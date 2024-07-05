Как испанцы спасаются от жары? Рассказываем, почему сиеста продлевает жизнь

Мы продолжаем наш цикл материалов, посвящённых странам-участницам ЧЕ-2024. На очереди сборная, которая сегодня сыграет в скрытом финале Евро – Испания.

Игра испанцев на Евро-2024 действительно захватывает. За время турнира эта сборная стала единственной, выигравшей все матчи группового этапа. Кажется, она не намерена останавливаться.

У испанцев активный и атакующий стиль игры, который требует огромной выносливости и силы. Конечно, регулярные тренировки и дисциплина – залог успеха. Но не менее важно отдыхать, а испанцы точно умеют это делать. Одна из их традиций – следование принципу «сиеста». Разбираемся вместе с экспертом, что это такое и в чём же польза.

Екатерина Кириллова врач общей практики группы компаний BestDoctor «Сиеста — это традиция в Испании, когда люди берут перерыв в середине дня, чтобы расслабиться и восстановить силы. Принцип основан на уважении к своим потребностям и умению находить баланс между работой и отдыхом. Этот простой, но эффективный подход позволяет испанцам сохранять энергию и продуктивность на протяжении всего дня».

О чём расскажем:

История появления сиесты

Примерно в полдень солнце находится в зените, а жара достигает пика. В такие часы становится трудно заниматься какой-либо активностью. Особенно в жарком климате Испании и других средиземноморских стран. Жителям было важно найти время для отдыха и восстановления сил. Раньше рабочий день испанцев начинался очень рано и заканчивался поздно, поэтому послеобеденный перерыв позволял людям оставаться продуктивными.

Со временем сиеста стала частью культуры и распространилась на городскую жизнь. Сегодня в Испании большинство магазинов, офисов и ресторанов закрывается примерно с 13:00 до 16:00. Так люди спокойно наслаждаются обедом и коротким отдыхом.

Фото: nd3000/istockphoto.com

Виды сиесты

Изначально сиеста подразумевала лишь полуденный сон. Однако сейчас это время жители могут потратить на прогулку, поход на пляж или же на обед в кругу семьи и близких людей. Рассказываем подробнее про каждый вид.

Сон

Это традиционный и известный способ отдыха. Дневной сон помогает повысить энергию и продуктивность. Но важно учитывать один момент. Оптимальная длительность полуденного сна – от 10 до 30 минут. Такой промежуток позволит освежиться и восстановиться.

Отдых на пляже

Те, кто живёт поблизости от побережья, любят посещать пляж. Купание в море, отдых в тени солнца и наслаждение морским бризом позволяют полностью расслабиться и зарядиться энергией.

Фото: wundervisuals

Прогулка

Некоторые люди предпочитают использовать перерыв для прогулки на свежем воздухе. Это помогает избавиться от лишних мыслей, улучшить настроение и физическое состояние. Хотя прогулка не заменяет полноценного сна, она может быть полезным дополнением к вашему режиму, особенно если вы чувствуете стресс.

Обед с близкими

Многие испанцы предпочитают проводить время с близкими. Это может быть совместный обед, неспешные разговоры, игры с детьми или просто отдых в кругу семьи. Такая традиция укрепляет связи и улучшает настроение.

Сиеста и работа

Даже самая любимая работа иногда может привести к выгоранию, поэтому важно вовремя отдыхать. Отличный вариант – ежедневные перерывы. На самом деле, у такой практики есть множество преимуществ.

Кратковременные перерывы способствуют повышению продуктивности. Они помогают восстановить концентрацию и улучшить производительность. Регулярный отдых в обеденное время уменьшает нагрузку на глаза и спину. Это особенно важно, если вы работаете за компьютером. Сиеста помогает снизить уровень стресса и поддерживать эмоциональное благополучие. Короткий перерыв «освежает» мысли, что способствует повышению креативности и возникновению новых идей, решений. Отдых поддерживает хорошее настроение и положительное отношение к работе.

Фото: JLco — Julia Amaral / istockphoto.com

Польза сиесты

Физиологическая польза

Отдых помогает восстанавливать запасы энергии в организме. Это позволяет мышцам и органам расслабиться после физических нагрузок. Регулярный перерыв также способствует укреплению иммунитета, делая организм более устойчивым к болезням.

Короткий сон регулирует уровень гормонов, а именно кортизола и лептина. Они влияют на наш аппетит и метаболизм. Это поддерживает здоровый вес и снижает риск ожирения и связанных с ним заболеваний.

Психологическая польза

Отдых обладает множеством психологических преимуществ. Он улучшает эмоциональное благополучие, снижает уровень тревожности и повышает настроение. Перерывы также улучшают концентрацию внимания, память и другие когнитивные функции.

Полуденный отдых помогает уменьшить стресс и напряжение несколькими способами. Например, короткий сон снижает уровень кортизола — гормона стресса, что помогает чувствовать себя спокойнее. Также небольшой перерыв позволяет телу расслабиться и снизить физическое и умственное напряжение.

Кому рекомендуется сиеста?

В целом принцип «сиеста» полезен всем, кто стремится сохранить высокий уровень энергии, улучшить настроение и поддерживать хорошее физическое и психическое здоровье. Например, регулярный дневной сон способствуют физическому и умственному развитию детей и подростков.

Отлично подойдёт сиеста людям с гибким графиком. Если вы часто работаете по ночам или в нестандартное время, этот принцип поможет поддерживать высокий уровень энергии и креативности.

Сиеста даёт мышцам и телу отдохнуть. Так снижается риск травм и улучшается общее самочувствие. Это очень полезно для тех, кто занимается физическим трудом. А вот для офисных сотрудников обеденная прогулка или короткий перерыв даст возможность размяться, «разгрузить» мысли и повысить продуктивность на остаток дня.

Фото: blackCAT/istockphoto.com

Сиеста играет важную роль в жизни людей разных возрастов и профессий. Она помогает восстанавливать энергию, улучшать настроение и поддерживать здоровье. В Испании это целая культура, которая позволяет людям немного отвлечься от повседневной суеты, забот и побыть наедине с собой. Такая практика отлично расслабляет и даёт новые силы на оставшуюся часть дня.

Совершенно неважно, чем вы займётесь в этот перерыв. Можно выйти на прогулку, почитать книгу в спокойной обстановке или же посидеть в тишине. Главное – уделить себе время и внимание. Умение отдыхать и находить баланс между работой и личными делами — ключ к счастливой и здоровой жизни. Давайте научимся этому у испанцев и не будем забывать о важности небольших перерывов.