Какие кроссовки выбрать для ходьбы: топ-10 пар от эксперта — на разный бюджет

На что нужно обратить внимание при покупке?

Дмитрий Саранцев эксперта «Спортмастер PRO» «Правильный выбор обуви для ходьбы играет ключевую роль в поддержании здоровья ног и нормализации общего самочувствия. Неподходящие кроссовки могут вызывать дискомфорт, боль и даже травмы. Хорошо подобранная пара обеспечит удобство и поддержку на протяжении долгих часов. На что обратить внимание при покупке? Ловите советы и подборку из 10 лучших пар кроссовок для ходьбы».

О чём расскажем:

Почему важно выбирать правильную обувь?

Не секрет, что ходить нужно много, особенно если человек ведёт малоподвижный образ жизни.

Необходимое количество шагов зависит от возраста, физического состояния и уровня подготовки. Кому-то достаточно пяти тысяч, а для кого-то и 10 — слишком мало. Но делать это важно регулярно. Лучше ежедневно уделять ходьбе хотя бы полчаса, чем раз в неделю ставить рекорды. Такой резкий контраст принесёт организму больше вреда, чем пользы.

Другой фактор, который влияет на эффективность подобных тренировок, — обувь. Поддержка свода стопы, амортизация, правильная посадка и дышащие материалы — всё это влияет на здоровье ног, предотвращает развитие плоскостопия, мозолей и прочих неприятностей, связанных с ходьбой в течение всего дня. Если носить неподходящую обувь, вырастет нагрузка на мышцы и суставы. Спустя время из-за этого могут возникнуть проблемы.

Фото: FreshSplash / istockphoto.com

Как выбрать хорошие кроссовки для ходьбы?

При выборе важно учитывать внешний вид модели: в погоне за функциональностью люди иногда забывают, что пара в первую очередь должна им нравиться. От этого вырастет мотивация и тренировки будет проще сделать регулярными. Кроме того, важно учесть и особенности строения пары.

1. Поддержка стопы

Одним из главных факторов при выборе кроссовок является поддержка стопы. Это особенно важно для людей с особенностями строения ноги. Например, с плоскостопием или высоким сводом. Хорошая поддержка помогает распределить нагрузку равномерно, предотвращая усталость и травмы.

При примерке кроссовок уточните предназначение модели: существуют пары, корректирующие гиперпронацию (заваливание стопы внутрь) и гипопронацию (заваливание стопы наружу). Информация об этом указана на бирке.

Кроме того, обратите внимание на стельку. Она должна поддерживать свод. В спортивных гипермаркетах даже существует услуга по изготовлению стельки на заказ с учётом индивидуальных нюансов анатомии.

2. Удобная посадка и дышащие материалы

Кроссовки должны идеально подходить по размеру и форме вашей стопы. Как в этом убедиться? Пара плотно облегает ногу, но не сдавливает. В носочной части остаётся небольшой зазор — около 5 мм. Он нужен, поскольку во время длительной носки стопа немного отекает и увеличивается в размере. Кроссовки легко надеваются и снимаются, но нога не выпадает во время носки.

Верхняя часть обуви должна быть выполнена из дышащего синтетического материала: искусственные ткани лучше отводят тепло и влагу, быстрее сохнут и не дают размножаться бактериям. Обратить внимание можно и на кроссовки с верхом из натуральной кожи, но сегодня такие модели встречаются довольно редко.

Фото: Siarhei Khaletski / istockphoto.com

3. Подошва

Ещё один важный фактор — амортизация, которая снижает ударную нагрузку на суставы и позвоночник, а за счёт отпружинивания увеличивает эффективность ходьбы. Это особенно важно, если вы много ходите по твёрдой поверхности, например асфальту или брусчатке. За амортизацию отвечает промежуточная подошва — чаще всего её делают из пены, иногда добавляют специальные подушки с воздухом.

Кроме того, говоря о подошве, важно упомянуть её нижнюю часть — подмётку. Материал, из которого она изготовлена, и рисунок протектора должны обеспечивать отсутствие скольжения даже на мокрой поверхности. Как правило, с этим хорошо справляется резина, но важно помнить, что её свойства меняются в зависимости от температуры. Например, зимой материал заметно твердеет.

Фото: lzf / istockphoto.com

4. Вес и гибкость

Лёгкие и гибкие кроссовки позволяют ногам двигаться естественно и отлично подходят для ношения в течение всего дня, не добавляя лишней нагрузки. Пара должна хорошо гнуться в передней части — у основания пальцев. Середина и задник при этом должны оставаться устойчивыми. Тот же принцип актуален, если вы выбираете кроссовки для бега.

Какие модели стоит рассмотреть? Топ-10

При выборе кроссовок для ходьбы стоит обращать внимание на обувь для бега. Она обладает всеми необходимыми характеристиками. Какие же модели я рекомендую рассмотреть? Ловите топ-10 пар.

ASICS Gel-Kayano 30

Японская марка как никакая другая зарекомендовала себя в производстве обуви для бега и ходьбы. Увеличенная промежуточная подошва для качественной амортизации, высокопрочная резиновая подмётка, дышащий верх и стельки с антибактериальным эффектом — всё это делает модель лучшим выбором для повседневной носки.

Кстати, при изготовлении этой модели использовались в том числе переработанные материалы. А ещё у ASICS Gel-Kayano 30 есть «спецэффекты». Светоотражающие детали позволяют быть заметнее в тёмное время суток. Это важно, если ваши трассы проходят вблизи автомобильных дорог.

ASICS Gel-Kayano 30, 16 990 руб. / kant Фото: ASICS

ASICS GT-1000 12

Более бюджетная версия, которая также обладает всеми необходимыми характеристиками. Сетчатый верх упрощает отведение влаги, пена в промежуточной подошве хорошо поглощает удары, а система поддержки придаёт стопе устойчивость.

В кроссовках предусмотрена мягкая стелька Ortholite с антибактериальным эффектом.

Кроссовки мужские ASICS GT-1000 12, 11 159 руб. / «Спортмастер» Фото: ASICS

PUMA Scend Pro

За счёт технологичных материалов кроссовки отличаются от аналогов сниженным весом, а формованный ворот в области пятки и мягкий язычок предотвращают возникновение мозолей. Также здесь мы видим резиновую подошву Protread и амортизирующие элементы. Пара предназначена для бега по асфальту.

Кроссовки женские Puma SCEND PRO, 8890 руб. / триал-спорт Фото: Puma

361° Mandala

Пара от молодого китайского бренда, завоевавшего популярность среди профессиональных атлетов по всему миру. В подмётку сделаны вставки из особой мягкой резины — это материал, который обеспечивает надёжное сцепление даже в дождь. Кроме того, пользователи отмечают выдающуюся амортизацию.

Кроссовки мужские 361° Mandala, 4499 руб. / «спортмастер» Фото: 361°

Hoka One One Bondi 8

Прочный, но хорошо вентилируемый верх, пена с увеличенной зоной пятки, подмётка с запатентованной технологией Durabrasion и невероятный комфорт посадки. Всё это делает их лучшими для повседневной носки, бега и даже скандинавской ходьбы.

Bondi — одна из самых прочных моделей в линейке Hoka One One.

Кроссовки мужские Hoka One One Bondi 8, 21 190 руб. / brandshop Фото: Hoka

Hoka One One Arahi 7

Верх из жаккардовой сетки обеспечивает комфортный микроклимат, а вставка J-Frame в подошве поддерживает стопу и защищает её от чрезмерного прогиба. За дополнительный комфорт отвечает мягкий язычок.

Специальная геометрия подошвы отвечает за надёжное сцепление с поверхностью.

Кроссовки женские Hoka One One Arahi 7, 26 600 руб. / lamoda Фото: Hoka

Li-Ning Red Hare 7 Pro

Эта модель относится к низкому ценовому сегменту, но обладает необходимыми характеристиками. Текстильный верх отводит от стопы излишки тепла и надёжно фиксирует ногу при ходьбе, а особая структура пены в подошве делает пару более гибкой.

Кроссовки мужские Li-Ning Red Hare 7 Pro, 7649 руб. / «Спортмастер» Фото: Li-Ning

Athlex Rise

Пара из первой беговой коллекции изначально разработана для скоростных тренировок. Низкий вес, анатомичность, амортизация и возврат энергии — можно сказать, что кроссовки за счёт этих особенностей едва ли не самые удобные для ношения каждый день.

КРОССОВКИ МУЖСКИЕ ATHLEX RISE, 6499 руб. Фото: ATHLEX

New Balance Fresh Foam X Evoz V3

Компания известна особой конструкцией своей обуви: само название New Balance переводится как «новый баланс» и говорит об анатомичности кроссовок. Запатентованная пена Fresh Foam настолько мягкая, что её предпочтительнее использовать на твёрдой поверхности.

Кроссовки мужские New Balance Fresh Foam X Evoz V3, 15 399 руб. / «спортмастер» Фото: New Balance

Nike Air Zoom Structure 25

Культовая модель от популярного бренда. Амортизирующая вставка Air Zoom пользуется популярностью у бегунов и тех, кто часто ходит на большие расстояния. А ещё эта пара будет дарить комфорт даже в жаркую погоду. Всё благодаря наличию сетчатых вставок.

Кроссовки женские Nike Air Zoom Structure 25, 18 430 руб. / lamoda Фото: Nike

Рекомендации по уходу

Для продления срока службы кроссовок их необходимо чистить после каждой носки. Используйте специальные уходовые салфетки, мягкую щётку и тёплую воду для удаления грязи и пятен. Избегайте использования агрессивных моющих средств, которые могут повредить ткань верха.

Кроме того, после каждой прогулки кроссовки следует хорошо просушивать. Для этого не стоит использовать прямые солнечные лучи или источники тепла. Они могут деформировать обувь. Достаточно оставить пару в хорошо проветриваемом месте.

Наконец, со временем стельки изнашиваются, что снижает комфорт носки и безопасность пары. Регулярно проверяйте состояние стелек и при необходимости заменяйте их. Это поможет сохранить функциональность кроссовок и продлить их срок службы.

Выбор правильных кроссовок для ходьбы — это инвестиция в здоровье и комфорт. При покупке стоит обратить внимание на поддержку стопы, удобство посадки, амортизирующие свойства, гибкость пары и скольжение подошвы. Так получится найти идеальный вариант.

Помните, что регулярный уход за обувью также играет важную роль в долговечности и эффективности кроссовок. И старайтесь выбрать модель, которая будет вдохновлять на занятия спортом. Так деньги точно не будут потрачены зря.