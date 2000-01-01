Тренируйтесь, как девушка на этом видео, и вы очень быстро сбросите лишние килограммы
Как думаете, сколько калорий можно сжечь при такой нагрузке?
@sophiarose92
@sophiarose92
Тренируйтесь, как девушка на этом видео, и вы очень быстро сбросите лишние килограммы
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