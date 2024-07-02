Из чего готовят бельгийский шоколад и почему он считается самым дорогим и лучшим в мире

Не только футболом славится Бельгия – их шоколад снискал мировую славу и почёт. Рассказываем, как создавалось это легендарное лакомство.

О чём расскажем:

Всё началось с аптеки

Гурманы в один голос говорят о неповторимом вкусе местного шоколада, который просто тает во рту. Какао-бобы с заметным опозданием от других европейских государств впервые попали в Бельгию в XVII веке из Южной Америки. Эти плоды завезли испанские конкистадоры, пока ещё удерживающие власть в стране. Полученный напиток из какао-бобов считался роскошью, и потребляли его только знатные дворяне и члены королевской семьи.

Фото: istockphoto.com/Capuski

Два века спустя, когда Бельгия обрела независимость, какао-бобы стали завозить из Конго – новой колонии. Выращенные на местных плантациях плоды отличались особым качеством, за счёт которого вскоре удалось создать знаменитый шоколад.

Всё началось с обычной аптеки в центре Брюсселя. В 1857 году её открыл врач Жан Нойхаус, которого однажды осенила гениальная мысль. Оказывается, столичные коллеги успешно применяли какао-бобы для лечения малокровия, анемии и других болезней. Жан Нойхаус наладил выпуск таблеток со сладким приятным вкусом. Аромат какао придал лекарствам необыкновенный кондитерский шарм.

К аптеке предприимчивого бельгийца выстраивались целые очереди из желающих купить чудодейственные таблетки.

Семейный бизнес расширялся и процветал. Однако внук уже покойного владельца аптеки Жан Нойхаус пошёл гораздо дальше своих именитых предков. Он открыл эру бельгийского шоколада – сладкого продукта, который стал национальной гордостью.

Изобретатель пралине

В 1912 году Жан официально зарегистрировал своё знаменитое изобретение: начинку из обжаренных в сахаре орехов – пралине. Невероятно вкусное кондитерское изделие вмиг завоевало популярность среди бельгийцев. Жан Нойхаус не остановился на достигнутом результате: он создал уникальную технологию формовки готового шоколада в специальных ёмкостях.

Фото: istockphoto.com/dem10

Кстати, строго соблюдался закон, принятый правительством страны в 1894 году. При изготовлении шоколада ни в коем случае нельзя было менять его состав. Натуральное какао-масло, настоящая ваниль, не менее трети какао-порошка – неизменные ингредиенты, с помощью которых получалось чудесное лакомство. Эта традиция сохраняется до сих пор. Поэтому бельгийский шоколад и считается одним из дорогих в изготовлении и продаётся так же дорого.

С лёгкой руки шоколатье Жана Нойхауса (так теперь называлась его необычная профессия) впервые в кондитерских магазинах Брюсселя появились трюфели. Эти изящные пирамидки с мягкой и нежной начинкой и покрытыми вафельным бисквитом или какао-порошком стали визитной карточкой страны.

Современный шоколад

До пандемии коронавируса в Бельгии выпускалось в год до 700 000 тонн отменного шоколада. Сейчас объём производства снизился на 10%. Проведённые исследования показали, что в течение года каждый житель этой небольшой страны съедает не менее 6 кг кондитерского изделия.

Годовой экспорт бельгийского шоколада в различные страны мира приносит европейскому государству доход около € 4 мрлд. Любопытно, что знаменитое лакомство особенно популярно в брюссельском аэропорту. По последним данным, авиапассажиры съедают в день до двух тонн шоколада.

Фото: istockphoto.com/Elena Estellés

Бельгия в прямом смысле слова купается в шоколаде. Это происходит в Брюгге, где ежегодно устраивается яркий зрелищный праздник в честь легендарного кондитерского продукта. Сотни тысяч туристов, включая местных жителей, по традиции в завершение торжества обливают друг друга шоколадом.

Кажется, что чарующим ароматом какао-бобов пропитана каждая улица города. Именно здесь можно увидеть 34-метровый поезд весом в 1285 кг, полностью изготовленный из шоколада. Последнее творческое достижение даже отметили в Книге рекордов Гиннесса.