Врач-гастроэнтеролог назвала 9 продуктов, которые нельзя есть в жару

Летом, особенно в сильную жару, следует внимательнее относиться к своему рациону. Высокие температуры в сочетании с употреблением некоторых продуктов могут оказать большую нагрузку на организм и привести к ухудшению самочувствия.
В жаркую погоду организм работает интенсивнее, чтобы поддерживать нормальную температуру тела. Некоторые продукты резко увеличивают эти энергозатраты за счёт переваривания пищи.
«В жаркие летние дни организм испытывает повышенные нагрузки, поскольку работает усерднее, чтобы охладить тело. Поэтому важно адаптировать свой рацион так, чтобы облегчить эту работу и избежать дискомфорта».
О чём расскажем:
От каких продуктов следует отказаться в жару?
Жирные продукты
Переваривание жирных блюд требует больше энергии, что приводит к повышению внутренней температуры тела. Более того, такие продукты могут увеличить нагрузку на сердце, особенно когда организм уже и так интенсивно работает, чтобы стабилизировать температуру.
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Острая пища
Хотя в некоторых культурах считается, что острая пища помогает охладиться, поскольку она стимулирует потоотделение, у некоторых людей она может вызвать дискомфорт и желудочно-кишечные расстройства.
Потоотделение помогает снизить температуру тела, однако в условиях сильной жары это может привести к обезвоживанию.
Кроме того, острые приправы, содержащие капсаицин, усиливают процесс термогенеза, что провоцирует повышение температуры тела.
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Алкоголь
Спиртное обезвоживает организм. Жаркие, влажные летние дни и так приводят к потере жидкости через пот, а употребление спиртных напитков стимулирует потерю жидкости через частое мочеиспускание. Всё это в совокупности может привести к тепловому удару.
Продукты с высоким содержанием соли
Солёные закуски и еда с высоким содержанием натрия приводят к задержке жидкости и увеличению потребности организма в воде. Это в сочетании с потерей жидкости через пот может вызвать обезвоживание.
Более того, солёная пища в жару способствует образованию отёков.
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Богатые белками продукты
В жаркие дни организму тяжело переваривать белки — на это затрачивается большое количество энергии, что увеличивает внутреннюю температуру тела человека. Поэтому от мяса, особенно красного, и других белковых продуктов лучше отказаться.
Быстрые углеводы
Продукты, содержащие быстрые углеводы, способны вызвать обезвоживание и резкий подъём уровня сахара в крови, что может привести к внезапному чувству усталости и дискомфорта. В высокие температуры рекомендуется отказаться от таких продуктов, как белый хлеб, сладости и фастфуд.
Фото: istockphoto.com/Ugur Karakoc
Кофе и другие кофеиносодержащие напитки
Как и алкоголь, кофеин оказывает мочегонный эффект и способствует обезвоживанию организма, что может быть губительным в условиях сильной жары. Употребление таких напитков также способствует повышению температуры тела.
Продукты с майонезом, салаты с заправкой
Из-за высокого содержания жиров и калорий такие продукты сложны для переваривания. Их употребление оказывает нагрузку на организм, увеличивает внутреннюю температуру тела и вызывает дискомфорт в животе.
Кроме того, продукты с майонезом, салаты с заправкой быстро портятся. Как следствие, повышается риск пищевого отравления.
Фото: istockphoto.com/porosolka
Другие скоропортящиеся продукты
Нужно быть крайне осторожными со скоропортящимися продуктами. К ним относятся: морепродукты, молочные продукты, полуфабрикаты, сырое мясо, фрукты, особенно нарезанные.
Они быстро портятся в жаркую погоду, а в сочетании с повышенной влажностью на них размножаются различные микроорганизмы и плесень. Употребление таких продуктов может стать причиной пищевого отравления.
Какие продукты рекомендуется употреблять в жару?
В условиях высоких температур важно поддерживать водно-электролитный баланс и обеспечить организм легкоусвояемой энергией.
Фото: istockphoto.com/senata
В жару рекомендуется включать в рацион следующие продукты:
1. Вода и другие напитки. Например, травяные и зелёные чаи, негазированная минеральная вода. Напомним, алкоголя и кофеина в вашем рационе в жару быть не должно, так как они обладают мочегонным эффектом.
2. Лёгкие супы и бульоны. Холодные супы, например окрошка или гаспачо, хорошо утоляют жажду.
3. Фрукты и овощи с высоким содержанием воды. Среди них – арбуз, дыня, огурцы, помидоры, клубника, персики.
4. Лёгкие белки. Куриную грудку, рыбу, бобовые легче переваривать, чем жирное мясо.
Фото: istockphoto.com/Nataliia Mysak
5. Продукты, богатые калием. Бананы, апельсины, картофель и сладкий картофель помогают восстановить электролитный баланс.
6. Цельнозерновые продукты. Каши, цельнозерновой хлеб обеспечивают организм сложными углеводами и витаминами группы B.
7. Йогурт и кефир. Они содержат пробиотики, которые поддерживают здоровье кишечника, что особенно важно при изменении рациона в условиях жары.
8. Орехи и семена. Это хороший источник энергии и полезных жиров, однако при высоких температурах употреблять их следует в умеренных количествах, поскольку они тяжелы для переваривания.