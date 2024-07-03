Рассказываем, чем их заменить, чтобы справиться с высокими температурами воздуха.

Врач-гастроэнтеролог назвала 9 продуктов, которые нельзя есть в жару

Летом, особенно в сильную жару, следует внимательнее относиться к своему рациону. Высокие температуры в сочетании с употреблением некоторых продуктов могут оказать большую нагрузку на организм и привести к ухудшению самочувствия.

В жаркую погоду организм работает интенсивнее, чтобы поддерживать нормальную температуру тела. Некоторые продукты резко увеличивают эти энергозатраты за счёт переваривания пищи.

Эльвира Белёва врач-гастроэнтеролог, диетолог «В жаркие летние дни организм испытывает повышенные нагрузки, поскольку работает усерднее, чтобы охладить тело. Поэтому важно адаптировать свой рацион так, чтобы облегчить эту работу и избежать дискомфорта».

О чём расскажем:

От каких продуктов следует отказаться в жару?

Жирные продукты

Переваривание жирных блюд требует больше энергии, что приводит к повышению внутренней температуры тела. Более того, такие продукты могут увеличить нагрузку на сердце, особенно когда организм уже и так интенсивно работает, чтобы стабилизировать температуру.

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Острая пища

Хотя в некоторых культурах считается, что острая пища помогает охладиться, поскольку она стимулирует потоотделение, у некоторых людей она может вызвать дискомфорт и желудочно-кишечные расстройства.

Потоотделение помогает снизить температуру тела, однако в условиях сильной жары это может привести к обезвоживанию.

Кроме того, острые приправы, содержащие капсаицин, усиливают процесс термогенеза, что провоцирует повышение температуры тела.

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Алкоголь

Спиртное обезвоживает организм. Жаркие, влажные летние дни и так приводят к потере жидкости через пот, а употребление спиртных напитков стимулирует потерю жидкости через частое мочеиспускание. Всё это в совокупности может привести к тепловому удару.

Продукты с высоким содержанием соли

Солёные закуски и еда с высоким содержанием натрия приводят к задержке жидкости и увеличению потребности организма в воде. Это в сочетании с потерей жидкости через пот может вызвать обезвоживание.

Более того, солёная пища в жару способствует образованию отёков.

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Богатые белками продукты

В жаркие дни организму тяжело переваривать белки — на это затрачивается большое количество энергии, что увеличивает внутреннюю температуру тела человека. Поэтому от мяса, особенно красного, и других белковых продуктов лучше отказаться.

Быстрые углеводы

Продукты, содержащие быстрые углеводы, способны вызвать обезвоживание и резкий подъём уровня сахара в крови, что может привести к внезапному чувству усталости и дискомфорта. В высокие температуры рекомендуется отказаться от таких продуктов, как белый хлеб, сладости и фастфуд.

Стоит помнить, что некоторые продукты, например выпечка с белковым кремом, быстро портятся. Это увеличивает вероятность пищевого отравления.

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Кофе и другие кофеиносодержащие напитки

Как и алкоголь, кофеин оказывает мочегонный эффект и способствует обезвоживанию организма, что может быть губительным в условиях сильной жары. Употребление таких напитков также способствует повышению температуры тела.

Продукты с майонезом, салаты с заправкой

Из-за высокого содержания жиров и калорий такие продукты сложны для переваривания. Их употребление оказывает нагрузку на организм, увеличивает внутреннюю температуру тела и вызывает дискомфорт в животе.

Кроме того, продукты с майонезом, салаты с заправкой быстро портятся. Как следствие, повышается риск пищевого отравления.

Фото: istockphoto.com/porosolka

Другие скоропортящиеся продукты

Нужно быть крайне осторожными со скоропортящимися продуктами. К ним относятся: морепродукты, молочные продукты, полуфабрикаты, сырое мясо, фрукты, особенно нарезанные.

Они быстро портятся в жаркую погоду, а в сочетании с повышенной влажностью на них размножаются различные микроорганизмы и плесень. Употребление таких продуктов может стать причиной пищевого отравления.

Какие продукты рекомендуется употреблять в жару?

В условиях высоких температур важно поддерживать водно-электролитный баланс и обеспечить организм легкоусвояемой энергией.

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В жару рекомендуется включать в рацион следующие продукты:

1. Вода и другие напитки. Например, травяные и зелёные чаи, негазированная минеральная вода. Напомним, алкоголя и кофеина в вашем рационе в жару быть не должно, так как они обладают мочегонным эффектом.

2. Лёгкие супы и бульоны. Холодные супы, например окрошка или гаспачо, хорошо утоляют жажду.

3. Фрукты и овощи с высоким содержанием воды. Среди них – арбуз, дыня, огурцы, помидоры, клубника, персики.

4. Лёгкие белки. Куриную грудку, рыбу, бобовые легче переваривать, чем жирное мясо.

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5. Продукты, богатые калием. Бананы, апельсины, картофель и сладкий картофель помогают восстановить электролитный баланс.

6. Цельнозерновые продукты. Каши, цельнозерновой хлеб обеспечивают организм сложными углеводами и витаминами группы B.

7. Йогурт и кефир. Они содержат пробиотики, которые поддерживают здоровье кишечника, что особенно важно при изменении рациона в условиях жары.

8. Орехи и семена. Это хороший источник энергии и полезных жиров, однако при высоких температурах употреблять их следует в умеренных количествах, поскольку они тяжелы для переваривания.