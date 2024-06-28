Как научиться прощать и всегда ли нужно это делать? Разбор и инструкции психолога

Вероника Пустовалова психолог, аналитически ориентированный терапевт, EMDR-практик, эксперт «Психодемии» «Есть довольно много информации в Сети и литературе о том, как научиться прощать. В этой статье мы рассмотрим данный феномен с разных ракурсов. Важно поговорить обо всех гранях прощения, ведь у него есть не только положительная сторона».

О чём расскажем:

Практикующие психологи с тревогой относятся к клиентским запросам, в которых звучит: «Как простить родителей?». О чём тут идёт речь? Что такое прощение в данном случае? Зачем оно нужно взрослому человеку? Может ли кто-то требовать прощения за свой поступок?

В контексте психологической травмы, например, уместнее говорить о принятии всего многообразия детского опыта, горевании по всему тяжёлому, что случилось, и по хорошему, что так и не произошло. А также о формировании способности двигаться дальше, когда эта тяжелая личная история перестает нами управлять.

Всегда ли надо прощать?

Околопсихологические методики, называющие прощение способом решения всех проблем (обычно там идёт речь о родителях), вообще несут угрозу для психического состояния человека и являются откровенно опасными. Почему?

Потому что, для того чтобы «простить и отпустить» всё без анализа, мы должны внутренне отказаться от того, что произошло, исказить ситуацию в своём воображении, преуменьшить, запутать себя, отказаться от правды.

Последствия у этого грустные, потому что в итоге мы всё время начинаем сомневаться в настоящем, не можем доверять своим чувствам и ощущениям. Наш внутренний радар и система безопасности, которые должны быть на страже нашего благополучия, начинают работать уже в ущерб нам. А правильно ли я понял? А может быть мне показалось? Наверное, я не прав? Вот частые вопросы, которые задаёт себе человек, который решил всех прощать.

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Требование простить того, кого не можешь, влечёт за собой также и вину. «Я должен, но не получается», — думает человек.

Часто мы совершаем внутреннее предательство, прощая ради продолжения не самых подходящих отношений, отказываясь при этом от собственных переживаний, потому что чувствуем себя виноватыми, злимся на себя, осуждаем и совершаем акт насилия над собой.

В здоровом варианте происходит признание и принятие всего, что случилось, интеграция опыта, и только потом мы решаем, выстраивать ли новые отношения с этим человеком.

Есть ситуации, в которых действительно необходимо проделать внутреннюю работу для того, чтобы простить (интегрировать негативный опыт). Таким образом, ключевая задача — не само прощение, а возможность продолжения отношений. Но есть ситуации, в которых о прощении не вполне уместно говорить. Ключевой критерий — есть ли кого прощать?

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Пытаться простить человека, который об этом не просит и не пытается ответить за свой поступок, довольно странно, да и зачем? А если это опыт сильного физического или сексуального насилия? Прощение в данном случае может равняться ретравматизации человека.

Есть и ещё одна опасность в этой теме — не уйти в гордыню. Тут может появиться иллюзия, что мы великодушно даруем прощение, хотя на самом деле мы просто принимаем или не принимаем решение, сохранять ли отношения с человеком.

Признание ущерба и попытка его компенсировать стороной, которая виновата в произошедшем, — важная составляющая прощения и принятия ситуации. В случае если этого нет, работу придётся проделать пострадавшей стороне самостоятельно. Нужно признать факт инцидента, ущерба и принять, что другая сторона не изменится.

Если этого не проделать и просто простить, то внутренне мы присоединяемся к агрессору, который нанёс нам вред, идентифицируемся с ним и разворачиваем негативный импульс против себя.

Как правильно понимать прощение?

Важно отличать прощение от забвения. Во втором случае речь идёт в первую очередь о том, чтобы просто забыть. Но если уж что-то приключилось, просто взять и выкинуть это из головы невозможно. Любая ситуация должна быть прожита, для того чтобы не оставаться внутренним неразрешённым конфликтом.

Чем их больше, тем выше затраты психической энергии, которую мы направляем на поддержание внутренней целостности. Даже если не замечаем этого.

Множество таких конфликтов — это попросту потеря сил и ресурсов. Поэтому очень важно не забывать, а анализировать и проживать случившееся:

распознавать свои реакции;

исследовать, что из этого относилось действительно к настоящей ситуации, а что — к прошлому опыту;

горевать о произошедшем, сожалеть и таким образом интегрировать внутрь себя полученный опыт.

Без этих процессов, которые в психологии называются «работой горя», прощение является просто внутренним расщеплением психики.

Если человек не прожил, не отгоревал, но «всех простил», то за счёт чего он это сделал? Он просто вытеснил всё плохое на «чердак бессознательного». И делает вид, что ничего не произошло.

Способность интегрировать и плохое, и хорошее — навык здоровой психики. Излишняя идеализация или состояние, что «всё хорошо» (есть формулировка «токсичный позитив»), чреваты подавленными эмоциями, которые либо вырвутся в неподходящий момент (и будет довольно сложно разобраться, в чём их причина), либо уйдут зажимами и болезнями в тело. При недостатке способности прожить ситуацию психически мы начинаем делать это физически.

По сути, забвение несёт вред физическому и психологическому состоянию человека.

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В теме прощения часто также говорят о милосердии. Это довольно философское понятие. Психология больше ориентируется на вопросы потребностей отдельно взятого человека, его ресурсы в данный момент и личный опыт.

Если, например, меня обманывали самые близкие люди и я снова переживаю что-то подобное, должен ли я быть милосердным? Могу ли я? И какая цена будет у этого милосердия для моей внутренней целостности? В данном случае оно будет связано с тем, что я игнорирую свои болевые точки.

Довольно часто именно это мы и делаем с собой. Однако обмануть себя до конца всё равно не выйдет. Психика будет сигнализировать слабо уловимым дискомфортом или телесным напряжением.

Хотелось бы ещё отметить важность прощения себя. Аутоагрессия (злость, направленная на себя) — довольно распространённое явление. Очень часто мы себя годами ругаем за несуществующий список злодеяний. В нашей психической реальности какие-то наши поступки обрастают дополнительными ужасами, разрастаются, как тени на стене.

Есть огромное количество людей, которые не могут простить себя за свои проступки. Живут с ними годами. Вот здесь действительно очень важно говорить о прощении и сочувствии к себе, сострадательному отношению к вашему прошлому опыту, в которым наверняка имели место ошибки, просто потому что не было другой возможности, навыков и ресурсов поступать иначе.

Может быть, это получится не сразу. Для многих прощение себя — это путь, а не однократный процесс. Так бывает, когда негативных представлений намного больше, чем позитивных. Но хорошее отношение к себе точно поможет двигаться дальше.

Понимание своих эмоций и потребностей

Когда происходит какой-то конфликт, очень важно разобраться в том, что случилось на самом деле здесь и сейчас. Соответствует ли реакция стимулу или она чрезмерна? Бывает так, что мы избыточно реагируем в связи с тем, что внешняя ситуация стала триггером, запустившим каскад внутренних ассоциаций, которые тянутся из прошлого опыта. А может быть, мы даже вылетели в аффект (когда «дальше всё как в тумане»).

Важно понимать, что триггер — это только часть причины такого отреагирования. Остальное кроется в нашем старом непрожитом опыте.

В такой ситуации стоит разбираться внутри себя в том, что произошло на самом деле. Мне действительно причинили ущерб? Или я сейчас попал во все свои старые боли? Что стало триггером? Как я могу себя поддержать? Что сделать для того, чтобы в будущем себя обезопасить от таких острых реакций? Как я сам могу о себе позаботиться?

Полезно хорошо себя исследовать и знать для того, чтобы иметь возможность обработать ситуацию психически, отреагировать на неё вербально, а не действиями. Отыгрываем в настоящем мы то, с чем уже не смогли справиться. Например, заболеваем, когда нужно было инициировать важный разговор с начальником. В каком-то смысле это отыгрывание внутренней беспомощности при взаимодействия с кем-то большим и важным.

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Понимание своих потребностей и страхов — тоже очень важная часть контакта. Без этого очень сложно выстраивать качественные и надёжные отношения. Почему? Дело в том, что любые отношения с другими начинаются с выстраивания их с собой. Как бы просто это ни звучало, на деле может оказаться сложным процессом.

Понимание другого человека

Способность представить мотивы другого человека обусловлена эмпатией и работой зеркальных нейронов. Однако для того, чтобы иметь возможность поставить себя на его место, необходимо обладать достаточной психической устойчивостью и зрелостью.

Тут тоже очень тонкая грань. Зачастую люди уходят в оправдание себя (и своих поступков) или других. Увидеть реальность — довольно сложная задача. Да, человек совершил плохой поступок, который я не буду игнорировать, пытаться уравновесить его чем-то хорошим. Например, что он оскорбил, но подарил цветы… Разве второе отменяет первое? Нет, так это не работает. Нужно реально видеть плохое, но замечать и хорошее. Например, что он меня оскорбил, но сейчас искренне сожалеет.

В каком-то смысле прощение часто используют как способ с реальностью не встречаться. Сделать вид, что ничего не произошло. Человек начинает игнорировать собственный дискомфорт, а тот со временем лишь нарастает при контакте с другим человеком. Ведь ситуация не прожита и не проговорена с ним. А всё, что в контакте не проясняется, способствует увеличению дистанции. Любая ложь и замалчивание способствуют отдалению.

Принятие прошлого

Принятие прошлого события означает согласие с тем, что это случилось. Этот опыт получает своё место.

Отдельно хотелось бы сказать про стыд и вину. Первый направлен в прошлое и на себя. То есть тут мы занимаемся самоуничижением за то, что уже произошло. В стыде нет развития и нет другого человека. Здесь мы целиком сконцентрированы на себе. Вина же направлена в будущее с учётом прошлого (что я могу сделать иначе?) и развёрнута к другому человеку.

Я переживаю не про себя, а про тот ущерб, который нанёс близкому. Это очень важный процесс — мы не можем требовать прощения, однако способны искренне сожалеть и пытаться компенсировать ущерб.

Практические шаги

Диалог — важная составляющая любых отношений. Молчание создаёт напряжение и поле для додумывания, а фантазии в большинстве случаев намного хуже реальности. Если что-то являлось или является, в силу своей истории, для нас сложным в жизни, нам очень важно научиться это сначала понимать (можно составить «карту внутренних сложностей») и проговаривать вслух.

Например, парная терапия построена по принципу обнаружения таких сложностей у обоих партнёров, возможности вслух это проговорить и объяснить друг другу, что идёт не так, а также — на дальнейших поисках совместных решений.

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Без первого пункта (обсуждения) поиск хорошего решения для обоих маловероятен. Это скорее лотерея: может совпасть, а может нет. И вместо того, чтобы подбирать ключи с закрытыми глазами, растрачивая время и энергию, лучше прямо об этом поговорить и выяснить.

Важную роль в принятии ситуации и в том, чтобы справиться с обидой, также играет злость. Она отвечает за нашу способность отреагировать и сделать что-то по восстановлению внутреннего равновесия. Однако тут можно переборщить — если нет навыка обращаться с эмоциями. Нужно помнить, что задача — не уничтожить другого человека, а сообщить о собственном состоянии для того, чтобы можно было наладить отношения.

При прощении очень важно обеим сторонам быть готовыми к последствиям. Если произошёл какой-то негативный поступок, логично, что у него будут последствия.

Прощение ни в коем случае не подразумевает, что их удастся избежать. Ведь если упала чашка, она разобьётся. Если мы плохо выполняем свою работу, нас уволят. Так и с отношениями: если был нанесён ущерб, он будет влиять на происходящее и обоим придётся столкнуться с последствиями этой ситуации. Поэтому не стоит требовать от себя ощущения, что ничего не произошло и можно об этом просто забыть.

Настоящая близость подразумевает возможность открыто говорить о своих чувствах. Это очень важный процесс. И для того, кому чувства принадлежат (чтобы получить опыт подтверждения важности своих переживаний), и для того человека, которому они предъявлены (ведь такой разговор показывает наличие доверия между людьми, благодаря которому они могут демонстрировать свою уязвимость). В этом много смелости и силы духа. Именно готовность идти на риск определяет, будем ли мы заходить в близкие отношения. Это ведь всегда страшно.

Многие люди предпочитают ради безопасности отказываться от глубоких близких отношений, но цена у этого высока. Дело в том, что мы не можем выбрать одно чувство, от которого отказались, мы целиком себя «замораживаем». И, конечно, есть вещи, которые невозможно пережить самостоятельно. Для этого нам просто необходим другой. Поэтому важно научиться проживать вместе непростые ситуации, обсуждая и прощая, если это возможно. Такой непростой опыт поможет сделать отношения более крепкими и глубокими.