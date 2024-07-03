Куда не стоит ехать? 6 регионов России, где чаще всего случаются лесные пожары

В 2023 году были названы самые пожароопасные регионы страны. На самом деле, из года в год список сохраняет свою актуальность, а меняются лишь позиции — в зависимости от площади, охваченной огнём.

Бóльшая часть пожаров приходится на Сибирь и Дальний Восток. Климатологи провели ряд исследований, чтобы выяснить причины аномальной частоты возникновения пожаров. Конечно, важную роль играют человеческая халатность и неосторожное обращение с огнём. Несмотря на введённые запреты и штрафы за разжигание костров, находятся отчаянные смельчаки – любители пожарить шашлыки на природе. Поймать виновника практически невозможно. Одной небольшой искры достаточно, чтобы вспыхнула высушенная беспощадным солнцем трава. А остальное сделает ветер.

Однако учёные вывели ещё две причины частых пожаров. Во-первых, это глобальное потепление. Таяние льдов в арктической зоне России не только влияет на пожарогенность в Сибири и на Дальнем Востоке, но и затрагивает Северную Америку и даже Австралию. В Австралии в августе 2019-го огонь выжег почти 20 млн га! Это стало настоящей природной катастрофой и считается одним из самых разрушительных бедствий нашего века. Люди были вынуждены бежать и бросать свои дома – увы, не обошлось без жертв, погибло 34 человека. Но ещё больший удар пришелся по флоре и фауне Зелёного континента. В огне погибло более миллиарда животных.

Второй причиной лесных пожаров исследователи называют изменения климата, выражающиеся в засухах, ураганах, смерчах и молниях. Удар молнии в сухое дерево плюс ветер — и как результат полыхающий пожар на несколько гектаров.

В некоторых регионах России и сейчас объявлен режим чрезвычайной ситуации. Согласно данным ФБУ «Авиалесохрана», в этом году было зафиксировано несколько крупных очагов возгорания.

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Якутия

Из-за лесных пожаров на днях здесь ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера. По данным МЧС площадь возгорания уже превышает 330 тыс. га, а всего зафиксировано более сотни полыхающих точек. В ликвидации пожаров задействовали технику и 1,5 тысячи человек. Основной причиной бедствия называют аномально сухие грозы.

Забайкальский край

На начало июля на территории края уже было зафиксировано 85 пожаров с общей площадью около 200 тыс. га. Причём первые пожары всколыхнули Забайкалье ещё весной. В мае стихия уничтожила целый дачный посёлок, сгорело 30 домов, сотни людей остались без крова.

Напомним, страшные лесные пожары в 2019 году, которые потрясли всю Сибирь, начались именно с Забайкальского края. Тогда в конце апреля загорелись 17 сёл и деревень, огонь разрушил две сотни домов, люди бросали всё и спасались бегством. Десятки людей получили ожоги, но благо, что обошлось без жертв.

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Однако бушующее пламя распространилось дальше, охватив Якутию, Красноярский край, Иркутскую область и Бурятию. На сегодняшний день сибирские пожары 2019 года считаются самыми масштабными и разрушительными. Трагедия заставила полностью пересмотреть проект по охране лесов и условия по пожаробезопасности. Изначально причинами называли, естественно, аномальную жару и засуху. Потом добавили неосторожное обращение с огнём, об этом свидетельствовали оставленные вдоль дорог кострища. А далее и вовсе подключился Следственный комитет, который выявил, что имели место быть преднамеренные поджоги. Таким образом пытались скрыть незаконную вырубку лесов, но не учли непредсказуемость стихии.

Пожары в Сибири длились несколько месяцев, в некоторых регионах был введён режим ЧС. К середине лета, в июле, задымление достигло крупных сибирских городов. Дым от пожарищ дотянулся даже до Аляски! К концу месяца огонь бушевал уже на 80 млн га сибирской земли.

Ситуация обострялась с каждым днём. К тушению привекли военную авиацию, правительства других стран предлагали России свою помощь. Только в августе удалось остановить распространение огня. Однако спустя неделю пламя снова разгорелось. Во второй половине месяца пожары начали затихать. Помогла и сама природа – на выручку пришли спасительные дожди.

В сентябре стихия сдала позиции. Пришло время оценивать последствия и ущерб. Он оказался колоссальным. В воздух было выброшено 200 т углекислого газа и сажи, а чтобы восстановить выжженные поля и леса, нужно минимум 100 лет. Катастрофа не только носила экологический характер, но и принесла миллиардные убытки – ущерб оценили примерно в 15 млрд рублей.

Фото: istockphoto.com/anatoliy_gleb

Алтайский край

Живописный край, славящийся своими природными красотами, тоже входит в число пожароопасных регионов России. В 2010 году Алтай оказался в плену огня, погубившего несколько тысяч гектаров леса. Эксперты были удивлены, что пожары охватили край не в летний сезон, а в сентябре.

Климатологи позже объясняли это тем, что, несмотря на жаркий июнь, июль оказался очень дождливым. Зато август наверстал упущенное. К аномальной жаре добавился ураганный ветер, который стал с молниеносной скоростью разносить огонь по лесным массивам.

В сентябре температура держалась на отметке 35°С – и ни намёка на обильные проливные дожди. Всего за одну неделю было зафиксировано 62 пожара. Сильнее всех пострадали Михайловский, Каменский, Зональный и Петропавловский районы. Жителей эвакуировали в срочном порядке.

Фото: istockphoto. com / Valerii Molodavkin

Свердловская область

В 2023-м Свердловская область вышла на первое место по количеству лесных пожаров. Огненная стихия здесь не в новинку. Год назад в поселке Сосьва из-за человеческой халатности и оплошности случилась трагедия. Местное предприятие по переработке древесины решило сэкономить и не придумало ничего лучше, как поджечь опилки. Сильный порыв ветра разнёс огненную пыль по окрестностям, и в итоге сгорело около 100 жилых домов.

Природные красоты области так и манят туристов, некоторые совершенно безалаберно относятся к правилам пожарной безопасности. Например, в мае прошлого года из-за разведённого костра огонь уничтожил 20 га леса в парке «Оленьи Ручьи».

«Причиной возникшего пожара стало безответственное, бездумное поведение туристов-сплавщиков. Сколько раз мы писали, предупреждали на сайте, в соцсетях, что все костры под строжайшим запретом. Но ведь находятся же такие люди, которые плевать хотели на законы. Дождей нет, кругом сухая трава и растительность, жара 26°С. Но ведь умудрились! А потом сбежали с места происшествия. Даже байдарку бросили», — такая информация появилась на официальной странице парка во «ВКонтакте».

Фото: istockphoto.com / Olga Bryukhova

Приморский край

В этом году спасатели потушили уже 19 пожаров, полыхавших на территории в 3500 га. В прошлом году сильнее всего пострадал юг Приморья. Ситуация осложнялась тем, что огонь, подгоняемый ветром, превратился в пылающий смерч. Однако пожарным удалось отрезать путь к другим поселениям. Пожарные также занимались тушением огня в известном национальном парке «Земля леопарда», здесь пострадало 400 га, но пламя удалось довольно быстро ликвидировать.

Красноярский край

Уже в этом году спасатели работали над ликвидацией 14 лесных пожаров. Самый сильный урон принес 2022-й. Тогда огонь разрушительной волной прошёлся по 60 населённым пунктам, уничтожив более 500 домов. В сёлах Талажанка, Никольск, Курай, городе Заозерный и деревне Ашпатск погибли восемь человек. Администрация региона выдвинула версию, что причиной катастрофы стал обрыв электросетей ураганным ветром.

Фото: istockphoto.com/skif

В каких регионах введён режим ЧС?

В Республике Саха (Якутия). В Республике Тыва. В Амурской области. В Забайкальском крае. В Бодайбинском районе Иркутской области. В Баунтовском Эвенкийском и Муйском районах Республики Бурятия. В Билибинском районе Чукотского АО. В Енисейском, Северо-Енисейском и Туруханском районах Красноярского края.

В 52 регионах введён особый противопожарный режим. За его нарушение грозит штраф от 10 до 800 тыс. рублей.