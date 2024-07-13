Легенда о Гамельнском крысолове, которая оказалась вовсе не легендой

Евро-2024 вот-вот закончится. Осталась одна игра – финал между Испанией и Англией. Про Германию на этом турнире мы писали много, в основном – про организацию турнира. Но есть про страну-хозяйку турнира и другие истории.

Про этот жуткий миф знает каждый житель немецкого городка Гамельн. Согласно легенде, таинственный Гамельнский крысолов освободил город от нашествия крыс. Полчища грызунов, увлечённые его игрой на флейте, покинули пределы Гамельна навсегда. Правда, хитрые жители решили не благодарить своего спасителя и оставили его без честно заработанных денег. В отместку мужчина заиграл в свою флейту, и под её загадочные звуки толпы детей последовали за ним. Миф гласит, что судьба маленьких жителей Гамельна так и осталась неизвестной.

Долгое время даже сами жители Гамельна полагали, что эта история – чистая выдумка и городская страшилка. Однако можно найти несколько любопытных доказательств её правдивости.

Гамельн и нашествие крыс

Маленький город Гамельн (ныне Хамельн) был основан в 851 году. Изначально он представлял собой уютную, но бедную деревушку, которая превратилась в цветущий городок благодаря продажам хлеба. А его было в деревне в излишестве: земля оказались настолько плодородной, что горожане едва успевали собирать урожай с обширных полей. Неудивительно, что спустя десятки лет Гамельн стал одним из ведущих торговых городов всей Северной Европы.

Но печальную известность Гамельну принесли далеко не торговые дела, а случай, произошедший в далёком 1284 году.

Согласно сказаниям, город был полон крыс. Толпы грызунов бегали по улицам, домам и не давали покоя жителям. Именно обилие муки и хлеба привлекали крыс. И они уже чувствовали себя чуть ли не хозяевами города – не боялись кошек, нападали на собак и даже на маленьких детей. Правительство Гамельна не могло найти на захватчиков управу и в недоумении разводило руки.

Однажды в городе появился странный человек в разноцветной одежде и с флейтой в руках. Этот странник гордо объявил себя ловцом крыс и предложил за приличную плату избавить Гамельн от беды. Горожане согласились не раздумывая, и тогда ловец принялся за дело. Он взял флейту и заиграл мелодию, на звуки которой изо всех уголков улиц стали сбегаться полчища крыс. Загипнотизированные звуками флейты, грызуны последовали за странником, который повлёк их к местной реке, на дне которой крысы и нашли своё пристанище.

Фото: istockphoto.com / Thomas Stockhausen

Однако магистрат Гамельна оказался нечестным и отказался платить крысолову обещанную плату. Более того, они обвинили его в колдовстве и прогнали прочь из города. Разгневанный ловец крыс пообещал отомстить, но горожане лишь посмеялись над странным путником.

Солнечным летним днём, 26 июня, крысолов при помощи флейты заманил всех детей Гамельна и увлёк их в неизвестном направлении. По одной из версий, 130 детей последовали за странником и дошли до горы, где открылся тайный ход. Прибежавшие следом несчастные родители так и не смогли отыскать ни одного ребёнка. Улица, по которой крысолов вёл детей, называется Bungen-Strasse, и на ней по сей день, как дань памяти страшной трагедии прошлых лет, строго-настрого запрещено петь и танцевать.

Правда или вымысел

Столетия спустя во время ремонта ратуши была обнаружена старая дощечка. На ней на диалекте прошлых лет сохранилась надпись, которая гласила, что некий крысолов в 1284 году увлёк всех детей Гамельна за собой и укрыл их в ущелье горы. Кстати, ратуша впоследствии получила название Дом Крысолова. А найденное послание современники покрыли золотой краской и прикрепили к фасаду здания.

Что же случилось на самом деле? Если откинуть версии колдовства, то историки предлагают несколько версий событий.

Фото: istockphoto.com / querbeet

Для начала следует учесть, что от нашествия крыс страдала вся средневековая Европа. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Гамельн был подвержен этой напасти. Следовательно, большим спросом пользовались профессиональные крысоловы – люди, бродившие из одного города в другой и предлагавшие свои услуги за некоторую плату.

Историки пишут, что крысоловы действительно были своеобразными людьми и предпочитали носить яркие одежды – по их мнению, такие цвета действовали на грызунов отпугивающим образом. На шеях у них висел лоток, наполненный крысиным ядом, а в руках они держали длинную палку, увешанную трупами крыс. Некоторые крысоловы и правда использовали в своей работе флейту, наивно полагая, что крысы, околдованные мелодией, слепо последуют за крысоловом. Не стоит и говорить, что подобные методы не приносили должного результата и Европа утопала в крысиной лихорадке.

Но кто же такой Гамельнский Крысолов, который погубил всех детей города? То, что он существовал – исторический факт. Но на вопрос, что случилось с детьми, не может ответить никто. Есть несколько версий случившегося.

Фото: istockphoto.com / diegograndi

«Хореомания» или танцевальная чума

Впервые исторические записи упоминают эту странную болезнь в 1518 году. Тогда в Страсбурге около 500 жителей безостановочно танцевали буквально до потери пульса. Измождённые неведомой болезнью, многие из них скончались от сердечных приступов или полного истощения. Медики тех времён так и не смогли объяснить странный факт: почему люди, находясь будто в некоем гипнотическом состоянии, были одержимы несуразными танцами и не могли прекратить адские пляски, даже находясь при смерти. Такие события периодически случались в разных уголках Европы, поэтому некоторые историки предполагают, что пропавшие дети Гамельна на самом деле были подвержены именно «хореомании». А домыслы и суеверие горожан приплели к трагедии Крысолова, который обещал отомстить за людскую скупость.

Современная наука, в свою очередь, объясняет танцевальную чуму довольно просто: отравлением спорыньёй. Этот гриб паразитирует на злаках, особенно «любит» пшеницу и рожь. А с учётом богатых урожайных земель Гамельна, вероятность именно этого недуга огромна.

Фото: istockphoto.com / Pablo Meilan Campagnale

Детский Крестовый поход

Версия о детском Крестовом походе упоминается историками более 50 раз. Случилось это в далёком 1212 году. Тогда толпа из тысяч французских и немецких крестьян, в число которых входили дети и подростки, собралась в огромное войско и двинулось в Иерусалим, чтобы завладеть Гробом Господним. Якобы, проходя мимо Кёльна, войско уже насчитывало свыше 25 тысяч детей. Дальнейшая их судьба осталась неизвестна.

Гибель из-за горного обвала

В 1961 году немецкий историк Вальтраут Вёллер обратила внимание, что в тот день праздновали день летнего солнцестояния. Во многих городах устраивали целые праздничные шествия. И во главе многих стояли музыканты, как раз с флейтами. По версии Вёллер, дети могли стать жертвами несчастного случая. Из-за болотистых почв в Гамельне часто случались оползни, и возможно, шествие попало под горный обвал. Историк даже отправила официальный запрос на раскопки, надеясь найти мумифицированные останки пропавших детей. Но получила отказ.