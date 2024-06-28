На старт, внимание, марш! 5 причин участвовать в марафоне «Белые ночи»

29 июня состоится забег, по итогам которого можно не только завоевать медаль финишёра, но и выиграть крутые призы.

В этом году соревнование проходит в 33-й раз. Марафон «Белые ночи» – это не просто забег с целью финишировать первым и завоевать медаль. Это уникальный спортивный праздник с богатой историей и устоявшимися традициями. Своё начало марафон берёт в 1990 году – тогда Санкт-Петербург ещё назывался Ленинградом. Торжественный старт был дан ровно в полночь с 23 на 24 июня. Победителем забега на дистанции 42,2 км стал Леонид Тихонов (кстати, дважды чемпион Франции по горному бегу), а у женщин первой финишировала знаменитая легкоатлетка Валентина Ляхова. Сейчас Валентина — чемпионка Европы и мира по сверхмарафону, спортсменка была факелоносцем на Московской и Сочинской Олимпиадах. Так что можно смело сказать, что на марафоне «Белые ночи» зажигаются настоящие спортивные звёзды!

Кстати, до 2019 года марафон лишь четыре раза провели в ночное время. В те времена город ещё недостаточно был освещен, поэтому у бегунов возникали трудности. Обычно забеги начинались в воскресенье в восемь утра. Однако летний июньский зной, разгорающийся к полудню, тоже оказался серьёзным препятствием и неудобством для спортсменов. В 2020 и 2021 годах организаторы вынуждены были взять паузу из-за локдауна. Но в 2022-м марафон вернулся в своём классическом первозданном виде.

За 33 года существования марафон претерпел несколько изменений, но никогда не изменял своей традиции вдохновлять людей на победу. В забегах принимали участие тысячи бегунов, ставились десятки личных рекордов. Так, в 2003 году Николай Керимов преодолел 42,2 км за рекордные 2:11.45, поставив тем самым исторический рекорд соревнований. Рекордсменом нового времени в 2023 году стал участник Олимпийских игр — 2012, обладатель Кубка Европы в марафоне в командном зачёте Алексей Реунков. Его финишное время — 2:13.35. Среди представительниц прекрасного пола рекордсменкой является Луиза Дмитриева, в прошлом году она пробежала основной марафон за 2:29.48.

В марафоне «Белые ночи» традиционно есть две дистанции: 42 км 195 м, на преодоление которых даётся шесть часов, и 10 км с лимитом в 1,5 часа. Есть также формат эстафеты.

С каждым годом один из главных забегов страны становится всё масштабнее, зрелищнее и азартнее. И появляется всё больше причин, чтобы принять участие в соревнованиях или стать зрителем. Мы собрали самые веские причины посетить марафон «Белые ночи».

Фото: NataliaNaberezhnaia/istockphoto.com

Причина 1. Насладиться достопримечательностями одного из самых красивых городов мира – Санкт-Петербурга

В этом году маршрут марафона вновь будет линейным – то есть старт и финиш расположатся в разных местах. Спортсмены могут попробовать свои силы в двух дистанциях на выбор: в забеге на 10 км и в самой сложной, но яркой дистанции – 42,2 км. Пробежать марафонскую дистанцию участники смогут не только индивидуально, но и в составе эстафетной команды. Также в этом году в рамках марафона впервые пройдёт открытая студенческая эстафета. Все стартовые точки будут находиться на Дворцовой площади – однако старт забега на разные дистанции будет в разное время. В 21:00 стартуют соревнования на 10 км, а через час, в 22:00 – марафон и эстафеты. Финишируют спортсмены около памятника «Медный всадник» на Сенатской площади.

Казанский собор, Петропавловская крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор – такие прекрасные виды откроются всем участникам марафона.

Фото: Winline

Причина 2. Выиграть классные призы

В этом году генеральным партнером забега стал Winline, подготовивший для всех участников огромное количество активностей и призов. Уже 28 июня на спортивной выставке марафона, расположенной в КСК «Арена», начнёт свою работу Winline-зона, где каждый сможет испытать удачу и выиграть подарки.

В день открытия спортивного праздника состоится четыре розыгрыша подарков от Winline, а 29 июня марафон подарков продолжится! Участников будет ждать серия из трёх розыгрышей отличных призов.

Специальная беговая экипировка, спортивное питание, абонемент на спортивный массаж, сертификат на доставку здорового питания, сертификат на изготовление индивидуальных спортивных стелек – а ещё два суперприза: отдых в отеле «Точка на карте» и iPhone 15.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно активировать фрибет при помощи Winline Girls и не пропустить объявления в зоне Winline – призы будут разыгрываться каждые два часа!

Также в партнёрской зоне Winline на спортивной выставке будет работать мастер переводных тату.

Фото: Winline

Причина 3. Получить уникальную гравировку на медали

На финише все участники, уложившиеся в отведённый лимит, получат памятную медаль, вдохновленную Северной столицей. После преодоления своей дистанции каждый желающий сможет сделать бесплатную гравировку в Winline-зоне в стартовом городке забега на Дворцовой площади. Есть лишь два условия: вам нужно получить бесплатный купон на гравировку на спортивной выставке или в стартовой зоне и иметь приложение Winline в своём смартфоне.

Фото: Winline

Причина 4. Сделать шикарные фото на память

В финишном городке возле памятника «Медный всадник» Winline разместит настоящую коллажную мастерскую! Болельщики смогут прямо на месте изготовить плакаты и порадовать любимых бегунов словами поддержки. После финишного коридора будет работать фотозона, где можно будет сделать совместное фото на память и запечатлеть радостные эмоции.

Кстати, фотозона от Winlinе на финише выполнена в виде пьедестала. И неважно — завоевал ты медаль чемпиона марафона или нет – с Winlinе ты всегда первый. И тому будут фотодоказательства!

Фото: Пресс-служба Бегового сообщества

Причина 5. Это зрелищно, весело и стильно!

устрем«Белые ночи» собирает тысячи спортсменов, болельщиков и просто страстных фанатов бега. В последние годы забег превратился в стильную спортивную вечеринку, которая длится всю ночь до рассвета. Яркая атрибутика, красочные плакаты, ликующая команда поддержки с трещотками, гуделками и колокольчиками, световая иллюминация – всё это из года в год привлекает всё больше участников. А дополнительные активности, розыгрыши призов и подарков делают праздник ещё азартнее. И как обойтись без музыкального сопровождения, которое поднимает спортивный дух и подталкивает к победе. Ближе к финишу, на Стрелке Васильевского острова около Ростральной колонны, расположится Winline Dj, который будет заряжать своими сетами бегунов и зрителей марафона.

Приходите на марафон «Белые ночи» – участвуйте в забеге, болейте за любимых бегунов и участвуйте в розыгрыше призов!

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