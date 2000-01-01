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Так выглядят тренировки, когда вы с подругой давно ходите вместе в качалку
Так выглядят тренировки, когда вы с подругой давно ходите вместе в качалку
Не повторяйте, если не уверены в своём уровне подготовки!

@caitlyn_clarke
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Так выглядят тренировки, когда вы с подругой давно ходите вместе в качалку. Видео
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