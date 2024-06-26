От Европы до Азии: 10 самых дешёвых городов для проживания в мире

Посчитали, во сколько обойдутся жильё и питание в каждой локации за месяц.

Как оказалось, во многих местах и райских уголках Земли можно наслаждаться жизнью вполне экономно и бюджетно. Необязательно тратить баснословные суммы на дорогие курорты. Издание Business Insider провело исследование, опросив людей, которые решили сменить место жительства, переехав в другую страну. И согласно их финансовым затратам выделило несколько городов мира, где жизнь не сильно ударит по карману.

Аккра — Гана

Столица республики Гана (государство в Западной Африке) с населением около шести миллионов человек. Если вы ни разу не были в Африке, то своё путешествие лучше начинать именно с Аккры. Ведь это самый развитый и современный город с богатой культурой и продвинутым туристическим сервисом. Здесь удивительным образом сочетаются дикая природа и комфортные пляжи, есть масса музеев, исторических памятников и других достопримечательностей.

И, конечно, радует всегда тёплая погода. Сезон дождей приходится на два периода – май-июнь и сентябрь-октябрь. В остальном всегда жарко, поэтому солнцезащитные кремы и головные уборы должны стать вашими постоянными спутниками. Однако есть два весомых недостатка Аккры — это хаотичное интенсивное движение (оно, кстати, правостороннее) и плохие дороги.

Средняя арендная плата за однокомнатную квартиру: $ 580 (50 732 рубля).

Средняя сумма расходов на одного человека (питание, проезд): $ 507 (44 347 рублей).

Фото: istockphoto.com / Caesar Kofi Sakyi

Асунсьон — Парагвай

Столицу Парагвая называют самым зелёным городом Латинской Америки. Он буквально утопает в парках и растительности. Да, это делает город с населением в почти 1,5 миллиона человек немного неухоженным, но это никак не лишает его природного очарования. Свежий воздух, мягкий климат – и почти отсутствие туристического потока идеально подходит для спокойной (и экономичной!) жизни.

Кстати, одна из самых востребованных профессий в Асунсьоне — это выгульщик собак. Местные жители обожают домашних питомцев, но выгуливать их очень ленятся. Неприятной проблемой столицы является мусор. И всему виной снова лень местного населения – они выбрасывают мусор прямо из окон машин.

Средняя арендная плата за однокомнатную квартиру: $ 437 (38 224 рубля).

Средняя сумма расходов на одного человека (питание, проезд): $ 483 (48 250 рублей).

Фото: istockphoto.com / Donyanedomam

Себу — Филиппины

Себу с населением около 2,5 миллиона человек называют Королевой Юга Филиппин. Здесь также проводится самый крупный фестиваль страны Синулог. Начинается он в третью неделю января и длится целый месяц. Местные жители в национальных нарядах устраивают праздничное шествие с песнями и плясками, не уступающее по масштабу карнавалу в Рио-де-Жанейро.

Себу славится уникальными природными достопримечательностями. Это водопады Кавасан, дорога к которым проложена через красивое ущелье и утопает в тропическом лесу. Знаменитый заповедник бабочек Джубалон и остров Бохол, где живут милейшие обезьянки-долгопяты – самые маленькие приматы с огромными глазами. «Шоколадные холмы», которые получили своё название за необычную окраску. А ещё жёлтый манго с Себу считается самым сладким и вкусным. Единственный минус – это большое количество туристов и напряжённый поток движения.

Средняя арендная плата за однокомнатную квартиру: $ 500 (около 44 000 рублей).

Средняя сумма расходов на одного человека (питание, проезд): $ 622 (54 400 рублей).

Фото: istockphoto.com / mariusz_prusaczyk

Чэнду — Китай

Будьте готовы к тому, что здесь проживает огромное количество людей – более 15 миллионов. Но для китайских городов это норма. Зато в Чэнду расположен знаменитый Центр изучения и разведения гигантской панды, а также питомник, где эти животные обитают в естественных условиях.

В провинции много храмов, монастырей, бамбуковых парков, древних реликтов, памятников с вековой историей, Академия парчи Шу и всем известная очень острая кухня. Но туристы и жители отмечают два фактора, которые могут испортить впечатление. Это крайне дождливая погода и плохое качество воздуха.

Средняя арендная плата за однокомнатную квартиру: $ 257 (около 22 500 рублей).

Средняя сумма расходов на одного человека (питание, проезд): $ 540 (47 200 рублей).

Фото: istockphoto.com / SeanPavonePhoto

Ираклион — Греция

В столице острова Крит всегда весна. Невероятно мягкий климат так и манит туристов. А ещё большое количество исторических памятников – Кносский дворец, Крепость Кулес, старинные винодельни, оливковые плантации и т. д. И население в Ираклионе относительно небольшое, чуть более 170 тыс. человек. Правда, первое время может напрягать медлительность местных жителей. Греки просто привыкли никуда не торопиться и наслаждаться жизнью.

Средняя арендная плата за однокомнатную квартиру: $ 463 (40 500 рублей).

Средняя сумма расходов на одного человека (питание, проезд): $ 880 (около 77 000 рублей).

Фото: istockphoto.com / majaiva

Ханой — Вьетнам

Древнее название города Тханлонг, что переводится как «Летящий дракон». Если вы впервые окажетесь в Ханое, будьте готовы не потеряться в его бешеном ритме. Город настолько суматошный и всегда оживлённый, что окна большинства гостиниц не выходят на улицу.

Интенсивное движение, колоссальное количество мотобайков, вечное гудение – к этому местные привыкли, а новичка может и обескуражить. Зато здесь очень любят туристов. Каждый хозяин даже самой захудалой харчевни стремится готовить вкусно, боясь растерять гостей. Кстати, на центральной площади Ханоя стоит памятник Ленину. Его установили в 1982 году как символ дружбы СССР и Вьетнама.

Средняя арендная плата за однокомнатную квартиру: $ 356 (чуть более 31 000 рублей).

Средняя сумма расходов на одного человека (питание, проезд): $ 496 (около 43 400 рублей).

Фото: istockphoto.com / LordRunar

Марракеш — Марокко

Его называют «городом-садом» из-за цветущих благоухающих садов и «городом-лабиринтом» – из-за многочисленных улочек и развилок. Древнейший город с восточным колоритом и удивительными традициями. Здесь есть Марракешская обсерватория, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – Медина Марракеша, старинные ремесленные, старейшие травяные аптеки, восточные базары с гобеленами. В Марракеше проживают около миллиона человек, которые славятся своим излишним дружелюбием, что порой пугает новичков-туристов.

Средняя арендная плата за однокомнатную квартиру: $ 350 (30 600 рублей).

Средняя сумма расходов на одного человека (питание, проезд): $ 503 (около 50 000 рублей).

Фото: istockphoto.com / Edwin Tan

Пхукет — Таиланд

Известный остров, который является одним из самых популярных туристических направлений, на самом деле не так густонаселён. Всего 526 000 человек местных жителей и…сотни тысяч туристов! Райская страна Баунти, Жемчужина Таиланда – как только не называют Пхукет. Впрочем, каждое своё прозвище остров оправдывает. Пляжный отдых круглый год, сезонов дождей практически не бывает – тропические ливни могут застать вас всего лишь на один день.

Пхукет делится на два района: Лагуна – очень дорогой и респектабельный – и более бюджетный Чалонг. Из минусов разве что минимальное количество автобусов, но на выручку приходят скутеры как самое оптимальное и популярное средство передвижения по острову.

Средняя арендная плата за однокомнатную квартиру: $ 540 (47 300 рублей).

Средняя сумма расходов на одного человека (питание, проезд): $ 632 (55 000 рублей).

Фото: istockphoto.com / adisa

Пловдив — Болгария

Старейший болгарский городок с населением около 400 тыс. человек. За свою историю ему пришлось пережить немало завоеваний. В римский период он был важным соединяющим звеном на Балканском полуострове. Затем Пловдив разорили готы, он стал частью Византии и после оказался едва не стёртым с земли гуннами.

В современном Пловдиве сохранилась масса памятников римского периода – это Римский театр, где проводились гладиаторские бои, руины Стадиона, бывшего в древние времена местом проведения спортивных соревнований. Жизнь здесь тиха и размеренна – наверное, это минус для тех, кто привык к более активному образу.

Средняя арендная плата за однокомнатную квартиру: $ 354 (31 000 рублей).

Средняя сумма расходов на одного человека (питание, проезд): $ 610 (53 400 рублей).

Фото: istockphoto.com / Pavel Dimchev

Сплит — Хорватия

Город, где нет плохой погоды. Местные жители (а их чуть более 160 тыс.) никогда не видели снега, зимой здесь температура понижается до максимальных +15! Сплит окружён горами и морем, что делает воздух чистым и свежим. А ещё вы никогда не наберёте лишних килограммов, ведь здесь в почёте средиземноморская кухня – максимум морепродуктов и овощей. Из минусов – дефицит арендного жилья. Подходящую квартиру придётся ещё поискать, особенно в туристический сезон.

Средняя арендная плата за однокомнатную квартиру: $ 490 (около 43 000 рублей).

Средняя сумма расходов на одного человека (питание, проезд): $ 678 (54 400 рублей).

*Цены указаны по текущему курсу доллара за месяц

Фото: istockphoto.com / rusm