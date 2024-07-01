С этими ребятами лучше не спорить! 7 самых сильных людей в мире

Их называют стронгменами — сильными людьми, которые могут сдвинуть с места дом, самолёт, удержать машину в движении. В общем, удивить невероятной мощью и колоссальной силой.

Хафтор Бьёрнссон

Возраст: 35 лет

Рост: 206 см

Вес: 200 кг

Титулы: трёхкратный чемпион Arnold Strongman Classic, многократный призёр соревнований за звание «Самый сильный человек планеты», 10-кратный обладатель титула «Самый сильный человек Исландии».

Исландский исполин многим запомнился по молчаливой, но очень внушительной роли Григора Клигана в сериале «Игра престолов». Свой рост Хафтор объясняет наследственностью – рост родителей и дедушки также превышал два метра.

Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Хафтор не стремился стать самым сильным человеком на планете. Он серьёзно занимался баскетболом и планировал построить профессиональную карьеру игрока. Но получил травму лодыжки, и о большом спорте пришлось забыть. А ещё Хафтор обожал играть в шахматы!

Бьёрнссон решил заняться бодибилдингом, ведь при высоком росте он был достаточно худощав. И, по его словам, выглядел комично. Силовые упражнения увлекли парня, он практически не вылезал из зала. Мышечная масса начала довольно быстро расти, и вскоре Хафтора было не узнать.

Однажды на одной из тренировок к нему подошёл Бенедикт Магнуссон – бывший мировой рекордсмен по становой тяге. Он предложил Хафтору принять участие в соревновании силачей Westfjord Viking. Причём турнир должен был состояться на следующий день, и у Хафтора не было возможности подготовиться. Но он всё же согласился. Да, на соревновании в тот раз силач никаких наград не получил. Зато вернулся через год и поставил рекорд, который никто не побил и по сей день. В том же году он выиграл Strongest Man in Iceland и Iceland's Strongest Viking.

А потом началась череда мировых соревнований, где Хафтор неоднократно одерживал победы. Бьёрнссон понимал: чтобы нарастить внушительную массу, одних тренировок недостаточно и нужно перестраивать питание. И здесь Хафтор столкнулся с проблемой. Он привык, как все обычные люди, питаться трижды в день. Ему пришлось увеличить приём пищи до шести раз в сутки, а в недели подготовки к турнирам суточный калораж составлял 10 тыс. калорий! Вот, например, рецепт необычного и очень калорийного смузи от Хафтора. В рис он добавлял сахар, заливал наваристым куриным бульоном, измельчал туда же стейки – и всё это пил.

«Вы не станете таким, если будете есть три раза в день. Вы должны насильно кормить себя, чтобы вырасти в такого монстра, как я. Поверьте, это очень тяжело», — признавался Хафтор.

Даже во время съёмок в сериале Хафтора кормили по часам – практически с ложки, так как он был в сложном гриме. «У моей диеты нет выходных», – грустно шутил силач.

В 2018-м он установил настоящий рекорд, став первым человеком, выигравшим турниры Arnold Strongman Classic, «Самый сильный человек Европы» и «Самый сильный человек мира» за один год. В этом же году он поднял вес в 472 кг! Правда, через два года силач побил свой же рекорд, подняв вес в 501 кг.

В 2015-м Хафтор побил тысячелетний рекорд мифического викинга Орма Сторолфссона. Согласно легенде, тот поднял 10-метровое бревно весом в 650 кг и сделал с ним три шага. И рухнул со сломанной спиной. Хафтор пронёс бревно пять шагов и остался целым!

Однако рекорды в прямом смысле слова оставили отпечаток на лице Хафтора. В 2017-м ему диагностировали паралич Белла. От напряжения и постоянных усилий левая половина лица оказалась парализованной, Хафтор даже не мог открыть глаз. Спортсмен прошёл лечение и реабилитацию, но опущение лица всё же осталось.

Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Во время лечения о Хафторе заботилась его невеста – фитнес-модель Келси Хенсон. СМИ прозвали эту пару «Великан и Дюймовочка», ведь рост Келси всего 155 см. Пара сыграла свадьбу в августе 2018 года, у них есть сын Стормур. Также у силача растёт дочь Тереза от предыдущих отношений.

В 2020-м Хафтор заявил, что решил завязать с силовой карьерой и переключиться на другой вид спорта. «Я просто дошёл до точки, когда почувствовал, что мне больше тут нечего делать. Я выиграл всё», – говорил атлет. Также Бьёрнссон объяснял, что устал от большого веса. Он хочет играть и бегать со своими детьми, а при 200 кг делать это крайне сложно. В результате Хафтор похудел до 144 кг, чем шокировал своих поклонников.

Спортсмен выбрал бокс. И в первом же поединке одолел армрестлера Девона Ларатта. Особенно зрители следили за поединком Хафтора Бьёрнссона и Эдди Холла – его давнего соперника-силача. Эти два гиганта всегда конкурировали и стремились побить рекорды. Тот бой назвали «самым тяжёлым боксёрским поединком в истории». Исландец дважды нокаутировал Эдди и вышел победителем.

В 2023 году Бьернссон объявил, что возвращается к карьере силача.

Эдди Холл

Возраст: 36 лет

Рост: 191 см

Вес: 164 кг

Титулы: «Самый сильный человек в мире – 2017», пятикратный обладатель титула «Самый сильный человек Великобритании».

Британский стронгмен по прозвищу Зверь стал самым ярким противником Хафтора на турнирах. Силачи буквально не выносили друг друга, и их агенты старались, чтобы они не пересекались за кулисами турниров. Говорят, что поводом для того боксёрского поединка стали взаимные обвинения в нечестности постановки рекордов. Хафтор разозлился и вызвал Холла на бой – мол, на ринге докажу, кто сильнее.

Эдди Холл мог стать отличным пловцом или регбистом. Он показывал отличные результаты в обоих вида спорта. Но у Эдди была дурная репутация хулигана и задиры. С ним не могли справиться ни тренеры, ни учителя. Холлу даже пришлось получать образование на дому, его отчислили из школы из-за постоянных драк.

Окончив школу Эдди устроился механиком на завод. Каких-то блестящих перспектив на будущее он не видел. Чтобы не погрузиться в депрессию, Холл начал ходить в спортзал. Местный тренер, увидев упорство молодого парня, посоветовал ему заняться культуризмом. И так получилось, что всю свою накопленную агрессию Эдди направил на подъём тяжестей. В 2017 году Холл стал самым сильным человеком планеты. Почти сразу после вручения награды он заявил, что снизит нагрузки. У стронгмена обнаружили серьёзные проблемы с сердцем и суставами. Эдди сейчас выступает как боксёр.

Бунтарь по жизни оказался отличным семьянином. Он счастлив с супругой Александрой, дочкой Лайлой и сыновьями Максимусом и Тамми.

Фото: John Phillips/Getty Images

Жидрунас Савицкас

Возраст: 48 лет

Рост: 191 см

Вес: 180 кг

Титулы: «Самый сильный человек мира» 2009, 2010, 2012 и 2014 годов, чемпион Литвы по троеборью, 16 раз признавался самым сильным человеком Литвы.

Литовский пауэрлифтер по прозвищу Большой Z всегда отличался впечатляющей массой. За глаза его даже называли толстяком, а некоторые смелые журналисты и вовсе спрашивали, не мешает ли ему огромный живот ставить рекорды для Книги Гиннесса. Видимо, такие едкие замечания Жидрунасу надоели, и он сильно похудел. Результат восхитил даже его коллег – к примеру, Хафтор Бьёрнссон не удержался от комплиментов.

Лишний вес всегда был проблемой Жидрунаса. Именно он и подтолкнул Савицкаса заняться пауэрлифтингом. В 14 лет он начал первые робкие шаги, а в 17 лет уже победил на национальном турнире силачей. Затем последовали победы на международном уровне. Жидрунас умел эффектно удивлять публику. Однажды он тянул за собой целый дом, установленный на платформе! Или, к примеру, двумя руками на канате изо всех сил удерживал газующий гоночный болид.

Жидрунас тренировался по шесть раз в неделю. Но у него была своя тактика при подготовке к соревнованиям. За пару недель до турниров он, наоборот, сокращал количество упражнений и уделял больше внимания на восстановление и расслабление мышц. Такой подход помог ему избежать травм в виде разрывов связок и растяжений мышц.

Завершил карьеру Жидрунас в 2015 году.

Фото: Из личного архива

Брайан Шоу

Возраст: 42 года

Рост: 203 см

Вес: 200 кг

Титулы: победитель турнира World’s Strongest Man в 2011, 2013, 2015 и 2016 годах.

Как и Хафтор, американец Брайан подавал отличные надежды в баскетболе. Но для командной игры он был слишком массивен, хотя и продолжал играть в студенчестве. Устав сидеть на скамейке запасных, Брайан решил от скуки походить в спортзал и потягать тяжести. Так увлечение пауэрлифтингом стало смыслом его жизни.

В первых же турнирах Шоу проявил себя лучшим образом. Главным его соперником стал Жидрунас Савицкас. К досаде Брайана, литовец превосходил его по силе и обыгрывал на всех крупных соревнованиях. Шоу поставил себе цель обойти Жидрунаса и доказать, что он сильнее. Это у Брайана получилось в 2011 году. Он выиграл сразу на двух турнирах в один год – Arnold Strongman Classic и World’s Strongest Man.

Рацион Брайана немного пугает – в день он съедает порядка 12 тыс. калорий в семь приёмов пищи. В этом он обошёл даже Хафтора Бьёрнссона.

«Мне приходится так много есть, чтобы оставаться самым сильным человеком на планете», — жалуется Брайан, для которого такое питание тоже не в радость.

Кстати, несмотря на исполинскую внешность Брайан нежно любит супругу и обожает двоих сыновей.

Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Магнус Самуэльсон

Возраст: 54 года

Рост: 200 см

Вес: 156 кг

Титулы: самый сильный человек в мире 1998 года, дважды выиграл титул сильнейшего человека Швеции.

Сын бывшего чемпиона Швеции по армрестлингу сначала тоже участвовал в турнирах этого вида спорта. И даже становился чемпионом Европы. Одно из соревнований едва не закончилось трагедией. Магнус не рассчитал свои силы и сломал плечевую кость сопернику – австралийцу Натану Джонсу. Возможно, тогда Магнус и решил, что лучше демонстрировать свою мощь более безопасным для других людей образом.

Магнус Самуэльсон – один из самых успешных стронгменов, который смог построить медийную карьеру вне спорта. Кстати, Магнус до сих пор жалеет, что отказался от роли в фильме Ридли Скотта «Гладиатор». По словам стронгмена, он думал, что это какой-то проходной боевик. А в итоге картина получила «Оскара» и стала одной из самых кассовых лент в истории кино. Однако Самуэльсон всё же исполнил свою мечту – он сыграл воина в сериале BBC «Последнее королевство», снялся в шведском проекте «Арне Даль» и в популярном сериале «Ведьмак». Магнус показал и отличные танцевальные навыки – в 2009 году он победил в шведской версии шоу «Танцы со звёздами».

Самуэльсон женат на двукратной обладательнице титула «Сильнейшая женщина Швеции». С супругой Кристин он воспитывает сына Давида и дочь Сару.

Фото: Daniel Kroll/Getty Images

Митчелл Хупер

Возраст: 28 лет

Рост: 191 см

Вес: 145 кг

Титулы: действующий чемпион и обладатель звания «Самый сильный человек мира – 2023».

Канадский стронгмен по прозвищу Лось не просто спортсмен – у него есть диплом физиотерапевта. Поэтому ко всем тренировкам Митчелл относится особенно придирчиво. Его главная задача – одержать победу без травм. В прошлом году Хупер стал первым в мире канадцем, завоевавшим титул самого сильного человека планеты.

Кстати, в детстве Митчелл учился в школе для одарённых детей, и родители возлагали большие надежды на его будущее. Но учёба Хупера не привлекала. Он прогуливал уроки, отказывался выполнять задания. В итоге парня едва не выгнали. Митчелл серьёзно увлёкся хоккеем. За несколько месяцев он добился статуса лидера своей команды. Но и тут юноша не мог удержать свой взрывной бунтарский характер и стал своего рода рекордсменом по количеству штрафных минут.

Тогда Митчелл выбрал более спокойный вид спорта (и, надо сказать, неожиданный) – гольф. Руководил его игрой некогда тренер знаменитого Тайгера Вудса! У Хупера появились шансы вырваться на престижные мировые турниры, но строптивый парень не захотел переезжать в другой город.

Тогда Хупер попробовал себя в американском футболе, потом — в баскетболе. В результате всех спортивных экспериментов Митчелл остановил свой выбор на пауэрлифтинге и бодибилдинге. Вообще, силовыми тренировками будущая звезда занялась, чтобы сбросить вес. Но потом втянулся, получил сертификат тренера и начал работать с клиентами. Во время учёбы в Австралии на магистра по физиотерапии он впервые принял участие в конкурсе стронгменов. А через пару лет стал самым сильным человеком планеты!

Фото: moosecoaching.com

Мариуш Пудзяновский

Возраст: 47 лет

Рост: 186 см

Вес: 142 кг

Титулы: пятикратный победитель конкурса «Самый сильный человек в мире»

Польский стронгмен с детства занимался спортом – любовь к нему привил отец-тяжелоатлет Войцех Пудзяновский. Пауэрлифтингом Мариуш увлекся рано, в 13 лет. В 15 лет он выступал на ринге в качестве боксёра. В 16 лет он дебютировал в профессиональном спорте в соревновании Польши по жиму лёжа. Является рекордсменом мира в нескольких состязаниях World’s Strongest Man. Помимо этого, играл в команде по регби «Будовляни Лодзь». После завершения силовой карьеры стал выступать в польской ММА-организации – KSW.

Фото: Maciej Gillert/Getty Images