкие посетители. Чтобы хоть как-то избавиться от постоянного запаха немытых тел, знатные особы клали клочки материи, щедро намочив их в парфюмерии, в карманы. Но это слабо помогало от тяжёлого амбре. Тогда на смену пришли специальные мешочки с благоухающими травами, которые прятали в складки платьев или в карманы рубашек.

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Историкам известен случай, когда посол Испании, прибывший на аудиенцию к французскому королю, едва не упал в обморок. В покоях европейского правителя стоял отвратительный до жути запах, которым, казалось, пропитался насквозь и сам хозяин дворца. Сославшись на то, что у него закружилась голова, побледневший испанец попросил короля провести встречу в саду.

Стирка постельного белья тоже была не в почёте. Менять простыни, наволочки было чуждым и вредным занятием. Этой необходимой и полезной процедуры избегали как богачи-дворяне, так и бедняки. По навязанному церковниками мнению, считалось, что вода – сатанинское зло, которое нужно избегать любыми путями. Служители культа пугали невежественных людей как могли. Например, уверяли свою паству в том, что купание смывает святость крещения.

Новый взгляд на гигиену

К счастью, со временем французы победили свой страх перед суевериями. Они стали модифицировать бани и внесли восточную нотку. В ванные добавляли ароматические масла, которые не только боролись с неприятными запахами, но и оказывали успокаивающий эффект.

Кстати, и сейчас в стране больше популярны термы с восточным колоритом. Самые известные исторические бани расположены в Тиволи и работают и по сей день. По древней традиции посетителям сначала предлагается горячая травяная ванна, затем разогрев тела на горячих камнях, а потом уже парилка. И в завершение знаменитая ванна с ароматическими маслами — их можно выбирать на свой вкус.