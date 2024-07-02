Как грамотно торговаться на рынке в Турции, чтобы остаться в плюсе? 7 способов

Турция на этом Евро – сюрприз. Команда уверенно вышла из группы и сегодня будет биться за четвертьфинал с другой удивительной сборной – Австрией. Для турков 1/8 финала Евро – лучший результат с 2008 года. «Чемпионат» продолжает ближе знакомиться со странами-участницами Евро, и, как вы, наверное, уже поняли, этот текст будет посвящён Турции.

Только представьте разнообразие товаров, представленных в Турции. Здесь, кажется, можно найти всё, что душе угодно. Неудивительно, что столь колоритная страна привлекает туристов со всего мира. Продавцы турецких рынков не против поторговаться с потенциальными покупателями. Для них это своего рода ритуал и традиция. Некоторые даже могут обидеться, если покупатель, не спрашивая о товаре, просто его купит. Ведь им надо про него рассказать и расхвалить.

А для того, чтобы долгожданная покупка принесла не только радость, но и значительно сэкономила ваш бюджет, советуем прибегнуть к наиболее популярным способам, которые научат грамотно торговаться на рынках.

Изобразите напускное безразличие

Немного актёрского таланта не помешает: не показывайте продавцу свою заинтересованность в том или ином товаре. Да, немного обидно для торгующей стороны, но вы же хотите сэкономить пару десятков, а может, и сотен долларов. Пусть ваше безразличие повергнет его в шок и заставит угодить вам. Впрочем, не перестарайтесь: если вы молча подойдёте к турецкой лавке и так же молча поспешите оттуда выйти – успеха вам не ожидать.

Турки очень доброжелательны. Поэтому не забывайте о вежливом отношении к продавцу. Обязательно поздоровайтесь, но небрежно спросите о цене товара, покрутите его в руках и повернитесь к выходу. Результат не заставит себя ждать: практически любой продавец-турок не захочет вас отпускать с пустыми руками и начнёт предлагать разнообразные товары. Вот тут вы и можете воспользоваться удачей: начните сразу торговаться.

Фото: istockphoto.com / petekarici

Держите свой бюджет в строгом секрете

Спросите, сколько стоит понравившаяся вам вещь, и начните постепенно снижать планку. Турки упорные и будут стоять на своём, но не спешите отчаиваться. Если вы устоите под натиском продавца, то заслужите его уважение, и, как следствие, товар по выгодной для вас цене.

Выучите пару фраз на турецком языке

Знание турецкого однозначно пойдёт на пользу туристу. Достаточно выучить нескольких популярных фраз. Вы можете смело поздороваться с продавцом на его родном языке или поинтересоваться, как прошёл его день. Несомненно, желание сделать приятное будет высоко оценено и сыграет вам на руку в торговле. Ведь иностранцам крайне льстит, когда туристы говорят на их родном языке, пусть и не совсем умело.

Фото: istockphoto.com / FG Trade Latin

Одевайтесь скромнее

Главный совет бывалого туриста: не носите вызывающую одежду. Лишние украшения, дорогие наряды – всё это вызовет у продавца впечатление обеспеченного человека, которому можно назвать любую сумму за товар, и он её обязательно купит.

Кстати, в курортных зонах стоимость товаров всегда завышена. Поинтересуйтесь у местных жителей, где они делают покупки. В этом случае, может, и торговаться не придётся. Не спешите покупать первую попавшуюся вещицу, велика вероятность того, что вы купите такую же, но гораздо дешевле в другом месте или в дальних торговых рядах базара.

Ходите за покупками с друзьями

Компанией друзей намного легче торговаться на рынке, нежели делать это в одиночку. При этом важную роль играют те, с кем вы пришли за покупками: если девушка выбирает себе в качестве компаньона подругу – то шансы очень даже высоки, ведь турки – ценители женской красоты и всегда готовы идти им на уступки. А вот мужчин они воспринимают иначе: представители сильного пола редко готовы вступать в спор за вещичку, этим продавцы активно пользуются.

Фото: istockphoto.com / chris-mueller

Блефуйте

Правда, этот трюк подойдёт для особо смелых и азартных покупателей. Например, вы можете смело сказать, что у вас нет нужной суммы. Мол, с собой лишь вот столько-то и ах, как жаль, что останетесь без так приглянувшейся вам вещицы. Или же можно развернуться в сторону выхода со словами «А вот там было дешевле…». Но не забывайте, что турки-продавцы собаку съели на продаже и знают все хитрости торга. Поэтому блеф может и не прокатить…

Приходите в магазин за полчаса до закрытия

В конце рабочего дня, когда продавцы уже торопятся покинуть прилавок и отправиться домой, есть шанс сэкономить солидную сумму. Но лучше заранее отправиться, так сказать, на разведку и определиться с нужным вам товаром. А потом, в конце вечера будто в спешке забегаете за порог — скоро в аэропорт, а вы не успели купить! Почти всё потратили и готовы приобрести за оставшиеся на руках наличные.